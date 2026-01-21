Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аҿар Рпарламент закәу, изаҭахыи, хәарҭас иалоу: адепутат игәаанагара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Гәлиа иҩны - амузеи аҿы иахьазы ицо аусурақәа: аиҳабы лцәажәара
13:34
15 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Как переживают в Абхазии сезон гриппа и ОРВИ? Интервью с врачом
14:33
14 мин
Актуальный комментарий
Хамсовая путина 2026: спрос и предложение
14:48
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
18:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
18:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
18:47
13 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
21:04
16 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Ажурналистра иԥсҭазааран: Даур Инаԥшьба идунеи иԥсахиижьҭеи шықәсык ҵит
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Развитие отношений Абхазии с российскими регионами. Интервью с вице-премьером
21:34
13 мин
Турбаза
Приехать, чтобы остаться: в чем преимущества длительного туризма в Абхазии?
21:47
13 мин
On air
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
13:05
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
13:14
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа школқәа рҭарцәра: ауадаҩра зыхҟьо еилҳаргоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Абхазский язык: как сохранять и развивать?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Цифровое развитие. Кто в этом помогает Абхазии?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Диоскураа рыԥшаҳәа аиҭашьақәыргылара: аусурақәа рцашьа рыхҳәаа
18:17
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Посредник
Абхазский язык: как сохранить и развивать?
18:49
12 мин
Нынешний вроде как экономический форум в швейцарском Давосе планировался как "площадка западной потужности", где под аккомпанемент из проклятий в сторону России кровавый паяц должен был станцевать специально для американского президента танец бездонного живота.
После этого он должен был уехать с подписанным "соглашением о процветании Украины" на 800 миллиардов долларов и железобетонными гарантиями безопасности со стороны США, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.
Не получилось: Трамп отказался встречаться — и шакаленок остался с комфортом в Киеве, где уже несколько дней 75 процентов территории города остаются без электричества, но с кавой в сердце.
Вместо этого на фоне шекспировской драмы с Гренландией Давос стал последним погребальным писком мирового глобалистского проекта, и честь произнести трогательную речь от лица всех безутешных родственников и друзей выпала французскому президенту Эммануэлю Макрону.
Речь эта, формально оплакивающая безвременно почившее так называемое международное право (ну то есть право кучки самоназванных лидеров "свободного мира" решать за других), была пропитана скрытыми и прямыми угрозами в адрес виновника трагедии — Дональда Трампа.
Делегация ТПП Абхазии во время визита в Иракский Курдистан - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
Удар в спину России вернулся: вторая Украина разгромлена навсегда
Вчера, 11:32
Вот краткие свежие тезисы с хрустом парижских булок:
мы переходим в "мир без правил, где международное право попирается и где единственный закон, который имеет значение, — это закон сильнейшего, имперские амбиции возрождаются" (знайте все: виноваты Трамп и Путин);
мир теряет "эффективное коллективное управление" (так-так-так, а кто нас убеждал, что эти Давосы и Бильдербергские клубы — паранойя охотников за рептилоидами?);
"безжалостная конкуренция" со стороны США "явно направлена на ослабление и подчинение Европы" (Трамп, мы знаем, что ты на самом деле задумал, и нас врасплох не возьмешь);
выход — "строительство большей экономической суверенности и стратегической экономики" плюс "эффективный многосторонний подход для достижения результатов через сотрудничество" (в переводе с макронского: свет клином на США не сошелся, будем дружить со всеми, до кого сможем дотянуться);
переориентация на Китай: "Нам нужно большее количество китайских прямых инвестиций в Европу в ключевые сектора для содействия нашему росту" (ухожу к твоему злейшему врагу — а не надо было вытирать о меня ноги и ругать за ту сумку Birkin);
мы даже готовы на немыслимое: наша цель — "построение мостов и большего сотрудничества со странами БРИКС и G20" (Россия — наш сосед, а не твой, если с ней запартнеримся, с кем ты останешься?);
не только развод, но и раздел имущества: "Европа имеет очень сильные инструменты, и мы должны использовать их, когда нас не уважают и когда правила игры не соблюдаются" (здесь толстый намек на планы Европы закрыть свой рынок для американских производителей, введение встречных пошлин против США на 93 миллиарда евро, а также вывод европейских инвестиций из американских долговых бумаг).
В общем и целом выступление Макрона было истеричным, но весьма показательным с точки зрения коллективного бессознательного в еврокабинетах. Как-то вдруг оказалось, что без России — опять никуда. Как-то вдруг забылись оскорбления, претензии и угрозы в адрес Китая.
Как-то глупо и жалко прозвучал отказ французского лидера участвовать в трамповском Совете мира, потому что всем было ясно, что со стороны Трампа это приглашение было тонким троллингом. И как-то сразу всем стало видно, что если беспомощный Макрон с подбитым глазом под темными очочками — это лучшее, что могла выставить на Давосе коллективная глобалистская Европа, то их дела действительно очень плохи.
В.Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XI заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
16 января, 15:20
Насколько плохи, можно понять по одному-единственному комментарию министра финансов США Бессента по поводу десятипроцентных тарифов США в наказание за отправку европейских военных в Гренландию: "Я призываю всех сесть, сделать глубокий вдох и позволить событиям развиваться. <…> Худшее, что могут сделать страны (Европы), — это пойти на эскалацию против Соединенных Штатов". Иными словами, американцам глубоко плевать, что могут предпринять европейцы: проект "глобалистская Европа" должен быть разрушен до конца — и желательно максимально унизительно.
Забавно и поучительно, что еще лет десять назад Давос был на вершине власти и могущества, куда стремились все, а сегодня здесь хоронят "атлантическую солидарность" и возят вчерашних властителей дум физиономией по столу.
Хотя Россия имеет все причины, чтобы с пинаколадой наблюдать за красочным шоу, почему-то для нас все равно физически некомфортно видеть, как наших когда-то почти партнеров загоняют пинками под шконку.
Как вчера сказал глава МИД России Сергей Лавров, "с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится: они слишком загнали себя в ненависть к России". Результат на табло: "Евросоюз в глубочайшем кризисе, НАТО в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан". Вместо поиска выхода Европы из тупика — "Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают".
Но даже в этой ситуации Россия не отказывается от контактов: по словам Лаврова, европейцам нужно "не анонсировать контакты с Путиным, а просто вступить в диалог". Это — единственный шанс сохранить хотя бы тень от бывшей Европы, потому что будущей Европы, похоже, за океаном на картах просто нет.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Тающий пруд внутри айсберга Гренландского ледяного щита в Баффиновом заливе недалеко от Питуффика, Гренландия - Sputnik Абхазия, 1920, 13.01.2026
Время вернуть землю назад: чем поплатятся все, у кого претензии к России
13 января, 13:00
