Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России. 29.01.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 БпЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

