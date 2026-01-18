https://sputnik-abkhazia.ru/20260118/poseschaemost-ritsinskogo-natsparka-v-novogodnie-prazdniki-1060440690.html

Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники

Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники увеличилась по сравнению с прошлым годом. 18.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-18T11:00+0300

2026-01-18T11:00+0300

2026-01-18T12:35+0300

в абхазии

инфографика

мультимедиа

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

туризм

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/12/1060439849_0:130:2497:1535_1920x0_80_0_0_f3b374328dc74cdfe699c25171291304.png

СУХУМ, 18 янв - Sputnik. Посещаемость Рицинского нацпарка в новогодние праздники увеличилась по сравнению с прошлым годом. 1 и 2 января въезд был закрыт из-за схода лавин, а с 3 по 14 января там побывало 6 217 человек. В 2025 году с 1 по 14 января парк посетили 6 107 человек.

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, мультимедиа, рицинский реликтовый национальный парк (ррнп), туризм, инфографика