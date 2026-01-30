Новые функции и рычаги: как изменится Общественная палата Абхазии

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Зылшарақәа ԥку ахәыҷқәа рзы алагер Очамчыра: апроект автор лцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Атуризм аганахьала аспециалистцәа разыҟаҵара: ауниверстиет арҵаҩы лыҿцәажәара
13:34
16 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҳәыҳә хкы ацәыргақәҵаҿы аԥхьахә агеит: аҳәыҳәааӡаҩ иҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
14:33
12 мин
Дополнительное время
Спортивная медицина: возможности Абхазии
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
21:34
25 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Новые функции и рычаги: как изменится Общественная палата Абхазии
Новые функции и рычаги: как изменится Общественная палата Абхазии
Одна из важных поправок – запрет политическим партиям представлять своих кандидатов в члены Общественной палаты. "То есть таким образом мы исключили вообще политические партии из этого процесса. Исключительно имеют право только некоммерческие объединения, общественные организации подавать заявки на то, чтобы уже попасть в состав Общественной палаты", – объяснил Агрба. По новым правилам представители от органов местного самоуправления выбираются на местах местными депутатами. По словам Агрба, гражданский форум, организованный Общественной палатой, впервые пройдет в Абхазии 12 марта. На повестку форума будут вынесены вопросы демографии, развития семейных ценностей, социально-экономический вопрос в контексте развития сел и районов, а также вопрос конституционной реформы. По этим вопросам в феврале в Общественной палате пройдут три круглых стола. По результатам круглых столов сформируют определенный проект резолюции, в которой будут прописаны конкретные шаги. Форум будет проведен в большом зале Кабинета министров с приглашением представителей органов власти, местного самоуправления, активов городов и районов, общественных организаций, политических партий.
Новые функции и рычаги: как изменится Общественная палата Абхазии

10:00 30.01.2026 (обновлено: 21:24 31.01.2026)
© Sputnik Марианна Кубрава
Подписаться
Теперь Общественная палата наделена полномочиями по организации проведения общественного диалога. О том, что это значит на практике, как будет работать и влиять на работу органа, в интервью Sputnik рассказал член Общественной палаты Даут Агрба.
Одна из важных поправок – запрет политическим партиям представлять своих кандидатов в члены Общественной палаты.
"То есть таким образом мы исключили вообще политические партии из этого процесса. Исключительно имеют право только некоммерческие объединения, общественные организации подавать заявки на то, чтобы уже попасть в состав Общественной палаты", – объяснил Агрба.
По новым правилам представители от органов местного самоуправления выбираются на местах местными депутатами.
По словам Агрба, гражданский форум, организованный Общественной палатой, впервые пройдет в Абхазии 12 марта. На повестку форума будут вынесены вопросы демографии, развития семейных ценностей, социально-экономический вопрос в контексте развития сел и районов, а также вопрос конституционной реформы.
По этим вопросам в феврале в Общественной палате пройдут три круглых стола. По результатам круглых столов сформируют определенный проект резолюции, в которой будут прописаны конкретные шаги. Форум будет проведен в большом зале Кабинета министров с приглашением представителей органов власти, местного самоуправления, активов городов и районов, общественных организаций, политических партий.
0