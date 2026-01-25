https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/ot-zakonov-do-gosfonda-chem-budet-zanimatsya-otdel-kinematografii-minkulta-abkhazii-1060609373.html

От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии

От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии

25.01.2026

В Абхазии недавно создан отдел кинематографии при Министерстве культуры. По словам его руководителя Теймураза Тания, в структуре пока идет работа над законодательной базой. На втором этапе планируют создать Государственный фонд кино. По словам Тания, в Госфильмофонде России хранятся сотни картин, связанных с Абхазией. Их планируют оцифровать, и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде. "И это, я думаю, очень ценно. Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы", — отметил Тания.

