https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/ot-zakonov-do-gosfonda-chem-budet-zanimatsya-otdel-kinematografii-minkulta-abkhazii-1060609373.html
От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии
От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik руководитель отдела кинемотографии Министерства культуры Абхазии Теймураз Тания рассказал о новой структуре, ее целях и планах по... 25.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-25T17:17+0300
2026-01-25T17:17+0300
2026-01-25T17:18+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
кино
новости
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/19/1060609208_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_771a3626fbd9327c953393bb2ab45540.jpg
В Абхазии недавно создан отдел кинематографии при Министерстве культуры. По словам его руководителя Теймураза Тания, в структуре пока идет работа над законодательной базой. На втором этапе планируют создать Государственный фонд кино. По словам Тания, в Госфильмофонде России хранятся сотни картин, связанных с Абхазией. Их планируют оцифровать, и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде. "И это, я думаю, очень ценно. Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы", — отметил Тания.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/19/1060609208_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_05f0f5e55716c77804bd4e278dc9e1ca.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, кино, новости, культура, видео
абхазия, видео, мультимедиа, кино, новости, культура, видео
От законов до Госфонда: чем будет заниматься отдел кинематографии Минкульта Абхазии
17:17 25.01.2026 (обновлено: 17:18 25.01.2026)
В эфире радио Sputnik руководитель отдела кинемотографии Министерства культуры Абхазии Теймураз Тания рассказал о новой структуре, ее целях и планах по развитию кинематографа в республике.
В Абхазии недавно создан отдел кинематографии при Министерстве культуры. По словам его руководителя Теймураза Тания, в структуре пока идет работа над законодательной базой.
На втором этапе планируют создать Государственный фонд кино.
По словам Тания, в Госфильмофонде России хранятся сотни картин, связанных с Абхазией. Их планируют оцифровать, и в дальнейшем хранить уже в собственном фонде.
"И это, я думаю, очень ценно. Позже, возможно, сделаем какой-то показ. Думаю, там действительно интересные работы", — отметил Тания.