Рекордный по расходам: за счет чего вырос бюджет Абхазии

Объем доходов республиканского бюджета – 14,806 млрд рублей. Из них 4,2 млрд рублей – финансовая помощь Российской Федерации. 20.01.2026, Sputnik Абхазия

Доходы бюджета на 2026 год – 19,514 млрд рублей, расходы – 20,544 млрд, сказал председатель парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам Беслан Халваш. "Мы отмечаем существенное увеличение собственных доходов бюджета. Улучшается администрирование налоговых и таможенных платежей", – подчеркнул он. Депутаты Парламента, получив проект бюджета, внесли поправку, увеличив доходную часть на 500 млн рублей. Экономист Хатуна Шатипа в свою очередь отметила, что с 2019 по 2024 годы ВВП страны увеличился на 60 млрд рублей, собственные доходы – на 6,5 млрд рублей.

