Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним... 26.01.2026
Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам.О своей выставке, о творчестве, о боевом пути Джопуа рассказалл в интервью радио Sputnik.
Батал Джапуа – советский и абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и Союза художников России, Заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии им. Д. И. Гулиа, писатель, Народный художник республики Абхазия.
Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. О своей выставке, о творчестве, о боевом пути Джопуа рассказал в интервью радио Sputnik.Слушайте подкаст. Батал Джапуа – советский и абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и Союза художников России, Заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии имени Д. И. Гулиа, писатель, Народный художник Республики Абхазия.
Выставка Батала Джапуа "Нартский дом" открылась в Сухуме. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. О своей выставке, о творчестве, о боевом пути Джопуа рассказал в интервью радио Sputnik.
Батал Джапуа – советский и абхазский художник театра и кино, график, живописец, член Союза художников Абхазии и Союза художников России, Заслуженный художник Адыгеи, лауреат премии имени Д. И. Гулиа, писатель, Народный художник Республики Абхазия.