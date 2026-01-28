Кузница молодых профи: Начкебия рассказала о "Киношколе" и "Медиашколе"

Абхазия
Ашьыжь Sputnik аҿы
Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амиграциатә политикеи атәыла ашәарҭадареи: амаҵзура аиҳабы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымца ахә ахшәааразы альготақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнаки аексперти рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Расширение возможностей. Что изменилось в компетенции Общественной палаты Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
18:05
25 мин
Новости
Главные темы
18:34
0 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
18:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
21:05
25 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
21:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
21:41
18 мин
К эфиру
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Кузница молодых профи: Начкебия рассказала о "Киношколе" и "Медиашколе"
Кузница молодых профи: Начкебия рассказала о "Киношколе" и "Медиашколе"
"Киношкола" и "Медиашкола" рассчитаны на детей и подростков, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik автор и руководитель проекта, режиссер Амра Начкебия. Она уточнила, что у молодежи республики появится возможность выбрать профессию еще с раннего возраста и получить знания в интересующей области. Проект предполагает выделение 70 квот для бесплатного обучения по 10 направлениям, в том числе курсы для операторов, монтажеров, режиссеров, художников-постановщиков, сценаристов, журналистов, курсы сценического мастерства. Авторы проекта намерены взять на бесплатное обучение учащихся государственного лицея-интерната, подопечных благотворительного фонда "Киараз" и из числа талантливой молодежи. О платном обучении будут думать после того, когда школы заработают в полную силу. Эти направления востребованы в Абхазии, и в первые же дни приема заявок в школы обратилось около 200 человек, добавила она.
Кузница молодых профи: Начкебия рассказала о "Киношколе" и "Медиашколе"

10:00 28.01.2026
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
"Киношколу" и "Медиашколу" запустят в Республике Абхазия при поддержке Фонда президентских грантов.
"Киношкола" и "Медиашкола" рассчитаны на детей и подростков, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik автор и руководитель проекта, режиссер Амра Начкебия. Она уточнила, что у молодежи республики появится возможность выбрать профессию еще с раннего возраста и получить знания в интересующей области.
Проект предполагает выделение 70 квот для бесплатного обучения по 10 направлениям, в том числе курсы для операторов, монтажеров, режиссеров, художников-постановщиков, сценаристов, журналистов, курсы сценического мастерства.
Авторы проекта намерены взять на бесплатное обучение учащихся государственного лицея-интерната, подопечных благотворительного фонда "Киараз" и из числа талантливой молодежи. О платном обучении будут думать после того, когда школы заработают в полную силу.
Эти направления востребованы в Абхазии, и в первые же дни приема заявок в школы обратилось около 200 человек, добавила она.
