Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
2025-тәи ашықәс Аԥсны аихамҩа аусураҿы: анџьныр хада иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Гагра ТВ" 20 шықәса ахыҵит: ажурналист лыҿцәажәара
13:34
14 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Афонҿыцтәи аҳаԥы аусура аныҳәақәа раан: еилаҳкаауеит аҭааҩцәа рыла иахьынӡабеиаз
13:48
12 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Отдых в новогодние праздники в Гагре: разговор с представителем администрации
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
Фиксированные госпошлины: упрощение и прозрачность
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
18:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аӡынтәи аныҳәақәа рзы Риҵа шаҟаҩы аҭааз: апарк аиҳабы ицәажәара
18:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Ажәа "атепс" аҵакы
18:28
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Раԥхьатәи ацәыргақәҵа ари ашықәс азы: аҳәаақәҵаҩ лыҿцәажәара
21:04
12 мин
Аиҿцәажәара
Аӡынтәи аныҳәақәа рзы Риҵа шаҟаҩы аҭааз: апарк аиҳабы ицәажәара
21:16
12 мин
Ҳара ҳжәар
Ажәа "атепс" аҵакы
21:28
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
Как обменивались военнопленными во время ОВНА: интервью с главой Комиссии
21:34
25 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Асабицәа рыфатә хкқәак аагаразы аԥкрақәа алагалоуп: аҳәынҭстандарт аусзуҩы ицәажәара
13:05
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақыҭанхамҩатә комплексқәа аӡын ирыԥсҭазаашьои: руак аиҳабы иҿцәажәара
13:16
14 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳуааԥсыра рхыԥхьаӡаразы арбагақәа ӡыргоуп: адемограф лыҿцәажәара
13:34
11 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Иҭыҳәҳәоуп, ихьчоуп: аботаникатә баҳча аӡынтәи аусурақәа ҳрылацәажәоит
13:45
14 мин
On air
13:59
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Литературный диалог Абхазии и России: интервью с писателем Делба
14:04
27 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:31
2 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
14:33
13 мин
Дополнительное время
Женские единоборства. Амина Парулуа о своем выборе и победах
14:46
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Қьырса Иӡаахра аныҳәа мҩаԥгахоит Каман: аб Игнати иҿцәажәара
18:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳуааԥсыра рхыԥхьаӡаразы арбагақәа ӡыргоуп: адемограф лыҿцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:35
15 мин
Интервью
Погода в Абхазии на остаток января
18:50
5 мин
Взаимный интерес
Литературный диалог Абхазии и России: интервью с писателем Делба
18:54
21 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Қьырса Иӡаахра аныҳәа мҩаԥгахоит Каман: аб Игнати иҿцәажәара
21:04
15 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҳуааԥсыра рхыԥхьаӡаразы арбагақәа ӡыргоуп: адемограф лыҿцәажәара
21:19
11 мин
К эфиру
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году. В интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа назвал показатели рекордными. Он отметил, что они растут каждый год. Если в 2021 году грузопоток едва превышал 450 тысяч тонн, то к 2024 году он вырос в два раза.
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет

09:00 16.01.2026 (обновлено: 09:12 16.01.2026)
Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году.
В интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа назвал показатели рекордными.
Он отметил, что они растут каждый год. Если в 2021 году грузопоток едва превышал 450 тысяч тонн, то к 2024 году он вырос в два раза.
