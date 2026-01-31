https://sputnik-abkhazia.ru/20260131/laboratoriya-sotsissledovaniy-agu-provela-pervyy-sotsopros-v-etom-godu-1060767723.html

Лаборатория социсследований АГУ провела первый соцопрос в этом году

Лаборатория социсследований АГУ провела первый соцопрос в этом году

Sputnik Абхазия

Лаборатория социологических исследований АГУ создана на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете. 31.01.2026, Sputnik Абхазия

2026-01-31T20:50+0300

2026-01-31T20:50+0300

2026-01-31T20:50+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1f/1060767796_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_024f063bd122b04db20c263d0e0d9e88.jpg

Первое исследование "Право и культура абхазского общества" провела лаборатория социологических исследований АГУ, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом лаборатории Беслан Хагба. "В чем актуальность этой темы. Учитывая все, что происходило за последние десятилетия, мы посчитали необходимым поднять такую проблему – о праве, об отношении абхазов к праву, законности, о правовой культуре в общем. Потому что все-таки одна из главных проблем – не очень высокий уровень правовой культуры", – подчеркнул он. В опросе приняли участие более 700 респондентов. Исследование показало, что около 70% опрошенных поддерживают институт президентства. Около 33% ответили, что в Абхазии сложился средний уровень правовой культуры, сказал Хагба.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, видео