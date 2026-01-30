https://sputnik-abkhazia.ru/20260130/novye-funktsii-i-rychagi-kak-izmenitsya-obschestvennaya-palata-abkhazii-1060768019.html

Новые функции и рычаги: как изменится Общественная палата Абхазии

Теперь Общественная палата наделена полномочиями по организации проведения общественного диалога. О том, что это значит на практике, как будет работать и... 30.01.2026, Sputnik Абхазия

Одна из важных поправок – запрет политическим партиям представлять своих кандидатов в члены Общественной палаты. "То есть таким образом мы исключили вообще политические партии из этого процесса. Исключительно имеют право только некоммерческие объединения, общественные организации подавать заявки на то, чтобы уже попасть в состав Общественной палаты", – объяснил Агрба. По новым правилам представители от органов местного самоуправления выбираются на местах местными депутатами. По словам Агрба, гражданский форум, организованный Общественной палатой, впервые пройдет в Абхазии 12 марта. На повестку форума будут вынесены вопросы демографии, развития семейных ценностей, социально-экономический вопрос в контексте развития сел и районов, а также вопрос конституционной реформы. По этим вопросам в феврале в Общественной палате пройдут три круглых стола. По результатам круглых столов сформируют определенный проект резолюции, в которой будут прописаны конкретные шаги. Форум будет проведен в большом зале Кабинета министров с приглашением представителей органов власти, местного самоуправления, активов городов и районов, общественных организаций, политических партий.

