"Осторожно, спойлер!": "Франкенштейн, или Современный Прометей" в кино и книге

Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от Гильермо Дель Торо. Своим мнением на этот счет с ведущими поделится частый гость передачи Джемал Бганба.Слушайте подкаст.
15:33 18.01.2026 (обновлено: 15:35 18.01.2026)
В новом выпуске передачи "Осторожно, спойлер!" разговор о готическом романе Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный Прометей" и его экранизации 2025 года от Гильермо Дель Торо. Своим мнением на этот счет с ведущими поделится частый гость передачи Джемал Бганба.
Слушайте подкаст.
