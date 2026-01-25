Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
ВчераСегодня
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Замыкая круг: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
Замыкая круг: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь
в абхазии
абхазия
новости
гаи
СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В последний месяц 2025 года сотрудники ГАИ Абхазии выписали 150 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 15 протоколов меньше, чем в ноябре. Лидером нашей "пьяной" статистики по-прежнему остается Сухум. Там за месяц было выявлено 60 нетрезвых автомобилистов – ровно на 10 меньше итогов ноября. На вторую позицию с 32 "письмами счастья" вышел Гагрский район, которому в этот раз удалось "обогнать" Гудаутский на десять штрафов. Всего три протокола уступил Очамчырский район и, тем самым, остался в шаге от "призеров". Меньше всего нетрезвых автомобилистов в декабре выявили в Галском, Сухумском и Ткуарчалском районах - восемь, пять и одного соответственно. Из общего количества водителей четверо были гостями из России. Еще одним нарушителем стала представительница прекрасного пола, жительница Очамчыры в возрасте 42 лет. Несовершеннолетних "лихачей" в прошлом месяце на дорогах страны обнаружено не было, самому молодому нарушителю в декабре было 20 лет, он из Гагры. Самому старшему – 75 лет. Чаще всего, как и в прошлые месяцы, выпившими за руль своих "ласточек" садились автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет, их было 34 человека. Тем, кому от 35 до 40 лет снова досталось "серебро". Их в декабре было 28 человек. "Бронза" ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет – 24 человека. За день до наступления Нового года сотрудники ГАИ изрядно подпортили настроение двум нетрезвым автомобилистам. Они выписали штраф за "пьянку" жителям Сухума и Гала.
абхазия
18:37 25.01.2026
По официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6071 протокол за нарушение ПДД в декабре.
СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В последний месяц 2025 года сотрудники ГАИ Абхазии выписали 150 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 15 протоколов меньше, чем в ноябре.
Лидером нашей "пьяной" статистики по-прежнему остается Сухум. Там за месяц было выявлено 60 нетрезвых автомобилистов – ровно на 10 меньше итогов ноября.
На вторую позицию с 32 "письмами счастья" вышел Гагрский район, которому в этот раз удалось "обогнать" Гудаутский на десять штрафов.
Всего три протокола уступил Очамчырский район и, тем самым, остался в шаге от "призеров".
Меньше всего нетрезвых автомобилистов в декабре выявили в Галском, Сухумском и Ткуарчалском районах - восемь, пять и одного соответственно.
Из общего количества водителей четверо были гостями из России. Еще одним нарушителем стала представительница прекрасного пола, жительница Очамчыры в возрасте 42 лет.
Новое подразделение ГИБДД открылось в Мариуполе - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2026
В Абхазии
Выдача российских водительских прав возобновится в Абхазии 20 января
19 января, 14:12
Несовершеннолетних "лихачей" в прошлом месяце на дорогах страны обнаружено не было, самому молодому нарушителю в декабре было 20 лет, он из Гагры. Самому старшему – 75 лет.
Чаще всего, как и в прошлые месяцы, выпившими за руль своих "ласточек" садились автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет, их было 34 человека.
Тем, кому от 35 до 40 лет снова досталось "серебро". Их в декабре было 28 человек. "Бронза" ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет – 24 человека.
За день до наступления Нового года сотрудники ГАИ изрядно подпортили настроение двум нетрезвым автомобилистам. Они выписали штраф за "пьянку" жителям Сухума и Гала.
Сотрудник ДПС - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2026
В Абхазии
Сотрудники ГАИ Абхазии выявили троих нетрезвых водителей в новогоднюю ночь
1 января, 13:38
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
