Лаборатория социсследований АГУ провела первый соцопрос в этом году

Лаборатория социологических исследований АГУ создана на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете. 31.01.2026, Sputnik Абхазия
Первое исследование "Право и культура абхазского общества" провела лаборатория социологических исследований АГУ, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом лаборатории Беслан Хагба. "В чем актуальность этой темы. Учитывая все, что происходило за последние десятилетия, мы посчитали необходимым поднять такую проблему – о праве, об отношении абхазов к праву, законности, о правовой культуре в общем. Потому что все-таки одна из главных проблем – не очень высокий уровень правовой культуры", – подчеркнул он. В опросе приняли участие более 700 респондентов. Исследование показало, что около 70% опрошенных поддерживают институт президентства. Около 33% ответили, что в Абхазии сложился средний уровень правовой культуры, сказал Хагба.
Лаборатория социологических исследований АГУ создана на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете.
Первое исследование "Право и культура абхазского общества" провела лаборатория социологических исследований АГУ, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом лаборатории Беслан Хагба.
"В чем актуальность этой темы. Учитывая все, что происходило за последние десятилетия, мы посчитали необходимым поднять такую проблему – о праве, об отношении абхазов к праву, законности, о правовой культуре в общем. Потому что все-таки одна из главных проблем – не очень высокий уровень правовой культуры", – подчеркнул он.
В опросе приняли участие более 700 респондентов. Исследование показало, что около 70% опрошенных поддерживают институт президентства. Около 33% ответили, что в Абхазии сложился средний уровень правовой культуры, сказал Хагба.