Взаимный интерес: Тарба о сотрудничестве Сухума с регионами России
В интервью радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Сухума Константин Тарба отметил, что настоящий период можно с уверенностью назвать рассветом развития отношений между городами России и столицей Абхазии. Слушайте подкаст.
Взаимный интерес: Тарба о сотрудничестве Сухума с регионами России

В интервью радио Sputnik Абхазия замглавы администрации Сухума Константин Тарба отметил, что настоящий период можно с уверенностью назвать рассветом развития отношений между городами России и столицей Абхазии.

"В данное время нам оказывается огромная поддержка, огромная помощь от городов-побратимов, от новых регионов Российской Федерации, от городов, с которыми нас объединяют давние дружеские отношения. У многих городов еще с советских времен в Абхазии есть базы отдыха. На фоне всех этих отношений укрепляется дружба", – отметил Тарба.

Слушайте подкаст.
