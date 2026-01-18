https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/ostorozhno-spoyler-frankenshteyn-ili-sovremennyy-prometey-v-kino-i-knige--1060404940.html

"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге

"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от... 18.01.2026

"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге

В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от Гильермо Дель Торо. Своим мнением на этот счет с ведущими поделится частый гость передачи Джемал Бганба.Слушайте подкаст.

