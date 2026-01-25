https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/itogi-peregovorov-v-abu-dabi-mnenie-eksperta-1060606316.html
Итоги переговоров в Абу-Даби. Мнение эксперта
Итоги переговоров в Абу-Даби. Мнение эксперта
Sputnik Абхазия
Что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби и чем они закончились? Проявит ли Киев договороспособность на фоне отвергнутых предложений России? Об этом в эфире... 25.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-25T11:05+0300
2026-01-25T11:05+0300
2026-01-25T11:05+0300
радио
подкасты спецоперация россии в донбассе
россия
сша
украина
спецоперация
в мире
переговоры
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/19/1060606407_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_4e24e55120418a6299466cad2ac9bd7a.jpg
Итоги переговоров в Абу-Даби. Мнение эксперта
Sputnik Абхазия
Итоги переговоров в Абу-Даби. Мнение эксперта
Что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби и чем они закончились? Проявит ли Киев договороспособность на фоне отвергнутых предложений России? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с Николаем Пархитько, кандидатом исторических наук, доцентом РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ.Слушайте подкаст.
россия
сша
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/19/1060606407_120:0:608:366_1920x0_80_0_0_0e31203f2eb604d91a1ad23240680bb8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, сша, украина, спецоперация, в мире, переговоры, аудио
подкасты спецоперация россии в донбассе, россия, сша, украина, спецоперация, в мире, переговоры, аудио
Что обсуждалось на переговорах в Абу-Даби и чем они закончились? Проявит ли Киев договороспособность на фоне отвергнутых предложений России? Об этом в эфире радио Sputnik говорили с Николаем Пархитько, кандидатом исторических наук, доцентом РУДН и Финансового университета при Правительстве РФ.