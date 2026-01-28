"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2025 год

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
13:05
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
13:17
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Тамшь амидиақәа рааӡарҭа иаусушьоу: аиҳабы иҿцәажәара
13:34
16 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Атеатр аҟны аклассикатә музыка ахәылԥаз: ашәаҳәаҩ, актиор ицәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экономика, культура, судьбы: что мандарины для Абхазии?
14:33
19 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
14:53
7 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
18:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
18:17
12 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
18:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Ателемедицина аԥсуа ҳақьымцәа ирнаҭаз алшара: атерапевт хада лыҿцәажәара
21:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Аԥсыӡкразы аԥкрақәа хымԥадатәиуп: аилазаара алахәыла ицәажәара
21:17
12 мин
Актуальный комментарий
Новый вид госпошлины: пояснение депутата Парламента
21:34
7 мин
Турбаза
В Абхазию с выгодой: в чем преимущества раннего бронирования отдыха на море?
21:41
18 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Амиграциатә политикеи атәыла ашәарҭадареи: амаҵзура аиҳабы иҿцәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Афымца ахә ахшәааразы альготақәа: "Амшынеиқәафымцамч" ахаҭарнаки аексперти рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Расширение возможностей. Что изменилось в компетенции Общественной палаты Абхазии?
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
18:05
25 мин
Новости
Главные темы
18:34
0 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
18:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
21:05
25 мин
Актуальный комментарий
Выдача водительских прав российского образца в Абхазии. Разговор с замначальника ГАИ
21:34
7 мин
Посредник
Лесное хозяйство Абхазии: состояние, обновление, вырубка
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2025-god-1060656299.html
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2025 год
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2025 год
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 75 681 штраф за различные нарушения ПДД в 2025 году. 28.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-28T09:00+0300
2026-01-28T11:04+0300
абхазия
новости
гаи
в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101348/92/1013489279_0:101:1921:1181_1920x0_80_0_0_4a7faff5298182845f437c3609ec8e3f.jpg
СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 2055 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 367 штрафов меньше, чем в 2024 году.SputnikТройка лидеровСтолица Абхазии вновь приняла основной "удар" на себя и снова стала лидером по количеству выписанных штрафов за езду в состоянии опьянения. Несмотря на общее снижение количества выявленных подобных случаев в стране, в Сухуме было составлено 783 "писем счастья", что на 21 больше итогов годом ранее. В общем и целом тройка лидеров нашей статистики по-прежнему остается неизменной, как это происходит из года в год. На второй позиции Гагрский район с 414 штрафами, а на третьей – Гудаутский район, где за аналогичный период санкциям подверглись 378 автолюбителей подшофе. Существенных изменений не произошло и по дальнейшей расстановке "нетрезвых" районов страны, но все же там наблюдается определенная динамика по цифрам. Например, в занявшем четвертую строчку Очамчырском районе в минувшем году выписали на четыре штрафа меньше за "пьянку", чем в позапрошлом году. Если в 2024 году Сухумский и Гулрыпшский районы шли "ноздря в ноздрю", и разница между ними составила всего два штрафа в пользу западного соседа столицы, то в этот раз Сухумский район вышел вперед на 29 пунктов. Всего на один протокол отстал от Гулрыпша Галский район. Ткуарчалский район, как и всегда, остается примером для подражания. Там снова меньше всего выявленных случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии – 21 в прошлом году против 29 в 2024 году. Интересный факт. В течение 12 месяцев никому не удавалось "обойти" Сухум по количеству выявленных "весельчаков", кроме Гагры. Самый западный район Абхазии сделал это дважды – в июле и августе."Веселая" поездкаСреди общего количества нетрезвых нарушителей были не только жители Абхазии, но также гости республики – 132 из Российской Федерации, трое из Республики Беларусь, двое из Армении и по одному из Азербайджана и Туркменистана. "Поддержку" мужчинам также оказали представительницы прекрасной половины человечества. Их в 2025 году было 61 – на 11 больше, чем в 2024 году. Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" снова выявлено не было. На "радары" блюстителей правопорядка на дорогах страны в последний раз подвыпивший "малолетка" попадался в 2023 году. Тогда ему было 15 лет. Самому молодому нарушителю было 18 лет – он ровесник своего "предшественника" годом ранее, а самый старший "помолодел" на три года в сравнении с "победителем" 2024 года – 80 лет. В возрастной категории произошли кардинальные изменения и "свержение" лидеров. На высшую ступень "пьедестала" с третьей строчки "рванули" автомобилисты подшофе в возрасте от 30 до 35 лет – 423 человека. Обладателям "золота" в 2024 году – те, кому от 35 до 40 лет, им в этот раз пришлось довольствоваться лишь "серебром". Их в прошлом году было 405 человек. "Бронза" досталась подвыпившим автолюбителям в возрасте от 40 до 45 лет – 334 человека.Пройдемся немного по "пьяному" календарю. Наиболее спокойным в рассматриваемом контексте выдался февраль. Тогда инспекторы выписали 100 штрафов. Самым "жарким" оказался август – 208.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/1060293729.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101348/92/1013489279_105:0:1814:1282_1920x0_80_0_0_c29fc73e1f0161a5aaf4ff0127d7c710.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, гаи
абхазия, новости, гаи

