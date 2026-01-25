https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/rossiyane-smogut-chasche-ispolzovat-tsifrovoy-pasport-1060609976.html
Россияне смогут чаще использовать "цифровой паспорт"
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности в отдельных случаях появилась у россиян с сентября 2024 года. 25.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-25T18:00+0300
2026-01-25T18:00+0300
2026-01-25T18:00+0300
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056798857_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_08c9b5aa30707c35614738ddf64865bb.jpg
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Россияне смогут использовать электронные паспорта из "Госуслуг" для подтверждения личности в больницах и салонах связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное постановление.Четвертый этап реализации указа президента России о "цифровом паспорте" начнется 27 февраля.Его можно будет показывать операторам в салонах связи и в частных медицинских клиниках, при условии, что раньше гражданин был поставлен там на учет.В сентябре 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-коды из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности. На первом этапе это распространялось на магазины, кино и музеи, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В будущем функционал "цифрового паспорта" планируется расширить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/1059340867.html
россия, новости, паспорт, госуслуги
