Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе

Аэропорт, туризм и планы развития: Тарба рассказал, над чем работают в Гулрыпшском районе

Доходная часть бюджета Гулрыпшского района в 2025 году выполнена на 107%, рассказал на радио Sputnik замглавы муниципалитета Нури Тарба. 31.01.2026, Sputnik Абхазия

При плане 527 млн рублей фактические поступления в бюджет Гулрыпшского района составили 563 млн рублей. Из них 340 млн рублей – собственные доходы. Об этом в беседе с ведущим радио Sputnik рассказал замглавы администрации Нури Тарба. Основными источниками доходов стали налог на прибыль и подоходный налог. План по расходной части бюджета в минувшем году был выполнен на 99,7% на общую сумму 537 млн рублей. Более половины собственных доходов Гулрыпшского района поступило от деятельности Сухумского аэропорта, рассказал на радио Sputnik замглавы администрации Гулрыпшского района Нури Тарба. Кроме того, в два раза увеличилось количество мест туристического размещения после запуска аэропорта, и в минувшем году открылись 93 объекта размещения.

