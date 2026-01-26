https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/rastsvet-otnosheniy-tarba-o-vosstanovlenii-naberezhnoy-sukhuma-i-mezhdunarodnykh-svyazyakh-1060636676.html
Расцвет отношений: Тарба о восстановлении набережной Сухума и международных связях
Расцвет отношений: Тарба о восстановлении набережной Сухума и международных связях
Церемония открытия набережной Сухума после реконструкции намечена на 1 июня 2026 года.
Сухум находится в тесном взаимодействии с городами и регионами России, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik замглавы столичной администрации Константин Тарба. Нынешние контакты сторон, сотрудничество и поддержку он также назвал периодом расцвета. Россия оказывает помощь не только в благоустройстве парков и скверов, но и в развитии образования, медицины, науки, культуры. Помимо официальных встреч и диалогов, укреплению взаимоотношений способствуют личные контакты, и даже дружба семьями. Во время такого простого человеческого общения нередко рождаются интересные и полезные для обеих сторон проекты, добавил Тарба. На сухумской набережной уже приступили к реставрационным работам. Как уточнил Константин Тарба, она поделена на четыре участка, на которых работы осуществляются за счет средств Башкортостана, Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, проживающих в России. Открытие объекта после реконструкции намечено на 1 июня. На торжественную церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются восстановлением набережной.
17:00 26.01.2026 (обновлено: 17:49 26.01.2026)
Церемония открытия набережной Сухума после реконструкции намечена на 1 июня 2026 года.
Сухум находится в тесном взаимодействии с городами и регионами России, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik замглавы столичной администрации Константин Тарба.
Нынешние контакты сторон, сотрудничество и поддержку он также назвал периодом расцвета.
Россия оказывает помощь не только в благоустройстве парков и скверов, но и в развитии образования, медицины, науки, культуры.
Помимо официальных встреч и диалогов, укреплению взаимоотношений способствуют личные контакты, и даже дружба семьями. Во время такого простого человеческого общения нередко рождаются интересные и полезные для обеих сторон проекты, добавил Тарба.
На сухумской набережной уже приступили к реставрационным работам. Как уточнил Константин Тарба, она поделена на четыре участка, на которых работы осуществляются за счет средств Башкортостана, Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, проживающих в России.
Открытие объекта после реконструкции намечено на 1 июня. На торжественную церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются восстановлением набережной.