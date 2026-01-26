https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/akterstvo-rezhissura-i-opyt-yubilyar-valeriy-kove-rasskazal-o-svoem-tvorcheskom-puti-1060638485.html
Актерство, режиссура и опыт: юбиляр Валерий Кове о своем творческом пути
Абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове родился 26 января 1946 года. 26.01.2026
В работе не нужно гнаться за количеством, а необходимо добиваться хорошего качества, такое мнение выразил в беседе с ведущим радио Sputnik абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель Валерий Кове, которому 26 января исполнилось 80 лет. Юбиляр также признался, что не планировал бросать актерскую работу и становиться режиссером, но знакомство с творчеством некоторых театров с мировым именем повлияло на его решение. Среди них Джорджо Стреллера и Бертольт Брехт, а репертуар Георгия Товстоногова он изучил "вдоль и поперек". Валерий Михайлович Кове – абхазский и российский режиссер, актер, театральный деятель, художественный руководитель, режиссер Абхазского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, Народный артист Абхазии. Среди ролей, сыгранных Валерием Кове в театре, – Дон Карлос ("Дон Карлос" Шиллера), Освальд ("Привидения" Ибсена), Подколесин ("Женитьба" Гоголя), Альберто де Стефано ("Человек и джентльмен" Эдуардо де Филиппо), Михаил Заболотный ("В день свадьбы" Виктора Розова) и др. Кове – ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992—1993 гг. и освободительного движения Абхазии, кавалер ордена "Ахьдз Апша" ΙΙ степени.
