Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет

Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет вырос на 34 млрд рублей, в том числе товарооборот с Россией — на 25,7 млрд рублей.

СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет вырос на 34 млрд рублей, в том числе товарооборот с Россией — на 25,7 млрд рублей. Так, в 2020 году суммы составляли 26,5 млрд рублей и 19,7 млрд рублей соответственно. По данным ГТК Абхазии, ежегодно объемы товарооборота увеличиваются, а наибольший рост наблюдался в 2021 году, когда по сравнению с предыдущим годом он вырос на 9,4 млрд рублей.

2026

Новости

Sputnik Абхазия

