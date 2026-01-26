https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/1060631473.html

Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке

Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке

Sputnik Абхазия

Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним... 26.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-26T14:57+0300

2026-01-26T14:57+0300

2026-01-26T15:21+0300

радио

подкасты

абхазия

художники

абхазия

такие обстоятельства

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1a/1060631032_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5e64e44594c3327d35880ebe88b6daa6.jpg

Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке Sputnik Абхазия Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам.О своей выставке, о творчестве, о боевом пути Джопуа рассказалл в интервью радио Sputnik. Слушайте подкаст. Батал Джапуа – советский и абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и Союза художников России, Заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии им. Д. И. Гулиа, писатель, Народный художник республики Абхазия.

Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. О своей выставке, о творчестве, о боевом пути Джопуа рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст. Батал Джапуа – советский и абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и Союза художников России, Заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии имени Д. И. Гулиа, писатель, Народный художник Республики Абхазия.

абхазия

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, художники, абхазия, такие обстоятельства