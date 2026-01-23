https://sputnik-abkhazia.ru/20260123/strategiya-razvitiya-i-yazykovaya-inspektsiya-kak-v-abkhazii-planiruyut-razvivat-abkhazskiy-1060582427.html

Стратегия развития и языковая инспекция: как в Абхазии планируют развивать абхазский

Стратегия развития и языковая инспекция: как в Абхазии планируют развивать абхазский

Начальник Госуправления по языковой политике Гунда Квициния в эфире радио Sputnik рассказала о работе ведомства, ситуации с абхазским языком и стратегиях его... 23.01.2026

В Абхазии критическая ситуация с развитием абхазского языка. По мнению начальника Госуправления по языковой политике Гунды Квициния, одна из главных причин тому — демографический кризис. "Демографический фактор один из самых серьезных, который влияет на все сферы жизни. Естественно, язык не исключение", — отметила Квициния. По ее словам, есть стратегия развития языка, и необходимо все силы направить на это. В Абхазии могут создать отдел языковой инспекции при Госуправлении. По словам Квициния, сегодня в стране грубо нарушается закон о государственном языке. "Это касается вывесок, внешней рекламы. Человек, который приедет в Сухум и пройдется по улицам, не поймет, где находится”, – пояснила Квициния. Несколько лет назад Госуправление инициировало проверку наружной рекламы. По словам Квициния, было выявлено множество нарушений, но ситуация по-прежнему остается бесконтрольной.

