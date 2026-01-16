https://sputnik-abkhazia.ru/20260116/zheleznodorozhnye-gruzoperevozki-v-abkhazii-za-pyat-let-1060402285.html
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет
Железнодорожные грузоперевозки в Абхазии за пять лет
Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году.
Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году. В интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа назвал показатели рекордными. Он отметил, что они растут каждый год. Если в 2021 году грузопоток едва превышал 450 тысяч тонн, то к 2024 году он вырос в два раза.
09:00 16.01.2026 (обновлено: 09:12 16.01.2026)
Более миллиона тонн грузов перевезли по абхазской железной дороге в 2025 году.
В интервью радио Sputnik главный инженер АЖД Леонид Куруа назвал показатели рекордными.
Он отметил, что они растут каждый год. Если в 2021 году грузопоток едва превышал 450 тысяч тонн, то к 2024 году он вырос в два раза.