Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет

Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет

Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году. 16.01.2026

Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году. В интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа назвал показатели рекордными. Он отметил, что они растут каждый год. Если в 2021 году грузопоток едва превышал 450 тысяч тонн, то к 2024 году он вырос в два раза.

