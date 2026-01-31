Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Зылшарақәа ԥку ахәыҷқәа рзы алагер Очамчыра: апроект автор лцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Атуризм аганахьала аспециалистцәа разыҟаҵара: ауниверстиет арҵаҩы лыҿцәажәара
13:34
16 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҳәыҳә хкы ацәыргақәҵаҿы аԥхьахә агеит: аҳәыҳәааӡаҩ иҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
14:33
12 мин
Дополнительное время
Спортивная медицина: возможности Абхазии
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
21:34
25 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
30 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
30 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260131/aeroport-turizm-i-plany-razvitiya-tarba-rasskazal-nad-chem-rabotayut-v-gulrypshskom-rayone-1060768091.html
Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе
Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе
Sputnik Абхазия
Доходная часть бюджета Гулрыпшского района в 2025 году выполнена на 107%, рассказал на радио Sputnik замглавы муниципалитета Нури Тарба. 31.01.2026, Sputnik Абхазия
2026-01-31T19:00+0300
2026-01-31T21:26+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1f/1060768648_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_b241cfe6e8bc78ae80b8b64a9d415b33.jpg
При плане 527 млн рублей фактические поступления в бюджет Гулрыпшского района составили 563 млн рублей. Из них 340 млн рублей – собственные доходы. Об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал замглавы администрации Нури Тарба. Основными источниками доходов стали налог на прибыль и подоходный налог. План по расходной части бюджета в минувшем году был выполнен на 99,7% на общую сумму 537 млн рублей. Более половины собственных доходов Гулрыпшского района поступило от деятельности Сухумского аэропорта, рассказал на радио Sputnik замглавы администрации Гулрыпшского района Нури Тарба. Кроме того, в два раза увеличилось количество мест туристического размещения после запуска аэропорта, и в минувшем году открылись 93 объекта размещения.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1f/1060768648_32:0:565:400_1920x0_80_0_0_7ff972b11c594e8e52ce10be42a39762.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе

19:00 31.01.2026 (обновлено: 21:26 31.01.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Доходная часть бюджета Гулрыпшского района в 2025 году выполнена на 107%, рассказал на радио Sputnik замглавы муниципалитета Нури Тарба.
При плане 527 млн рублей фактические поступления в бюджет Гулрыпшского района составили 563 млн рублей. Из них 340 млн рублей – собственные доходы. Об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал замглавы администрации Нури Тарба.
Основными источниками доходов стали налог на прибыль и подоходный налог. План по расходной части бюджета в минувшем году был выполнен на 99,7% на общую сумму 537 млн рублей.
Более половины собственных доходов Гулрыпшского района поступило от деятельности Сухумского аэропорта, рассказал на радио Sputnik замглавы администрации Гулрыпшского района Нури Тарба. Кроме того, в два раза увеличилось количество мест туристического размещения после запуска аэропорта, и в минувшем году открылись 93 объекта размещения.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0