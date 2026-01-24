Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
Хра злоу ахҭысқәа
Ҭырқәтәыла иҟоу аԥсуа быргцәа рхеилак ҳаимадарақәа рырӷәӷәара шырбо: ахантәаҩы ицәажәара
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
Аиҿцәажәара
Арҵаҩцәа-амҩақәҵаҩцәа русура хацдыркит. Аҟәатәи алицеи-интернат аусзуҩ лцәажәара
Новости 14.00
Главные темы
Взаимный интерес
Проект "Кино и медиашкола Абхазии". Интервью с автором
Новости 14.30
Главные темы
Радио
От рекламы до искусства: роль креативных индустрий и будущее сферы в Абхазии
Дополнительное время
MORE TV: первый спортивно-развлекательный телеканал в Абхазии
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
Новости
Главные темы
Взаимный интерес
Проект "Кино и медиашкола Абхазии". Интервью с автором
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ақыҭанхамҩа аинститут ацитрус шәырхк ҿыцқәа иҳаднагало: аусзуҩ ицәажәара
Аицәажәара
Аԥсуа ҟазареи аҭҵаарадырреи реидҳәалара: Баҭал Џьапуа ицәыргақәҵа
Новости
Главные темы
Взаимный интерес
Проект "Кино и медиашкола Абхазии". Интервью с автором
Асабша Sputnik аҿы
Суббота на Sputnik
Асабша Sputnik аҿы
Суббота на Sputnik
Новости 14.00
Главные темы
On air
On air
On air
On air
СУХУМ, 24 янв - Sputnik. Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет вырос на 34 млрд рублей, в том числе товарооборот с Россией — на 25,7 млрд рублей.
Так, в 2020 году суммы составляли 26,5 млрд рублей и 19,7 млрд рублей соответственно.
По данным ГТК Абхазии, ежегодно объемы товарооборота увеличиваются, а наибольший рост наблюдался в 2021 году, когда по сравнению с предыдущим годом он вырос на 9,4 млрд рублей.
Общий товарооборот в Абхазии за шесть лет вырос на 34 млрд рублей, в том числе товарооборот с Россией — на 25,7 млрд рублей - Sputnik Абхазия
