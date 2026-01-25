Абхазия
От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии
В Абхазии недавно создан отдел кинематографии при Министерстве культуры. По словам его руководителя Теймураза Тания, в структуре пока идет работа над законодательной базой. На втором этапе планируют создать Государственный фонд кино. По словам Тания, в Госфильмофонде России хранятся сотни картин, связанных с Абхазией. Их планируют оцифровать, и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде. "И это, я думаю, очень ценно. Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы", — отметил Тания.
От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии

В эфире радио Sputnik руководитель отдела кинемотографии Министерства культуры Абхазии Теймураз Тания рассказал о новой структуре, ее целях и планах по развитию кинематографа в республике.
В Абхазии недавно создан отдел кинематографии при Министерстве культуры. По словам его руководителя Теймураза Тания, в структуре пока идет работа над законодательной базой.
На втором этапе планируют создать Государственный фонд кино.
По словам Тания, в Госфильмофонде России хранятся сотни картин, связанных с Абхазией. Их планируют оцифровать, и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде.
"И это, я думаю, очень ценно. Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы", — отметил Тания.
