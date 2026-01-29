Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
4 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа қыҭа аамҭа иақәшәо арҿиара атрадициақәа еиқәырханы: агроном-аекономист ицәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
КВН аԥсуа команда аԥхьатәи ақәҿиарақәа: алахәцәа рцәажәара
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Гулрыпшский район: экономика, финансы, образование
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль Москва имҩаԥысуеит: апроект алахәыла лыҿцәажәара
18:04
16 мин
Аицәажәара
Апроект "Акультуратә қалақь" азгәаҭоуп Аҟәа: архитектор лгәаанагара
18:20
10 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
18:34
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль Москва имҩаԥысуеит: апроект алахәыла лыҿцәажәара
21:04
16 мин
Аицәажәара
Апроект "Акультуратә қалақь" азгәаҭоуп Аҟәа: архитектор лгәаанагара
21:20
10 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
21:34
26 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:06
10 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260129/kulturnyy-kod-i-lyubov-k-iskusstvu-dzhapua-rasskazal-o-tvorchestve-i-priznanii-talanta-1060726858.html
Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта
Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта
Sputnik Абхазия
Персональная выставка Народного художника Абхазии Батала Джапуа "Нартский дом" будет открыта в ЦВЗ до 22 февраля. 29.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-29T19:40+0300
2026-01-29T19:40+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1d/1060726689_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_5455a51ad4cd669ca53368dec8085d9e.jpg
Многие жители Абхазии любят искусство и ценят работы художников, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik Народный художник Абхазии Батала Джапуа. По его наблюдениям, почти в каждом доме жителей республики есть картины, что говорит о высоком интеллектуальном уровне населения. Такой интерес прослеживался даже в сложное послевоенное время. Джапуа подчеркнул, что в последнее время жители страны стали также проявлять заинтересованность в картинах, написанных в стиле графики. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ Батала Джапуа, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. Часть из них связана с историями, рассказанными известным абхазским сказителем Мааданом Сакания. Выставка "Нартский дом" открыта для посетителей до 22 февраля.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1d/1060726689_36:0:569:400_1920x0_80_0_0_974b65e4df7731ee6b05044b84ce2d90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта

19:40 29.01.2026
© Sputnik
Подписаться
Персональная выставка Народного художника Абхазии Батала Джапуа "Нартский дом" будет открыта в ЦВЗ до 22 февраля.
Многие жители Абхазии любят искусство и ценят работы художников, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik Народный художник Абхазии Батала Джапуа. По его наблюдениям, почти в каждом доме жителей республики есть картины, что говорит о высоком интеллектуальном уровне населения. Такой интерес прослеживался даже в сложное послевоенное время.
Джапуа подчеркнул, что в последнее время жители страны стали также проявлять заинтересованность в картинах, написанных в стиле графики. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ Батала Джапуа, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам.
Часть из них связана с историями, рассказанными известным абхазским сказителем Мааданом Сакания. Выставка "Нартский дом" открыта для посетителей до 22 февраля.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0