СУХУМ, 29 янв – Sputnik.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 БпЛА.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
СУХУМ, 29 янв – Sputnik. Армия РФ освободила населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщила в Минобороны России.
Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ВПК Украины, радиолокационным станциям, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 111 БпЛА.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:
27 379 танков и других боевых бронированных машин,
1 653 боевые машины РСЗО,
32 928 орудий полевой артиллерии и минометов,
53 121 единица специальной военной автомобильной техники.