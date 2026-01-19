https://sputnik-abkhazia.ru/20260119/russkoe-oruzhie-novyy-stratosfernyy-bpla-khischnik-1060483225.html

Русское оружие: новый стратосферный БпЛА "Хищник"

Русское оружие: новый стратосферный БпЛА "Хищник"

Sputnik Абхазия

Беспилотный "Хищник" с "монокрылом" – могущественный аппарат с искусственным интеллектом, предназначен для ведения стратегической разведки, 3D-сканирования... 19.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-19T20:30+0300

2026-01-19T20:30+0300

2026-01-19T20:30+0300

мнение

аналитика

россия

беспилотники

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg

В России разрабатывают многофункциональный стратосферный беспилотник для выполнения миссий на высотах до 15 км и на дальности до 12 000 км, пишет военый обозреватель Александр Хроленко.Платформа "Хищника" эффективно послужит оборонным, научным и, возможно, коммерческим целям. Основные характеристики дрона – малая заметность, вертикальный взлет и посадка, скорость – до 550 км/час, полезная нагрузка до 500 кг. Представитель компании-разработчика Владимир Табунов отметил, что локализация стратосферного беспилотника составляет 80 процентов, и к завершению проекта ее доведут до 100 процентов. Вскоре, в 2026 году будет представлена масштабированная модель "Хищника".Конструктивно сходные аппараты эффективно работают на поле боя, а новинки регулярно появляются на российских выставочных стендах. Самолетостроительная корпорация "МиГ" еще в 2007 году на авиасалоне МАКС показала созданный с применением технологии "стелс" ударный беспилотник "Скат". Первый полет тяжелого дрона "Охотник" состоялся в августе 2019-го. Разведывательно-ударный БпЛА "Орион-3" принят на вооружение в 2020 году.Интенсивно развиваются проекты БПЛА вертикального взлета и посадки. На выставке HeliRussia-2024 в Москве представлен дрон "Горизонт-Аэро", а на форуме "Армия-2024" – тяжелый беспилотник С-76 грузоподъемностью до 300 кг. Как правило, это полноценные летные образцы. Российская СВО значительно ускорила циклы разработки, испытаний и производства новейших разведывательных и ударных дронов, интеграцию элементов ИИ. На общем технологическом фоне беспилотный "Хищник" выделяется впечатляющей полезной (боевой) нагрузкой, совмещенными функциями аэроразведки, спутниковых и наземных систем, стратегической дальностью. Дрон способен долететь от Петропавловска-Камчатского до американского штата Монтана, и вернуться обратно.Современное поле боя ежесуточно требует огромного количества беспилотников разного предназначения. Для понимания порядка цифр, в ходе СВО российские войска уничтожили более 109 900 дронов ВСУ. С другой стороны, российская "оборонка" близка к уровню производства 1000 дронов в день, что вызывает серьезное беспокойство киевских марионеток и их хозяев в странах НАТО.Критерий истины – АрктикаКачество и эффективность важнее количества. В отличие от "культовых" американских беспилотников MQ-9 Reaper, созданных для борьбы с повстанцами "третьего мира", российские разведывательные и ударные дроны предназначены для масштабных военных конфликтов с технологически развитым противником. И доказывают технологическое совершенство в зоне СВО."Хищник" усилит российский флот тяжелых стратегических аппаратов. Такие дроны способны вести разведку и передавать данные на удалении в тысячи километров от своих баз. Могут обеспечивать боевую работу спецподразделений в глубоком тылу противника, служить ретрансляторами спутниковой информации. Полтонны полезной нагрузки позволяют разместить на борту средства РЭБ и ударное ракетное вооружение.Американский журнал Military Watch заметил: новый "Хищник" меняет правила, и станет опорой российских "операций в Арктике". Где "продолжается стремительное развертывание сил НАТО в направлении российских границ". Издание сравнивает БПЛА с пилотируемым самолетом разведчиком МиГ-25Р, отмечает "существенную разницу в философии проектирования", а также "исключительно большую дальность полета "Хищника". Арктический акцент MW неслучаен.Обновленные арктические стратегии и разведывательный потенциал стран НАТО направлены против России. На Западе оборонительную политику РФ и защита национального суверенитета в Арктике трактуют как главную угрозу региональной стабильности и безопасности. Под предлогом "защиты от угроз со стороны России и Китая" ускоряется милитаризация Арктики. И "гренландский выбор" президента США Дональда Трампа – выверенная стратегия, маниакальная подготовка к будущему военному столкновению в борьбе за ресурсы Арктики.Поэтому интересным будет практическое сравнение "Хищника" с американским аналогом Global Hawk – в высоких широтах. Пентагон более десяти лет активно использовал БПЛА RQ-4 Global Hawk в жарких странах – Афганистане, Ираке, Ливии. Эти аппараты с 2016 года вели разведку близ полуострова Крым и линии разграничения в Донбассе. Время безнаказанных полетов RQ-4 закончилось. Небо над Украиной контролируют российские дроны. Прокси-война США и НАТО с Россией практически проиграна. Главный агрессор вынужден заниматься "каннибализмом" в Западной Европе.Американский журнал The National Interest 18 января констатировал: "Россию невозможно победить или изменить в угоду западным интересам. Единственный работающий вариант – сосуществование на основе диалога". И лучше поздно – сегодня, чем никогда, после Третьей мировой.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260114/svo-nastuplenie-na-slavyansko-kramatorskom-napravlenii-1060367431.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260114/iran--porokhovaya-bochka-yuzhnogo-kavkaza-i-tsentralnoy-azii-1060371963.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260115/svo-osobennosti-osvobozhdeniya-zaporozhya--1060398137.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102233/20/1022332024_25:0:172:147_100x100_80_0_0_885639a20a70a4034a2d118f33e55a49.jpg

мнение, аналитика, россия, беспилотники, колумнисты