Замыкая круг: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

Замыкая круг: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь

По официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6071 протокол за нарушение ПДД в декабре.

СУХУМ, 25 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В последний месяц 2025 года сотрудники ГАИ Абхазии выписали 150 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 15 протоколов меньше, чем в ноябре. Лидером нашей "пьяной" статистики по-прежнему остается Сухум. Там за месяц было выявлено 60 нетрезвых автомобилистов – ровно на 10 меньше итогов ноября. На вторую позицию с 32 "письмами счастья" вышел Гагрский район, которому в этот раз удалось "обогнать" Гудаутский на десять штрафов. Всего три протокола уступил Очамчырский район и, тем самым, остался в шаге от "призеров". Меньше всего нетрезвых автомобилистов в декабре выявили в Галском, Сухумском и Ткуарчалском районах - восемь, пять и одного соответственно. Из общего количества водителей четверо были гостями из России. Еще одним нарушителем стала представительница прекрасного пола, жительница Очамчыры в возрасте 42 лет. Несовершеннолетних "лихачей" в прошлом месяце на дорогах страны обнаружено не было, самому молодому нарушителю в декабре было 20 лет, он из Гагры. Самому старшему – 75 лет. Чаще всего, как и в прошлые месяцы, выпившими за руль своих "ласточек" садились автомобилисты в возрасте от 30 до 35 лет, их было 34 человека. Тем, кому от 35 до 40 лет снова досталось "серебро". Их в декабре было 28 человек. "Бронза" ушла автолюбителям подшофе в возрасте от 40 до 45 лет – 24 человека. За день до наступления Нового года сотрудники ГАИ изрядно подпортили настроение двум нетрезвым автомобилистам. Они выписали штраф за "пьянку" жителям Сухума и Гала.

