Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы аилак абиуџьет: азиндырҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Псков иҟан Аԥснынтә арҵаҩцәеи ашколхәыҷқәеи: ирбаз -ираҳаз еиҭарҳәеит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
18:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
21:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
21:33
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/prinyat-nelzya-otkazat-evrosoyuz-ne-smozhet-opredelitsya-s-ukrainoy-1060666809.html
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной
Sputnik Абхазия
Кто будет спорить с тем, что Европе нужна Украина? Никто — европейцы не скрывают своих желаний. Но "без потока вооружений из США мы не сможем удержать... 27.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-27T17:10+0300
2026-01-27T17:10+0300
мнение
аналитика
россия
украина
нато
ес
колумнисты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/03/1042945327_0:0:3319:1867_1920x0_80_0_0_f48bcbb42ad11264db4998f715ded348.jpg
Он говорил о том, как "удержать Украину" в борьбе с Россией, в войне, но суть тут как раз в том, чтобы в итоге сделать Украину частью Европы, Евросоюза. На борьбу за Украину уже потрачены сотни миллиардов евро, и европейцы готовы заплатить еще больше триллиона — но все ли решают деньги, пишет Петр Акопов для РИА Новости. Нет, в ходе военного конфликта нужно еще и оружие, а его Европа покупает у США. То есть Штаты помогают Европе получить Украину — пусть и за большие деньги? Но зачем это США? Разве они хотят усиления ЕС? Еще на первом сроке Трампа стали известны его непубличные высказывания о Евросоюзе — о том, что его лучше демонтировать. И с тех пор отношение Трампа к ЕС не улучшилось — трамписты вообще хотят переделать Европу под себя, проведя смену элит и выстроив новую систему отношений между двумя берегами Атлантики. Зачем же тогда им поддерживать планы расширения Евросоюза?А они их и не поддерживают — и проявляется это как раз в том, что никаких серьезных гарантий безопасности Украины Штаты давать не хотят: то есть воевать за европейскую Украину с Россией США не собираются. Да, они продолжают продажу оружия европейцам для поставок Киеву, но сам конфликт хотят завершить на условиях реальной нейтрализации Украины. Что категорически не устраивает ни нынешнюю украинскую элиту, ни еэсовцев, которым нужны железобетонные американские гарантии украинского суверенитета, а в реальности — вхождения Украины в ЕС. При этом Зеленский требует ускоренного вхождения, а евроэлиты хотят подвесить Украину в качестве вечного кандидата в члены, но при этом поместить ее под американский "зонтик безопасности". Очень удобно: Россия навсегда теряет Украину, ЕС ее получает фактически, но не юридически, а американцы гарантируют такой выгодный для европейцев расклад. Осуществимо ли это?Конечно, нет. Трамп открытым текстом говорит европейцам о том, что им самим надо заниматься Украиной — давать деньги, гарантии и защищать от России. Не можете? Ну тогда мы договоримся с русскими, а вы присоединитесь к нашим соглашениям. И тут у европейцев и Зеленского остается последняя возможность — принять Украину в Евросоюз. То есть сделать так, чтобы она официально оказалась частью Запада. Тогда ведь уже никакой Путин не осмелиться на нее напасть?Увы, принять Украину в ЕС совершенно невозможно. Хотя на экстренном саммите в Брюсселе — после давосской речи Трампа — об этом и говорили, Виктор Орбан даже сообщил о планах ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году, а американская пресса написала, что это обсуждается и на американо-российских переговорах, понятно, что это не просто слухи: руководство Евросоюза действительно хочет резко ускорить процесс вступления. Сделать так, чтобы зазор между подписанием соглашения о мирном урегулировании и приемом Украины в ЕС был минимальным, а еще лучше, чтобы сама дата вступления была зафиксирована в тексте мирного соглашения. Раньше на этом настаивал только Зеленский — он неоднократно говорил, что "нужна конкретная дата в нашем договоре об окончании войны".Теперь на это уже практически согласно и руководство ЕС — вот только сами европейские страны продолжают сопротивляться. Публично возражают лишь небольшие государства вроде Венгрии и Словакии, но также в жесткой оппозиции находится больше трети стран — членов ЕС. Ни Италия, ни Австрия, ни Франция не хотят никакого вступления Украины — и по экономическим, и по геополитическим соображениям. Мало того что это чудовищно дорого и приведет к кризису Евросоюза, так еще и закроет возможность восстановления в обозримом будущем торгово-экономических связей с Россией. С Украиной в своем составе ЕС превратится в откровенно антироссийский альянс — со все более растущей военной составляющей.Ни итальянцам, ни французам это совершенно не нужно. Да и немцы (если не брать атлантическую часть элит) не настроены на то, чтобы ставить на кон свое главное достижение последних десятилетий — то есть евроинтеграцию, строительство по сути немецкоцентричного Евросоюза. Он просто не переживет кризиса, который последует за вступлением Украины в ЕС.Так что европейцам есть о чем волноваться. Но мы можем успокоить их, заверив в том, что Украина никогда не будет ни в Евросоюзе, ни под западным "зонтиком безопасности". Чем скорее Европа поймет и примет это, тем лучше будет для нее самой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251221/putin-sformuliroval-glavnuyu-ugrozu-dlya-evropy-1059906306.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251218/chas-istiny-probil-es-vylozhit-na-stol-karty-dengi-i-dva-stvola-1059812539.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20251207/posle-ukrainy--britaniya-gotovit-obkhodnoy-manevr-protiv-rossii-1059582053.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Петр Акопов
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102993/45/1029934546_140:0:1072:932_100x100_80_0_0_09d5beb18dbd55ed7b5504303b79110f.jpg
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/03/1042945327_349:0:3080:2048_1920x0_80_0_0_fe3d83ff9c202210834c210ca5ebc64b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мнение, аналитика, россия, украина, нато, ес, колумнисты
мнение, аналитика, россия, украина, нато, ес, колумнисты

Принять нельзя отказать: Евросоюз не сможет определиться с Украиной

17:10 27.01.2026
© Sputnik / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2026
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Подписаться
Петр Акопов - Sputnik Абхазия
Петр Акопов
Все материалы
Кто будет спорить с тем, что Европе нужна Украина? Никто — европейцы не скрывают своих желаний. Но "без потока вооружений из США мы не сможем удержать Украину", заявил генсек НАТО Рютте.
