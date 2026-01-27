https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/vitse-premer-minosyan-provel-vstrechu-s-predsedatelem-goskomiteta-po-ekologii-chitanava-1060674678.html

Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава

Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава

Sputnik Абхазия

На встрече обсудили итоги работы Госкомитета за 2025 год. 27.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-27T20:17+0300

2026-01-27T20:17+0300

2026-01-27T20:17+0300

в абхазии

абхазия

комитеты

экология

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055305714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa6fd91b48e8396a3e2c1de64afd7554.jpg

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелием Читанава, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.Сотрудниками Государственного комитета по экологии и природопользованию за отчетный период проводились плановые контрольно–инспекционные, экспертно-лицензионные и метеорологические мероприятия. Мероприятия проводились в части охраны животного мира, рыбных ресурсов, морской среды. Совместные с Погрануправлением ФСБ РФ в РА рейдовые мероприятия проводились с целью недопущения нарушений правил рыболовства. В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территории лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов. По фактам выявленных нарушений административного характера инспекторами за отчетный период составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей. Сотрудниками экспертно-лицензионного отдела продолжались осуществление деятельности по проведению государственной экологической экспертизы. Всего за отчетный период было выдано 383 госэкозаключений. Работниками отдела Гидрометеорологии продолжали ежесуточные наблюдения за погодой в метеостанции ГИАНА и передачей информации в отдел гидрометеорологии, составляли ежесуточный, недельный прогноз погоды, а также прогноз погоды на 15 дней. Информация предоставлялась МЧС, АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия, а также Сочинской метеослужбе. Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзып – единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждения огневкой. Под руководством сотрудников Госкомэкологии в летнее время проходит обработка пальмовых насаждений для защиты от пальмового долгоносика. Госкомэкология проводит комплексное флористическое, фаунистическое и ландшафтное обследование для организации в Восточной Абхазии Абжуйского национального парка. Продолжается обследование территории Абхазии по выявлению места произрастания уникальных эндемичных и реликтовых видов, оказавшись вне организованной охраны в западной, центральной и восточной частей Абхазии для объявления заказников. На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/1060501764.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, комитеты, экология, новости