Лаборатория социсследований АГУ провела первый соцопрос в этом году

Утро на Sputnik
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
13:04
16 мин
Аиҿцәажәара
Зылшарақәа ԥку ахәыҷқәа рзы алагер Очамчыра: апроект автор лцәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аицәажәара
Атуризм аганахьала аспециалистцәа разыҟаҵара: ауниверстиет арҵаҩы лыҿцәажәара
13:34
16 мин
Аицәажәара
Аԥсуа ҳәыҳә хкы ацәыргақәҵаҿы аԥхьахә агеит: аҳәыҳәааӡаҩ иҿцәажәара
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Что грозит растениям Абхазии и как их защищают?
14:33
12 мин
Дополнительное время
Спортивная медицина: возможности Абхазии
14:46
14 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
2 мин
Аицәажәара
Аԥсуа жәлақәа реиҭашьақәыргылара: Арепатриациазы аилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
11 мин
Аиҿцәажәара
Гал ишьақәыргылахоит аибашьра иазку абаҟа: апроект авторцәа руаӡәк ицәажәара
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Взаимный интерес
Режиссерская лаборатория "Сандро": культурный обмен в РУСДРАМе
21:34
25 мин
Суббота на Sputnik
Суббота на Sputnik
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Первое исследование "Право и культура абхазского общества" провела лаборатория социологических исследований АГУ, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом лаборатории Беслан Хагба. "В чем актуальность этой темы. Учитывая все, что происходило за последние десятилетия, мы посчитали необходимым поднять такую проблему – о праве, об отношении абхазов к праву, законности, о правовой культуре в общем. Потому что все-таки одна из главных проблем – не очень высокий уровень правовой культуры", – подчеркнул он. В опросе приняли участие более 700 респондентов. Исследование показало, что около 70% опрошенных поддерживают институт президентства. Около 33% ответили, что в Абхазии сложился средний уровень правовой культуры, сказал Хагба.
Лаборатория социсследований АГУ провела первый соцопрос в этом году

20:50 31.01.2026
Лаборатория социологических исследований АГУ создана на базе Центра науки и образования МГУ в Абхазском госуниверситете.
Первое исследование "Право и культура абхазского общества" провела лаборатория социологических исследований АГУ, рассказал в интервью радио Sputnik завотделом лаборатории Беслан Хагба.
"В чем актуальность этой темы. Учитывая все, что происходило за последние десятилетия, мы посчитали необходимым поднять такую проблему – о праве, об отношении абхазов к праву, законности, о правовой культуре в общем. Потому что все-таки одна из главных проблем – не очень высокий уровень правовой культуры", – подчеркнул он.
В опросе приняли участие более 700 респондентов. Исследование показало, что около 70% опрошенных поддерживают институт президентства. Около 33% ответили, что в Абхазии сложился средний уровень правовой культуры, сказал Хагба.
0