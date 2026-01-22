Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Частный приют для животных в поселке Бзыбь остался без хозяина около полугода назад. В нем содержались около 40 собак и 30 кошек. Гражданин Турции, который работал в Абхазии и открыл этот приют, был вынужден вернуться на родину, с тех пор о нем ничего неизвестно. Женщине, которой он платил зарплату за то, что она ухаживала за животными и кормила их, тоже пришлось уехать. Жительница поселка Бзыбь Астанда Шуген с детства спасает животных и в этот раз тоже не смогла пройти мимо такой ситуации. Она несколько раз в день приезжает в приют, чтобы покормить животных, выгулять их и почистить вольеры. Кроме того, нередко она за свой счет стерилизует питомцев, вакцинирует их и отправляет на переустройство в Россию. За последние несколько недель найти дом удалось для пяти собак. Дальнейшая судьба еще около 20 собак и примерно 20 кошек пока не определена. По ее словам, в борьбе за жизнь этих собак и кошек помогают и другие волонтеры, а также некоторые неравнодушные жители страны, но их сил недостаточно для того, чтобы окончательно решить возникшую проблему.Желающие оказать помощь могут обратиться по номеру телефона +7 940 995‑91‑90.
Хвостатые изгои: как волонтер борется за жизни животных в приюте в Абхазии

14:14 22.01.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Около 20 собак и кошек в частном приюте в поселке Бзыбь оказались под угрозой выживания.
Частный приют для животных в поселке Бзыбь остался без хозяина около полугода назад. В нем содержались около 40 собак и 30 кошек. Гражданин Турции, который работал в Абхазии и открыл этот приют, был вынужден вернуться на родину, с тех пор о нем ничего неизвестно.
Женщине, которой он платил зарплату за то, что она ухаживала за животными и кормила их, тоже пришлось уехать. Жительница поселка Бзыбь Астанда Шуген с детства спасает животных и в этот раз тоже не смогла пройти мимо такой ситуации. Она несколько раз в день приезжает в приют, чтобы покормить животных, выгулять их и почистить вольеры.
Кроме того, нередко она за свой счет стерилизует питомцев, вакцинирует их и отправляет на переустройство в Россию. За последние несколько недель найти дом удалось для пяти собак. Дальнейшая судьба еще около 20 собак и примерно 20 кошек пока не определена.
По ее словам, в борьбе за жизнь этих собак и кошек помогают и другие волонтеры, а также некоторые неравнодушные жители страны, но их сил недостаточно для того, чтобы окончательно решить возникшую проблему.
Желающие оказать помощь могут обратиться по номеру телефона +7 940 995‑91‑90.
0