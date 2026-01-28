https://sputnik-abkhazia.ru/20260128/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2025-god-1060656299.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2025 год

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники Госавтоинспекции выписали 75 681 штраф за различные нарушения ПДД в 2025 году. 28.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 28 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В 2025 году сотрудники Госавтоинспекции Абхазии составили 2055 протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, что на 367 штрафов меньше, чем в 2024 году.SputnikТройка лидеровСтолица Абхазии вновь приняла основной "удар" на себя и снова стала лидером по количеству выписанных штрафов за езду в состоянии опьянения. Несмотря на общее снижение количества выявленных подобных случаев в стране, в Сухуме было составлено 783 "писем счастья", что на 21 больше итогов годом ранее. В общем и целом тройка лидеров нашей статистики по-прежнему остается неизменной, как это происходит из года в год. На второй позиции Гагрский район с 414 штрафами, а на третьей – Гудаутский район, где за аналогичный период санкциям подверглись 378 автолюбителей подшофе. Существенных изменений не произошло и по дальнейшей расстановке "нетрезвых" районов страны, но все же там наблюдается определенная динамика по цифрам. Например, в занявшем четвертую строчку Очамчырском районе в минувшем году выписали на четыре штрафа меньше за "пьянку", чем в позапрошлом году. Если в 2024 году Сухумский и Гулрыпшский районы шли "ноздря в ноздрю", и разница между ними составила всего два штрафа в пользу западного соседа столицы, то в этот раз Сухумский район вышел вперед на 29 пунктов. Всего на один протокол отстал от Гулрыпша Галский район. Ткуарчалский район, как и всегда, остается примером для подражания. Там снова меньше всего выявленных случаев управления автомобилем в нетрезвом состоянии – 21 в прошлом году против 29 в 2024 году. Интересный факт. В течение 12 месяцев никому не удавалось "обойти" Сухум по количеству выявленных "весельчаков", кроме Гагры. Самый западный район Абхазии сделал это дважды – в июле и августе."Веселая" поездкаСреди общего количества нетрезвых нарушителей были не только жители Абхазии, но также гости республики – 132 из Российской Федерации, трое из Республики Беларусь, двое из Армении и по одному из Азербайджана и Туркменистана. "Поддержку" мужчинам также оказали представительницы прекрасной половины человечества. Их в 2025 году было 61 – на 11 больше, чем в 2024 году. Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" снова выявлено не было. На "радары" блюстителей правопорядка на дорогах страны в последний раз подвыпивший "малолетка" попадался в 2023 году. Тогда ему было 15 лет. Самому молодому нарушителю было 18 лет – он ровесник своего "предшественника" годом ранее, а самый старший "помолодел" на три года в сравнении с "победителем" 2024 года – 80 лет. В возрастной категории произошли кардинальные изменения и "свержение" лидеров. На высшую ступень "пьедестала" с третьей строчки "рванули" автомобилисты подшофе в возрасте от 30 до 35 лет – 423 человека. Обладателям "золота" в 2024 году – те, кому от 35 до 40 лет, им в этот раз пришлось довольствоваться лишь "серебром". Их в прошлом году было 405 человек. "Бронза" досталась подвыпившим автолюбителям в возрасте от 40 до 45 лет – 334 человека.Пройдемся немного по "пьяному" календарю. Наиболее спокойным в рассматриваемом контексте выдался февраль. Тогда инспекторы выписали 100 штрафов. Самым "жарким" оказался август – 208.

