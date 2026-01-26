Расцвет отношений: Тарба о восстановлении набережной Сухума и международных связях

Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы аилак абиуџьет: азиндырҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Псков иҟан Аԥснынтә арҵаҩцәеи ашколхәыҷқәеи: ирбаз -ираҳаз еиҭарҳәеит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
18:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
21:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
21:33
26 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:43
4 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
Сухум находится в тесном взаимодействии с городами и регионами России, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik замглавы столичной администрации Константин Тарба. Нынешние контакты сторон, сотрудничество и поддержку он также назвал периодом расцвета. Россия оказывает помощь не только в благоустройстве парков и скверов, но и в развитии образования, медицины, науки, культуры. Помимо официальных встреч и диалогов, укреплению взаимоотношений способствуют личные контакты, и даже дружба семьями. Во время такого простого человеческого общения нередко рождаются интересные и полезные для обеих сторон проекты, добавил Тарба. На сухумской набережной уже приступили к реставрационным работам. Как уточнил Константин Тарба, она поделена на четыре участка, на которых работы осуществляются за счет средств Башкортостана, Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, проживающих в России. Открытие объекта после реконструкции намечено на 1 июня. На торжественную церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются восстановлением набережной.
17:00 26.01.2026 (обновлено: 17:49 26.01.2026)
© Sputnik
Подписаться
Церемония открытия набережной Сухума после реконструкции намечена на 1 июня 2026 года.
Сухум находится в тесном взаимодействии с городами и регионами России, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik замглавы столичной администрации Константин Тарба.
Нынешние контакты сторон, сотрудничество и поддержку он также назвал периодом расцвета.
Россия оказывает помощь не только в благоустройстве парков и скверов, но и в развитии образования, медицины, науки, культуры.
Помимо официальных встреч и диалогов, укреплению взаимоотношений способствуют личные контакты, и даже дружба семьями. Во время такого простого человеческого общения нередко рождаются интересные и полезные для обеих сторон проекты, добавил Тарба.
На сухумской набережной уже приступили к реставрационным работам. Как уточнил Константин Тарба, она поделена на четыре участка, на которых работы осуществляются за счет средств Башкортостана, Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, проживающих в России.
Открытие объекта после реконструкции намечено на 1 июня. На торжественную церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются восстановлением набережной.
