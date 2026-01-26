https://sputnik-abkhazia.ru/20260126/rastsvet-otnosheniy-tarba-o-vosstanovlenii-naberezhnoy-sukhuma-i-mezhdunarodnykh-svyazyakh-1060636676.html

Расцвет отношений: Тарба о восстановлении набережной Сухума и международных связях

Расцвет отношений: Тарба о восстановлении набережной Сухума и международных связях

Sputnik Абхазия

Церемония открытия набережной Сухума после реконструкции намечена на 1 июня 2026 года. 26.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-26T17:00+0300

2026-01-26T17:00+0300

2026-01-26T17:49+0300

радио

видео

мультимедиа

абхазия

абхазия: благоустройство районов и городов

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1a/1060618132_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_6e62cc213ab7f475e338bcad2a797963.jpg

Сухум находится в тесном взаимодействии с городами и регионами России, сказал в беседе с ведущим радио Sputnik замглавы столичной администрации Константин Тарба. Нынешние контакты сторон, сотрудничество и поддержку он также назвал периодом расцвета. Россия оказывает помощь не только в благоустройстве парков и скверов, но и в развитии образования, медицины, науки, культуры. Помимо официальных встреч и диалогов, укреплению взаимоотношений способствуют личные контакты, и даже дружба семьями. Во время такого простого человеческого общения нередко рождаются интересные и полезные для обеих сторон проекты, добавил Тарба. На сухумской набережной уже приступили к реставрационным работам. Как уточнил Константин Тарба, она поделена на четыре участка, на которых работы осуществляются за счет средств Башкортостана, Татарстана, Сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, проживающих в России. Открытие объекта после реконструкции намечено на 1 июня. На торжественную церемонию пригласят глав регионов, городов и организаций, которые занимаются восстановлением набережной.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, абхазия: благоустройство районов и городов, видео