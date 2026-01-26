Актерство, режиссура и опыт: юбиляр Валерий Кове о своем творческом пути

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы аилак абиуџьет: азиндырҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Псков иҟан Аԥснынтә арҵаҩцәеи ашколхәыҷқәеи: ирбаз -ираҳаз еиҭарҳәеит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
18:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
21:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
21:33
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:43
4 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/akterstvo-rezhissura-i-opyt-yubilyar-valeriy-kove-rasskazal-o-svoem-tvorcheskom-puti-1060638485.html
Актерство, режиссура и опыт: юбиляр Валерий Кове о своем творческом пути
Актерство, режиссура и опыт: юбиляр Валерий Кове о своем творческом пути
Sputnik Абхазия
Абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове родился 26 января 1946 года. 26.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-26T17:48+0300
2026-01-26T18:10+0300
радио
видео
мультимедиа
культура
абхазия
кинематограф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1a/1060638089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7759e96820569e63ff117222b8d3e75c.png
В работе не нужно гнаться за количеством, а необходимо добиваться хорошего качества, такое мнение выразил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове, которому 26 января исполнилось 80 лет. Юбиляр также признался, что не планировал бросать актерскую работу и становиться режиссером, но знакомство с творчеством некоторых театров с мировым именем повлияло на его решение. Среди них Джорджо Стреллера и Бертольт Брехт, а репертуар Георгия Товстоногова он изучил "вдоль и поперек". Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии. Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др. Кове – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1a/1060638089_161:0:1868:1280_1920x0_80_0_0_549ba18a51f986f7b28a3286e77fa533.png
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, культура, абхазия, кинематограф, видео
видео, мультимедиа, культура, абхазия, кинематограф, видео

Актерство, режиссура и опыт: юбиляр Валерий Кове о своем творческом пути

17:48 26.01.2026 (обновлено: 18:10 26.01.2026)
© Видео Sputnik
Подписаться
Абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове родился 26 января 1946 года.
В работе не нужно гнаться за количеством, а необходимо добиваться хорошего качества, такое мнение выразил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове, которому 26 января исполнилось 80 лет.
Юбиляр также признался, что не планировал бросать актерскую работу и становиться режиссером, но знакомство с творчеством некоторых театров с мировым именем повлияло на его решение.
Среди них Джорджо Стреллера и Бертольт Брехт, а репертуар Георгия Товстоногова он изучил "вдоль и поперек".
Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии.
Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др.
Кове – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0