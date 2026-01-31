https://sputnik-abkhazia.ru/20260131/aeroport-turizm-i-plany-razvitiya-tarba-rasskazal-nad-chem-rabotayut-v-gulrypshskom-rayone-1060768091.html
Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе
Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе
Доходная часть бюджета Гулрыпшского района в 2025 году выполнена на 107%, рассказал на радио Sputnik замглавы муниципалитета Нури Тарба. 31.01.2026, Sputnik Абхазия
При плане 527 млн рублей фактические поступления в бюджет Гулрыпшского района составили 563 млн рублей. Из них 340 млн рублей – собственные доходы. Об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал замглавы администрации Нури Тарба. Основными источниками доходов стали налог на прибыль и подоходный налог. План по расходной части бюджета в минувшем году был выполнен на 99,7% на общую сумму 537 млн рублей. Более половины собственных доходов Гулрыпшского района поступило от деятельности Сухумского аэропорта, рассказал на радио Sputnik замглавы администрации Гулрыпшского района Нури Тарба. Кроме того, в два раза увеличилось количество мест туристического размещения после запуска аэропорта, и в минувшем году открылись 93 объекта размещения.
Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе
19:00 31.01.2026 (обновлено: 21:26 31.01.2026)
Доходная часть бюджета Гулрыпшского района в 2025 году выполнена на 107%, рассказал на радио Sputnik замглавы муниципалитета Нури Тарба.
При плане 527 млн рублей фактические поступления в бюджет Гулрыпшского района составили 563 млн рублей. Из них 340 млн рублей – собственные доходы. Об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал замглавы администрации Нури Тарба.
Основными источниками доходов стали налог на прибыль и подоходный налог. План по расходной части бюджета в минувшем году был выполнен на 99,7% на общую сумму 537 млн рублей.
Более половины собственных доходов Гулрыпшского района поступило от деятельности Сухумского аэропорта, рассказал на радио Sputnik замглавы администрации Гулрыпшского района Нури Тарба. Кроме того, в два раза увеличилось количество мест туристического размещения после запуска аэропорта, и в минувшем году открылись 93 объекта размещения.