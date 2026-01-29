Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
КВН аԥсуа команда аԥхьатәи ақәҿиарақәа: алахәцәа рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гулрыпшский район: экономика, финансы, образование
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль Москва имҩаԥысуеит: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
16 мин
Аицәажәара
Апроект "Акультуратә қалақь" азгәаҭоуп Аҟәа: архитектор лгәаанагара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль Москва имҩаԥысуеит: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
16 мин
Аицәажәара
Апроект "Акультуратә қалақь" азгәаҭоуп Аҟәа: архитектор лгәаанагара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
21:34
26 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260129/armiya-rf-osvobodila-naselennyy-punkt-belaya-bereza-v-sumskoy-oblasti-1060724370.html
Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России. 29.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-29T18:25+0300
2026-01-29T18:25+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
спецоперация
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052993894_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c39d1293bf5405169ff5f20d6aecd88b.jpg
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 БпЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/1b/1052993894_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12301f571492c05b8343fc9b1489a0b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, спецоперация, новости
россия, украина, спецоперация, новости

Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области

18:25 29.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТрофейная американская техника, восстановленная военнослужащими ЦВО
Трофейная американская техника, восстановленная военнослужащими ЦВО - Sputnik Абхазия, 1920, 29.01.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 БпЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
670 самолетов,
283 вертолета,
111 517 БпЛА,
646 ЗРК,
27 379 танков и других боевых бронированных машин,
1 653 боевые машины РСЗО,
32 928 орудий полевой артиллерии и минометов,
53 121 единица специальной военной автомобильной техники.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0