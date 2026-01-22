https://sputnik-abkhazia.ru/20260122/kontseptsiya-i-modernizatsiya-bagateliya-rasskazal-kak-budet-menyatsya-sukhumskiy-morvokzal-1060568094.html

Концепция и модернизация: Багателия рассказал, как будет меняться Сухумский морвокзал

О том, каким будет сухумский морской вокзал после капитального ремонта и модернизации, пока неизвестно, так как этот проект находится на стадии обсуждения и разработки концепции, сказал в интервью радио Sputnik главный архитектор Сухума Бислан Багателия. При этом он отметил, что само строение объекта меняться не будет, но оно будет обновлено. То есть специалисты проведут работы по отделке фасада, замене остекления, ремонту протекающей кровли, отделке внутреннего интерьера второго и третьего этажей, где могут появиться фуд-корты, коворкинг, библиотека, выставочный павильон, лекторий, спортзал, ресторан. С учетом того, что первый этаж предназначен для работы морского порта, производить какие-либо изменения там не намерены. Одно из главных условий запланированных работ – дизайнеры и проектировщики должны быть из Абхазии. Разработку концепции планируют завершить до конца января. После этого проект будет представлен на общественное обсуждение.

