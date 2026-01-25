https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-mnenie-eksperta-1060606316.html

Итоги переговоров в Абу-Даби. Мнение эксперта

Что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби и чем они закончились? Проявит ли Киев договороспособность на фоне отвергнутых предложений России? Об этом в эфире... 25.01.2026, Sputnik Абхазия

Что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби и чем они закончились? Проявит ли Киев договороспособность на фоне отвергнутых предложений России? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с Николаем Пархитько, кандидатом исторических наук, доцентом РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ.Слушайте подкаст.