Он говорил о том, как "удержать Украину" в борьбе с Россией, в войне, но суть тут как раз в том, чтобы в итоге сделать Украину частью Европы, Евросоюза. На борьбу за Украину уже потрачены сотни миллиардов евро, и европейцы готовы заплатить еще больше триллиона — но все ли решают деньги, пишет Петр Акопов для РИА Новости.
Нет, в ходе военного конфликта нужно еще и оружие, а его Европа покупает у США. То есть Штаты помогают Европе получить Украину — пусть и за большие деньги? Но зачем это США? Разве они хотят усиления ЕС? Еще на первом сроке Трампа стали известны его непубличные высказывания о Евросоюзе — о том, что его лучше демонтировать.
И с тех пор отношение Трампа к ЕС не улучшилось — трамписты вообще хотят переделать Европу под себя, проведя смену элит и выстроив новую систему отношений между двумя берегами Атлантики. Зачем же тогда им поддерживать планы расширения Евросоюза?
А они их и не поддерживают — и проявляется это как раз в том, что никаких серьезных гарантий безопасности Украины Штаты давать не хотят: то есть воевать за европейскую Украину с Россией США не собираются. Да, они продолжают продажу оружия европейцам для поставок Киеву, но сам конфликт хотят завершить на условиях реальной нейтрализации Украины.
Итоги года с Владимиром Путиным - Sputnik Абхазия, 1920, 21.12.2025
Путин сформулировал главную угрозу для Европы
21 декабря 2025, 10:35
Что категорически не устраивает ни нынешнюю украинскую элиту, ни еэсовцев, которым нужны железобетонные американские гарантии украинского суверенитета, а в реальности — вхождения Украины в ЕС.
При этом Зеленский требует ускоренного вхождения, а евроэлиты хотят подвесить Украину в качестве вечного кандидата в члены, но при этом поместить ее под американский "зонтик безопасности".
Очень удобно: Россия навсегда теряет Украину, ЕС ее получает фактически, но не юридически, а американцы гарантируют такой выгодный для европейцев расклад. Осуществимо ли это?
Конечно, нет. Трамп открытым текстом говорит европейцам о том, что им самим надо заниматься Украиной — давать деньги, гарантии и защищать от России. Не можете? Ну тогда мы договоримся с русскими, а вы присоединитесь к нашим соглашениям.
И тут у европейцев и Зеленского остается последняя возможность — принять Украину в Евросоюз. То есть сделать так, чтобы она официально оказалась частью Запада. Тогда ведь уже никакой Путин не осмелиться на нее напасть?
Увы, принять Украину в ЕС совершенно невозможно. Хотя на экстренном саммите в Брюсселе — после давосской речи Трампа — об этом и говорили, Виктор Орбан даже сообщил о планах ускоренного вступления Украины в ЕС в 2027 году, а американская пресса написала, что это обсуждается и на американо-российских переговорах, понятно, что это не просто слухи: руководство Евросоюза действительно хочет резко ускорить процесс вступления.
Здание Совета Европы в Страсбурге - Sputnik Абхазия, 1920, 18.12.2025
Час истины пробил: ЕС выложит на стол карты, деньги и два ствола
18 декабря 2025, 10:23
Сделать так, чтобы зазор между подписанием соглашения о мирном урегулировании и приемом Украины в ЕС был минимальным, а еще лучше, чтобы сама дата вступления была зафиксирована в тексте мирного соглашения. Раньше на этом настаивал только Зеленский — он неоднократно говорил, что "нужна конкретная дата в нашем договоре об окончании войны".
Теперь на это уже практически согласно и руководство ЕС — вот только сами европейские страны продолжают сопротивляться. Публично возражают лишь небольшие государства вроде Венгрии и Словакии, но также в жесткой оппозиции находится больше трети стран — членов ЕС.
Ни Италия, ни Австрия, ни Франция не хотят никакого вступления Украины — и по экономическим, и по геополитическим соображениям. Мало того что это чудовищно дорого и приведет к кризису Евросоюза, так еще и закроет возможность восстановления в обозримом будущем торгово-экономических связей с Россией. С Украиной в своем составе ЕС превратится в откровенно антироссийский альянс — со все более растущей военной составляющей.
Ни итальянцам, ни французам это совершенно не нужно. Да и немцы (если не брать атлантическую часть элит) не настроены на то, чтобы ставить на кон свое главное достижение последних десятилетий — то есть евроинтеграцию, строительство по сути немецкоцентричного Евросоюза. Он просто не переживет кризиса, который последует за вступлением Украины в ЕС.
Так что европейцам есть о чем волноваться. Но мы можем успокоить их, заверив в том, что Украина никогда не будет ни в Евросоюзе, ни под западным "зонтиком безопасности". Чем скорее Европа поймет и примет это, тем лучше будет для нее самой.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - Sputnik Абхазия, 1920, 07.12.2025
После Украины — Британия готовит обходной маневр против России
7 декабря 2025, 10:39
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0