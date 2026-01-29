https://sputnik-abkhazia.ru/20260129/kulturnyy-kod-i-lyubov-k-iskusstvu-dzhapua-rasskazal-o-tvorchestve-i-priznanii-talanta-1060726858.html

Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта

Культурный код и любовь к искусству: Джапуа рассказал о творчестве и признании таланта

Персональная выставка Народного художника Абхазии Батала Джапуа "Нартский дом" будет открыта в ЦВЗ до 22 февраля.

Многие жители Абхазии любят искусство и ценят работы художников, отметил в беседе с ведущим радио Sputnik Народный художник Абхазии Батала Джапуа. По его наблюдениям, почти в каждом доме жителей республики есть картины, что говорит о высоком интеллектуальном уровне населения. Такой интерес прослеживался даже в сложное послевоенное время. Джапуа подчеркнул, что в последнее время жители страны стали также проявлять заинтересованность в картинах, написанных в стиле графики. В трех залах ЦВЗ на первом и втором этажах представлено более 120 работ Батала Джапуа, посвященных древним эпическим сказаниям абхазов, мифам и традиционным обрядам. Часть из них связана с историями, рассказанными известным абхазским сказителем Мааданом Сакания. Выставка "Нартский дом" открыта для посетителей до 22 февраля.

