Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳәразы аилак абиуџьет: азиндырҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
13:33
15 мин
Аиҿцәажәара
Псков иҟан Аԥснынтә арҵаҩцәеи ашколхәыҷқәеи: ирбаз -ираҳаз еиҭарҳәеит
13:48
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Потомки нартов: Джопуа об абхазах и своей выставке
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
18:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
18:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Риҵа аиқәырхаҩцәа рҽазыҟаҵарақәа: аусбарҭа аиҳабы ихәшьара
21:04
12 мин
Еицырдыруа ахьыӡқәа
Антрополог Пиотр Кәыҵниа идунеи иԥсахит: аҵарауаҩ игәалашәара иазкны
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Свидетель эпох: интервью с юбиляром Валерием Кове
21:33
26 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260127/vitse-premer-minosyan-provel-vstrechu-s-predsedatelem-goskomiteta-po-ekologii-chitanava-1060674678.html
Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава
Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава
Sputnik Абхазия
На встрече обсудили итоги работы Госкомитета за 2025 год. 27.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-27T20:17+0300
2026-01-27T20:17+0300
в абхазии
абхазия
комитеты
экология
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055305714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fa6fd91b48e8396a3e2c1de64afd7554.jpg
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелием Читанава, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.Сотрудниками Государственного комитета по экологии и природопользованию за отчетный период проводились плановые контрольно–инспекционные, экспертно-лицензионные и метеорологические мероприятия. Мероприятия проводились в части охраны животного мира, рыбных ресурсов, морской среды. Совместные с Погрануправлением ФСБ РФ в РА рейдовые мероприятия проводились с целью недопущения нарушений правил рыболовства. В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территории лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов. По фактам выявленных нарушений административного характера инспекторами за отчетный период составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей. Сотрудниками экспертно-лицензионного отдела продолжались осуществление деятельности по проведению государственной экологической экспертизы. Всего за отчетный период было выдано 383 госэкозаключений. Работниками отдела Гидрометеорологии продолжали ежесуточные наблюдения за погодой в метеостанции ГИАНА и передачей информации в отдел гидрометеорологии, составляли ежесуточный, недельный прогноз погоды, а также прогноз погоды на 15 дней. Информация предоставлялась МЧС, АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия, а также Сочинской метеослужбе. Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзып – единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждения огневкой. Под руководством сотрудников Госкомэкологии в летнее время проходит обработка пальмовых насаждений для защиты от пальмового долгоносика. Госкомэкология проводит комплексное флористическое, фаунистическое и ландшафтное обследование для организации в Восточной Абхазии Абжуйского национального парка. Продолжается обследование территории Абхазии по выявлению места произрастания уникальных эндемичных и реликтовых видов, оказавшись вне организованной охраны в западной, центральной и восточной частей Абхазии для объявления заказников. На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260120/1060501764.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/06/0f/1055305714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4423c376bd1b354a487ac2796654b55d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, комитеты, экология, новости
абхазия, комитеты, экология, новости

Вице-премьер Миносян провел встречу с председателем Госкомитета по экологии Читанава

20:17 27.01.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукВараздат Миносян
Вараздат Миносян - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
На встрече обсудили итоги работы Госкомитета за 2025 год.
СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Вице-премьер Вараздат Миносян провел встречу с председателем Государственного комитета по экологии и природопользованию Савелием Читанава, сообщает пресс-служба Правительства Абхазии.
Сотрудниками Государственного комитета по экологии и природопользованию за отчетный период проводились плановые контрольно–инспекционные, экспертно-лицензионные и метеорологические мероприятия.
Мероприятия проводились в части охраны животного мира, рыбных ресурсов, морской среды. Совместные с Погрануправлением ФСБ РФ в РА рейдовые мероприятия проводились с целью недопущения нарушений правил рыболовства.
В результате рейдовых мероприятий с целью выявления и недопущения фактов браконьерства в приустьевых зонах рек и внутренних водоемах, были изъяты браконьерские орудия лова - сети общей длины в 320 м и уничтожены путем сжигания.
В течение года проводились проверки работ недродобывающих предприятий, территории лесничеств и национальных парков, гостиниц, отелей, гостевых домов.
По фактам выявленных нарушений административного характера инспекторами за отчетный период составлено 68 протоколов, вынесено 68 постановлений. Общая сумма штрафа составила 194 400 рублей. Также вынесены постановления за нанесение ущерба окружающей среде. Сумма штрафа составила 5 268 000 рублей.
Сотрудниками экспертно-лицензионного отдела продолжались осуществление деятельности по проведению государственной экологической экспертизы. Всего за отчетный период было выдано 383 госэкозаключений.
Работниками отдела Гидрометеорологии продолжали ежесуточные наблюдения за погодой в метеостанции ГИАНА и передачей информации в отдел гидрометеорологии, составляли ежесуточный, недельный прогноз погоды, а также прогноз погоды на 15 дней. Информация предоставлялась МЧС, АГТРК, Абаза ТВ, Спутник Абхазия, а также Сочинской метеослужбе.
Савелий Читанава проинформировал, что продолжается работа совместно с Минприродой РФ по реализации проекта по реинтродукции горных зубров в Псху-Гумистинском заповеднике.
Также в летнее время на постоянной основе проводится мониторинг самшитовых насаждений вдоль Рицинской трассы в бассейне реки Бзып – единственном месте в Абхазии, где сумели сохранить самшит от повреждения огневкой.
Под руководством сотрудников Госкомэкологии в летнее время проходит обработка пальмовых насаждений для защиты от пальмового долгоносика.
Госкомэкология проводит комплексное флористическое, фаунистическое и ландшафтное обследование для организации в Восточной Абхазии Абжуйского национального парка.
Продолжается обследование территории Абхазии по выявлению места произрастания уникальных эндемичных и реликтовых видов, оказавшись вне организованной охраны в западной, центральной и восточной частей Абхазии для объявления заказников.
На встрече также обсудили подготовку нормативно-правовых актов в сфере экологии и охраны природы.
Хамсовая путина 2026: спрос и предложение - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2026
Хамсовая путина 2026: спрос и предложение
20 января, 14:47
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0