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2025 год

09:00 28.01.2026 (обновлено: 11:04 28.01.2026)
© Sputnik Томас ТхайцукСотрудники милиции на посту ГАИ в Верхней Эшере
Сотрудники милиции на посту ГАИ в Верхней Эшере - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2026
© Sputnik Томас Тхайцук
Подписаться
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 75 681 штраф за различные нарушения ПДД в 2025 году.
СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 2055 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 367 штрафов меньше, чем в 2024 году.
Sputnik

Тройка лидеров

Столица Абхазии вновь приняла основной "удар" на себя и снова стала лидером по количеству выписанных штрафов за езду в состоянии опьянения. Несмотря на общее снижение количества выявленных подобных случаев в стране, в Сухуме было составлено 783 "писем счастья", что на 21 больше итогов годом ранее.
В общем и целом тройка лидеров нашей статистики по-прежнему остается неизменной, как это происходит из года в год. На второй позиции Гагрский район с 414 штрафами, а на третьей – Гудаутский район, где за аналогичный период санкциям подверглись 378 автолюбителей подшофе.
© Леон Гуния "Пьяная" статистика за 2025 год
Пьяная статистика за 2025 год - Sputnik Абхазия, 1920, 28.01.2026
"Пьяная" статистика за 2025 год
© Леон Гуния
Существенных изменений не произошло и по дальнейшей расстановке "нетрезвых" районов страны, но все же там наблюдается определенная динамика по цифрам. Например, в занявшем четвертую строчку Очамчырском районе в минувшем году выписали на четыре штрафа меньше за "пьянку", чем в позапрошлом году.
Если в 2024 году Сухумский и Гулрыпшский районы шли "ноздря в ноздрю", и разница между ними составила всего два штрафа в пользу западного соседа столицы, то в этот раз Сухумский район вышел вперед на 29 пунктов. Всего на один протокол отстал от Гулрыпша Галский район.
Ткуарчалский район, как и всегда, остается примером для подражания. Там снова меньше всего выявленных случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии – 21 в прошлом году против 29 в 2024 году.
Интересный факт. В течение 12 месяцев никому не удавалось "обойти" Сухум по количеству выявленных "весельчаков", кроме Гагры. Самый западный район Абхазии сделал это дважды – в июле и августе.
© Sputnik Леон Гуния "Пьяная" статистика за 2025 год
Пьяная статистика за 2025 год - Sputnik Абхазия, 1920, 27.01.2026
"Пьяная" статистика за 2025 год
© Sputnik Леон Гуния

"Веселая" поездка

Среди общего количества нетрезвых нарушителей были не только жители Абхазии, но также гости республики – 132 из Российской Федерации, трое из Республики Беларусь, двое из Армении и по одному из Азербайджана и Туркменистана.
"Поддержку" мужчинам также оказали представительницы прекрасной половины человечества. Их в 2025 году было 61 – на 11 больше, чем в 2024 году.
Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" снова выявлено не было. На "радары" блюстителей правопорядка на дорогах страны в последний раз подвыпивший "малолетка" попадался в 2023 году. Тогда ему было 15 лет.
Самому молодому нарушителю было 18 лет – он ровесник своего "предшественника" годом ранее, а самый старший "помолодел" на три года в сравнении с "победителем" 2024 года – 80 лет.
В возрастной категории произошли кардинальные изменения и "свержение" лидеров. На высшую ступень "пьедестала" с третьей строчки "рванули" автомобилисты подшофе в возрасте от 30 до 35 лет – 423 человека.
Обладателям "золота" в 2024 году – те, кому от 35 до 40 лет, им в этот раз пришлось довольствоваться лишь "серебром". Их в прошлом году было 405 человек. "Бронза" досталась подвыпившим автолюбителям в возрасте от 40 до 45 лет – 334 человека.
Пройдемся немного по "пьяному" календарю. Наиболее спокойным в рассматриваемом контексте выдался февраль. Тогда инспекторы выписали 100 штрафов. Самым "жарким" оказался август – 208.
Отличительный знак сотрудников МВД Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 09.01.2026
В Абхазии
Более 1,5 тысяч нарушений ПДД выявили в Абхазии с 31 декабря по 9 января
9 января, 15:54
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0