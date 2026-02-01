Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260201/lechebnaya-verkhovaya-ezda-kak-loshadi-budut-pomogat-detyam-s-ovz--1060684757.html
Лечебная верховая езда: как лошади будут помогать детям с ОВЗ
Лечебная верховая езда: как лошади будут помогать детям с ОВЗ
Sputnik Абхазия
Проект победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов. 01.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-01T12:21+0300
2026-02-01T12:21+0300
в абхазии
абхазия
лечение
дети
овз
лошади
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1c/1060682618_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_76cde9030a03ecbc3cc707a0959c5871.jpg
Как дети с ограниченными возможностями здоровья смогут с помощью лечебной верховой езды поправлять свое здоровье и какую помощь оказал конкурс "Созидатели Абхазии" в реализации проекта, в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikКак проект попал на конкурсСоздание условий для организации иппотерапии — лечебной верховой езды для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья — было в числе проектов, представленных на конкурс "Созидатели Абхазии".Проект, принадлежащий конному клубу "Бзоу", расположенному в селе Ачадара Сухумского района, победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов. Итоги конкурса были подведены в ноябре прошлого года.Она рассказала, что на полученные средства приобрели четырех лошадей, которых будут использовать для лечения детей с ОВЗ. От обычных лошадей они отличаются тем, что они уже возрастные, у них спокойный нрав, кроме того они не столь рослые, что наиболее подходит для проведения терапевтических занятий. Также сейчас идет подготовка инструкторов."Для проекта мы отобрали четыре лошади местной абхазской породы. Это возрастные лошади, так как они должны быть с уравновешенным характером. Сейчас они проходят адаптацию, мы провели все ветеринарные обследования, с ними занимается тренер, чтобы дети с ОВЗ могли пройти полноценный курс лечения", — подчеркнула руководитель конного клуба.О лечебном эффекте верховой ездыМария Москалева рассказала, что лечебный эффект иппотерапии давно доказан — движения лошади укрепляют осанку детей и развивают их мышцы, улучшаются кровообращение и навыки управления телом.Кроме того, общение с лошадью помогает снизить тревожность и развить эмпатию и эмоциональную саморегуляцию.По словам руководителя конного клуба "Бзоу", полученный грант позволит проводить занятия с детьми бесплатно. Начать набор детей и иппотерапевтические занятия планируют уже этой весной. Проект будет проходить до конца сентября в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".Конкурс "Созидатели Абхазии" проводился в прошлом году. Из 186 заявок члены экспертного совета отобрали 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.Организатор конкурса — Центр социальных технологий "Гарант". Финансирование предоставлено Фондом президентских грантов в рамках проекта "Мост для будущего: сотрудничество НКО Абхазии и России".
https://sputnik-abkhazia.ru/20251110/1058964550.html
абхазия
Лечебная верховая езда: как лошади будут помогать детям с ОВЗ

12:21 01.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук Конный клуб "Бзоу" в Ачадаре
Конный клуб Бзоу в Ачадаре - Sputnik Абхазия, 1920, 01.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Проект победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов.
Как дети с ограниченными возможностями здоровья смогут с помощью лечебной верховой езды поправлять свое здоровье и какую помощь оказал конкурс "Созидатели Абхазии" в реализации проекта, в материале Sputnik.
Бадрак Авидзба, Sputnik

Как проект попал на конкурс

Создание условий для организации иппотерапии — лечебной верховой езды для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья — было в числе проектов, представленных на конкурс "Созидатели Абхазии".
Проект, принадлежащий конному клубу "Бзоу", расположенному в селе Ачадара Сухумского района, победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов. Итоги конкурса были подведены в ноябре прошлого года.

"К нам на конюшню стали приходить родители с детками с ОВЗ, и поступил такой запрос, чтобы более профессионально помогать. Когда дети видели большую лошадь, у них психоэмоциональное состояние улучшалось. Мы с нашей командой подумали и решили принять участие в конкурсе, и стали победителями, чему мы очень рады, поскольку сможем помогать родителям и детям проходить комплексную реабилитацию", — отметила руководитель конного клуба Мария Москалева.

Она рассказала, что на полученные средства приобрели четырех лошадей, которых будут использовать для лечения детей с ОВЗ. От обычных лошадей они отличаются тем, что они уже возрастные, у них спокойный нрав, кроме того они не столь рослые, что наиболее подходит для проведения терапевтических занятий. Также сейчас идет подготовка инструкторов.
"Для проекта мы отобрали четыре лошади местной абхазской породы. Это возрастные лошади, так как они должны быть с уравновешенным характером. Сейчас они проходят адаптацию, мы провели все ветеринарные обследования, с ними занимается тренер, чтобы дети с ОВЗ могли пройти полноценный курс лечения", — подчеркнула руководитель конного клуба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мария Москалева руководитель конного клуба "Бзоу"
Мария Москалева руководитель конного клуба Бзоу - Sputnik Абхазия
1/8
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мария Москалева руководитель конного клуба "Бзоу"
О лечебном эффекте верховой езды

Мария Москалева рассказала, что лечебный эффект иппотерапии давно доказан — движения лошади укрепляют осанку детей и развивают их мышцы, улучшаются кровообращение и навыки управления телом.

"Польза такого лечения уже доказана — это психоэмоциональная поддержка детей. Плюс, когда всадник садится на лошадь, начинают работать те группы мышц, которые в обычной жизни не задействованы. Также температура тела лошади на два-три градуса выше человеческой — это тоже дает импульсы человеку и улучшает кровообращение", — подчеркнула Москалева.

Кроме того, общение с лошадью помогает снизить тревожность и развить эмпатию и эмоциональную саморегуляцию.
По словам руководителя конного клуба "Бзоу", полученный грант позволит проводить занятия с детьми бесплатно. Начать набор детей и иппотерапевтические занятия планируют уже этой весной. Проект будет проходить до конца сентября в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".
Конкурс "Созидатели Абхазии" проводился в прошлом году. Из 186 заявок члены экспертного совета отобрали 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.
Организатор конкурса — Центр социальных технологий "Гарант". Финансирование предоставлено Фондом президентских грантов в рамках проекта "Мост для будущего: сотрудничество НКО Абхазии и России".
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
Радио
Реабилитация детей с ОВЗ в Абхазии: возможности и помощь
10 ноября 2025, 18:33
© 2026 Sputnik
0