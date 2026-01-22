https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/khvostatye-izgoi-kak-volonter-boretsya-za-zhizni-zhivotnykh-v-priyute-v-abkhazii-1060543902.html

Хвостатые изгои: как волонтер борется за жизни животных в приюте в Абхазии

2026-01-22

Частный приют для животных в поселке Бзыбь остался без хозяина около полугода назад. В нем содержались около 40 собак и 30 кошек. Гражданин Турции, который работал в Абхазии и открыл этот приют, был вынужден вернуться на родину, с тех пор о нем ничего неизвестно. Женщине, которой он платил зарплату за то, что она ухаживала за животными и кормила их, тоже пришлось уехать. Жительница поселка Бзыбь Астанда Шуген с детства спасает животных и в этот раз тоже не смогла пройти мимо такой ситуации. Она несколько раз в день приезжает в приют, чтобы покормить животных, выгулять их и почистить вольеры. Кроме того, нередко она за свой счет стерилизует питомцев, вакцинирует их и отправляет на переустройство в Россию. За последние несколько недель найти дом удалось для пяти собак. Дальнейшая судьба еще около 20 собак и примерно 20 кошек пока не определена. По ее словам, в борьбе за жизнь этих собак и кошек помогают и другие волонтеры, а также некоторые неравнодушные жители страны, но их сил недостаточно для того, чтобы окончательно решить возникшую проблему.Желающие оказать помощь могут обратиться по номеру телефона +7 940 995‑91‑90.

