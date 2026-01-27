https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/vitse-premer-minosyan-provel-vstrechu-s-predsedatelem-goskomiteta-po-ekologii-chitanava-1060674678.html
Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава
Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава
27.01.2026
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелием Читанава, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.Сотрудниками Государственного комитета по экологии и природопользованию за отчетный период проводились плановые контрольно–инспекционные, экспертно-лицензионные и метеорологические мероприятия. Мероприятия проводились в части охраны животного мира, рыбных ресурсов, морской среды. Совместные с Погрануправлением ФСБ РФ в РА рейдовые мероприятия проводились с целью недопущения нарушений правил рыболовства. В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территории лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов. По фактам выявленных нарушений административного характера инспекторами за отчетный период составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей. Сотрудниками экспертно-лицензионного отдела продолжались осуществление деятельности по проведению государственной экологической экспертизы. Всего за отчетный период было выдано 383 госэкозаключений. Работниками отдела Гидрометеорологии продолжали ежесуточные наблюдения за погодой в метеостанции ГИАНА и передачей информации в отдел гидрометеорологии, составляли ежесуточный, недельный прогноз погоды, а также прогноз погоды на 15 дней. Информация предоставлялась МЧС, АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия, а также Сочинской метеослужбе. Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзып – единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждения огневкой. Под руководством сотрудников Госкомэкологии в летнее время проходит обработка пальмовых насаждений для защиты от пальмового долгоносика. Госкомэкология проводит комплексное флористическое, фаунистическое и ландшафтное обследование для организации в Восточной Абхазии Абжуйского национального парка. Продолжается обследование территории Абхазии по выявлению места произрастания уникальных эндемичных и реликтовых видов, оказавшись вне организованной охраны в западной, центральной и восточной частей Абхазии для объявления заказников. На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелием Читанава, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.
Сотрудниками Государственного комитета по экологии и природопользованию за отчетный период проводились плановые контрольно–инспекционные, экспертно-лицензионные и метеорологические мероприятия.
Мероприятия проводились в части охраны животного мира, рыбных ресурсов, морской среды. Совместные с Погрануправлением ФСБ РФ в РА рейдовые мероприятия проводились с целью недопущения нарушений правил рыболовства.
В результате рейдовых мероприятий с целью выявления и недопущения фактов браконьерства в приустьевых зонах рек и внутренних водоемах, были изъяты браконьерские орудия лова - сети общей длины в 320 м и уничтожены путем сжигания.
В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территории лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов.
По фактам выявленных нарушений административного характера инспекторами за отчетный период составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей.
Сотрудниками экспертно-лицензионного отдела продолжались осуществление деятельности по проведению государственной экологической экспертизы. Всего за отчетный период было выдано 383 госэкозаключений.
Работниками отдела Гидрометеорологии продолжали ежесуточные наблюдения за погодой в метеостанции ГИАНА и передачей информации в отдел гидрометеорологии, составляли ежесуточный, недельный прогноз погоды, а также прогноз погоды на 15 дней. Информация предоставлялась МЧС, АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия, а также Сочинской метеослужбе.
Савелий Читанава проинформировал, что продолжается работа совместно с Минприродой РФ по реализации проекта по реинтродукции горных зубров в Псху-Гумистинском заповеднике.
Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзып – единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждения огневкой.
Под руководством сотрудников Госкомэкологии в летнее время проходит обработка пальмовых насаждений для защиты от пальмового долгоносика.
Госкомэкология проводит комплексное флористическое, фаунистическое и ландшафтное обследование для организации в Восточной Абхазии Абжуйского национального парка.
Продолжается обследование территории Абхазии по выявлению места произрастания уникальных эндемичных и реликтовых видов, оказавшись вне организованной охраны в западной, центральной и восточной частей Абхазии для объявления заказников.
На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы.