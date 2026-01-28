https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/kuznitsa-molodykh-profi-nachkebiya-rasskazala-o-kinoshkole-i-mediashkole-1060674221.html

Кузница молодых профи: Начкебия рассказала о "Киношколе" и "Медиашколе"

"Киношколу" и "Медиашколу" запустят в Республике Абхазия при поддержке Фонда президентских грантов. 28.01.2026

"Киношкола" и "Медиашкола" рассчитаны на детей и подростков, сказала в беседе с ведущим радио Sputnik автор и руководитель проекта, режиссер Амра Начкебия. Она уточнила, что у молодежи республики появится возможность выбрать профессию еще с раннего возраста и получить знания в интересующей области. Проект предполагает выделение 70 квот для бесплатного обучения по 10 направлениям, в том числе курсы для операторов, монтажеров, режиссеров, художников-постановщиков, сценаристов, журналистов, курсы сценического мастерства. Авторы проекта намерены взять на бесплатное обучение учащихся государственного лицея-интерната, подопечных благотворительного фонда "Киараз" и из числа талантливой молодежи. О платном обучении будут думать после того, когда школы заработают в полную силу. Эти направления востребованы в Абхазии, и в первые же дни приема заявок в школы обратилось около 200 человек, добавила она.

