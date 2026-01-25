Россияне смогут чаще использовать "цифровой паспорт"

https://sputnik-abkhazia.ru/20260125/rossiyane-smogut-chasche-ispolzovat-tsifrovoy-pasport-1060609976.html

Возможность использовать электронный паспорт для подтверждения личности в отдельных случаях появилась у россиян с сентября 2024 года. 25.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Россияне смогут использовать электронные паспорта из "Госуслуг" для подтверждения личности в больницах и салонах связи, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственное постановление.Четвертый этап реализации указа президента России о "цифровом паспорте" начнется 27 февраля.Его можно будет показывать операторам в салонах связи и в частных медицинских клиниках, при условии, что раньше гражданин был поставлен там на учет.В сентябре 2025 года Минцифры сообщило, что россияне смогут применять QR-коды из сервиса "Госдоки" для подтверждения личности. На первом этапе это распространялось на магазины, кино и музеи, при проходе в офис, при отправке или получении посылок. В будущем функционал "цифрового паспорта" планируется расширить.

