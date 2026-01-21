https://sputnik-abkhazia.ru/20260121/dikiy-skandal-v-davose-evropa-razvoditsya-s-amerikoy-i-zovet-zamuzh-rossiyu-1060529158.html

Дикий скандал в Давосе: Европа разводится с Америкой и зовет замуж Россию

21.01.2026

После этого он должен был уехать с подписанным "соглашением о процветании Украины" на 800 миллиардов долларов и железобетонными гарантиями безопасности со стороны США, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.Не получилось: Трамп отказался встречаться — и шакаленок остался с комфортом в Киеве, где уже несколько дней 75 процентов территории города остаются без электричества, но с кавой в сердце.Вместо этого на фоне шекспировской драмы с Гренландией Давос стал последним погребальным писком мирового глобалистского проекта, и честь произнести трогательную речь от лица всех безутешных родственников и друзей выпала французскому президенту Эммануэлю Макрону.Речь эта, формально оплакивающая безвременно почившее так называемое международное право (ну то есть право кучки самоназванных лидеров "свободного мира" решать за других), была пропитана скрытыми и прямыми угрозами в адрес виновника трагедии — Дональда Трампа.Вот краткие свежие тезисы с хрустом парижских булок:В общем и целом выступление Макрона было истеричным, но весьма показательным с точки зрения коллективного бессознательного в еврокабинетах. Как-то вдруг оказалось, что без России — опять никуда. Как-то вдруг забылись оскорбления, претензии и угрозы в адрес Китая. Как-то глупо и жалко прозвучал отказ французского лидера участвовать в трамповском Совете мира, потому что всем было ясно, что со стороны Трампа это приглашение было тонким троллингом. И как-то сразу всем стало видно, что если беспомощный Макрон с подбитым глазом под темными очочками — это лучшее, что могла выставить на Давосе коллективная глобалистская Европа, то их дела действительно очень плохи.Насколько плохи, можно понять по одному-единственному комментарию министра финансов США Бессента по поводу десятипроцентных тарифов США в наказание за отправку европейских военных в Гренландию: "Я призываю всех сесть, сделать глубокий вдох и позволить событиям развиваться. <…> Худшее, что могут сделать страны (Европы), — это пойти на эскалацию против Соединенных Штатов". Иными словами, американцам глубоко плевать, что могут предпринять европейцы: проект "глобалистская Европа" должен быть разрушен до конца — и желательно максимально унизительно.Забавно и поучительно, что еще лет десять назад Давос был на вершине власти и могущества, куда стремились все, а сегодня здесь хоронят "атлантическую солидарность" и возят вчерашних властителей дум физиономией по столу.Хотя Россия имеет все причины, чтобы с пинаколадой наблюдать за красочным шоу, почему-то для нас все равно физически некомфортно видеть, как наших когда-то почти партнеров загоняют пинками под шконку.Как вчера сказал глава МИД России Сергей Лавров, "с нынешними лидерами Европы ни о чем договориться, скорее всего, не получится: они слишком загнали себя в ненависть к России". Результат на табло: "Евросоюз в глубочайшем кризисе, НАТО в глубочайшем кризисе, ОБСЕ дышит на ладан". Вместо поиска выхода Европы из тупика — "Урсула фон дер Ляйен, Мерц, Стармер, Макрон, Рютте всерьез готовятся к войне против Российской Федерации и, собственно говоря, этого не скрывают".Но даже в этой ситуации Россия не отказывается от контактов: по словам Лаврова, европейцам нужно "не анонсировать контакты с Путиным, а просто вступить в диалог". Это — единственный шанс сохранить хотя бы тень от бывшей Европы, потому что будущей Европы, похоже, за океаном на картах просто нет.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

