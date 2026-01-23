Стратегия развития и языковая инспекция: как в Абхазии планируют развивать абхазский

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
2 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амеханизациа маҷ ала анхацәа реиқәыршәара: Ақыҭанхамҩа аминистрра ахаҭарнак ицәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "Арт-Хаб" Гәылрыԥшь аус адыруеит: анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ лцәажәара
13:17
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
13:33
16 мин
Аиҿцәажәара
Миха Лакрба ирҿиара аԥсуа хдырра ишаныруа: арҵаҩы ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Работы по благоустройству Очамчырского района. Разговор с главой
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
On air
14:36
4 мин
Радио
Планы по развитию абхазского кинематографа. Разговор с главой отдела Минкульта
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
18:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
18:18
10 мин
Аԥсыуа ажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
21:04
14 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Очамчыра араион аҟны амҩақәа еиҭашьақәдыргылоит: араион аиҳабы ихаҭыԥуаҩ ицәажәара
21:18
10 мин
Аԥсыуа ажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
21:34
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа быргцәа рхеилак ҳаимадарақәа рырӷәӷәара шырбо: ахантәаҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
13:34
15 мин
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
13:49
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
14:34
12 мин
Дополнительное время
MORE TV: первый спортивно-развлекательный телеканал в Абхазии
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
18:04
19 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
18:23
7 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
21:04
19 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
21:23
7 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Социальный проект для детей и подростков. Интервью с автором медиашколы
21:34
26 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Стратегия развития и языковая инспекция: как в Абхазии планируют развивать абхазский

10:56 23.01.2026
© Sputnik
Подписаться
Начальник Госуправления по языковой политике Гунда Квициния в эфире радио Sputnik рассказала о работе ведомства, ситуации с абхазским языком и стратегиях его развития.
В Абхазии критическая ситуация с развитием абхазского языка. По мнению начальника Госуправления по языковой политике Гунды Квициния, одна из главных причин тому — демографический кризис.
"Демографический фактор один из самых серьезных, который влияет на все сферы жизни. Естественно, язык не исключение", — отметила Квициния.
По ее словам, есть стратегия развития языка, и необходимо все силы направить на это. В Абхазии могут создать отдел языковой инспекции при Госуправлении. По словам Квициния, сегодня в стране грубо нарушается закон о государственном языке.
"Это касается вывесок, внешней рекламы. Человек, который приедет в Сухум и пройдется по улицам, не поймет, где находится”, – пояснила Квициния.
Несколько лет назад Госуправление инициировало проверку наружной рекламы. По словам Квициния, было выявлено множество нарушений, но ситуация по-прежнему остается бесконтрольной.
