Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
08:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
30 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/rossiyane-smogut-chasche-ispolzovat-tsifrovoy-pasport-1060609976.html
Россияне смогут чаще использовать "цифровой паспорт"
Россияне смогут чаще использовать "цифровой паспорт"
Sputnik Абхазия
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности в отдельных случаях появилась у россиян с сентября 2024 года. 25.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-25T18:00+0300
2026-01-25T18:00+0300
россия
новости
паспорт
госуслуги
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056798857_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_08c9b5aa30707c35614738ddf64865bb.jpg
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Россияне смогут использовать электронные паспорта из "Госуслуг" для подтверждения личности в больницах и салонах связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное постановление.Четвертый этап реализации указа президента России о "цифровом паспорте" начнется 27 февраля.Его можно будет показывать операторам в салонах связи и в частных медицинских клиниках, при условии, что раньше гражданин был поставлен там на учет.В сентябре 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-коды из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности. На первом этапе это распространялось на магазины, кино и музеи, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В будущем функционал "цифрового паспорта" планируется расширить.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251127/1059340867.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/08/08/1056798857_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_219f95f64f9bb03c1b55fdd93b336321.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, паспорт, госуслуги
россия, новости, паспорт, госуслуги

Россияне смогут чаще использовать "цифровой паспорт"

18:00 25.01.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВыдача паспортов РФ детям, достигшим 14 лет, в Мелитополе
Выдача паспортов РФ детям, достигшим 14 лет, в Мелитополе - Sputnik Абхазия, 1920, 25.01.2026
© Sputnik / Константин Михальчевский
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности в отдельных случаях появилась у россиян с сентября 2024 года.
СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Россияне смогут использовать электронные паспорта из "Госуслуг" для подтверждения личности в больницах и салонах связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное постановление.
Четвертый этап реализации указа президента России о "цифровом паспорте" начнется 27 февраля.
Его можно будет показывать операторам в салонах связи и в частных медицинских клиниках, при условии, что раньше гражданин был поставлен там на учет.
В сентябре 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-коды из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности. На первом этапе это распространялось на магазины, кино и музеи, при проходе в офис, при отправке или получении посылок.
В будущем функционал "цифрового паспорта" планируется расширить.
Max - новая цифровая платформа (российский мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году). - Sputnik Абхазия, 1920, 27.11.2025
В Max теперь доступны личные документы из "Госуслуг"
27 ноября 2025, 13:41
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0