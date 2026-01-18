https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/ostorozhno-spoyler-frankenshteyn-ili-sovremennyy-prometey-v-kino-i-knige--1060404940.html
"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге
"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге
Sputnik Абхазия
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от... 18.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-18T15:33+0300
2026-01-18T15:33+0300
2026-01-18T15:35+0300
осторожно, спойлер!
подкасты
абхазия
осторожно, спойлер
кино
литература
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/10/1060405037_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c86fb6b125b2390b69e3f83067bfcb96.jpg
"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от Гильермо Дель Торо. Своим мнением на этот счет с ведущими поделится частый гость передачи Джемал Бганба.Слушайте подкаст.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/10/1060405037_61:0:1280:914_1920x0_80_0_0_39028aa6742e34f6abbadd6de1fb70a9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
подкасты, абхазия, осторожно, спойлер , кино, литература, аудио
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от Гильермо Дель Торо. Своим мнением на этот счет с ведущими поделится частый гость передачи Джемал Бганба.