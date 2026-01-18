Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники
Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники увеличилась по сравнению с прошлым годом.
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники увеличилась по сравнению с прошлым годом. 1 и 2 января въезд был закрыт из-за схода лавин, а с 3 по 14 января там побывало 6 217 человек. В 2025 году с 1 по 14 января парк посетили 6 107 человек.
Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники

11:00 18.01.2026 (обновлено: 12:35 18.01.2026)
СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники увеличилась по сравнению с прошлым годом.
1 и 2 января въезд был закрыт из-за схода лавин, а с 3 по 14 января там побывало 6 217 человек.
В 2025 году с 1 по 14 января парк посетили 6 107 человек.
