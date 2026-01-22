Концепция и модернизация: Багателия рассказал, как будет меняться Сухумский морвокзал

Абхазия
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
13:05
9 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аветеринарцәа разымхара, аусушьа аиӷьтәразы агәҭакқәа: аҳақьым хада ицәажәара
13:14
15 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ақыҭа школқәа рҭарцәра: ауадаҩра зыхҟьо еилҳаргоит
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Абхазский язык: как сохранять и развивать?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Цифровое развитие. Кто в этом помогает Абхазии?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Диоскураа рыԥшаҳәа аиҭашьақәыргылара: аусурақәа рцашьа рыхҳәаа
18:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
18:20
9 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Радио
Сухумский морской вокзал реконструируют: разговор с главным архитектором
18:33
13 мин
Посредник
Абхазский язык: как сохранять и развивать?
18:47
12 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Диоскураа рыԥшаҳәа аиҭашьақәыргылара: аусурақәа рцашьа рыхҳәаа
21:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Афон ҿыц ицәырҵит амуралқәа ҩба: асахьаҭыхҩы иҿцәажәара
21:20
9 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Радио
Сухумский морской вокзал реконструируют: разговор с главным архитектором
21:33
13 мин
Посредник
Абхазский язык: как сохранять и развивать?
21:47
12 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амеханизациа маҷ ала анхацәа реиқәыршәара: Ақыҭанхамҩа аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Арт-Хаб" Гәылрыԥшь аус адыруеит: анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ лцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Работы по благоустройству Очамчырского района. Разговор с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
14:36
4 мин
Радио
Планы по развитию абхазского кинематографа. Разговор с главой отдела Минкульта
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит: Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:18
10 мин
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
От рекламы до искусства: роль креативных инудстрий и будущее сферы в Абхазии
18:53
4 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит: Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
21:04
14 мин
Радио
Концепция и модернизация: Багателия рассказал, как будет меняться Сухумский морвокзал
Концепция и модернизация: Багателия рассказал, как будет меняться Сухумский морвокзал
Sputnik Абхазия
Разработку концепции модернизации Сухумского морского вокзала планируют завершить до конца января. 22.01.2026, Sputnik Абхазия
О том, каким будет сухумский морской вокзал после капитального ремонта и модернизации, пока неизвестно, так как этот проект находится на стадии обсуждения и разработки концепции, сказал в интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия. При этом он отметил, что само строение объекта меняться не будет, но оно будет обновлено. То есть специалисты проведут работы по отделке фасада, замене остекления, ремонту протекающей кровли, отделке внутреннего интерьера второго и третьего этажей, где могут появиться фуд-корты, коворкинг, библиотека, выставочный павильон, лекторий, спортзал, ресторан. С учетом того, что первый этаж предназначен для работы морского порта, производить какие-либо изменения там не намерены. Одно из главных условий запланированных работ – дизайнеры и проектировщики должны быть из Абхазии. Разработку концепции планируют завершить до конца января. После этого проект будет представлен на общественное обсуждение.
15:47 22.01.2026 (обновлено: 15:57 22.01.2026)
Разработку концепции модернизации Сухумского морского вокзала планируют завершить до конца января.
О том, каким будет сухумский морской вокзал после капитального ремонта и модернизации, пока неизвестно, так как этот проект находится на стадии обсуждения и разработки концепции, сказал в интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия.
При этом он отметил, что само строение объекта меняться не будет, но оно будет обновлено.
То есть специалисты проведут работы по отделке фасада, замене остекления, ремонту протекающей кровли, отделке внутреннего интерьера второго и третьего этажей, где могут появиться фуд-корты, коворкинг, библиотека, выставочный павильон, лекторий, спортзал, ресторан.
С учетом того, что первый этаж предназначен для работы морского порта, производить какие-либо изменения там не намерены.
Одно из главных условий запланированных работ – дизайнеры и проектировщики должны быть из Абхазии. Разработку концепции планируют завершить до конца января. После этого проект будет представлен на общественное обсуждение.
