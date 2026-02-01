https://sputnik-abkhazia.ru/20260201/lechebnaya-verkhovaya-ezda-kak-loshadi-budut-pomogat-detyam-s-ovz--1060684757.html

Лечебная верховая езда: как лошади будут помогать детям с ОВЗ

Проект победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов.

Как дети с ограниченными возможностями здоровья смогут с помощью лечебной верховой езды поправлять свое здоровье и какую помощь оказал конкурс "Созидатели Абхазии" в реализации проекта, в материале Sputnik.Бадрак Авидзба, SputnikКак проект попал на конкурсСоздание условий для организации иппотерапии — лечебной верховой езды для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья — было в числе проектов, представленных на конкурс "Созидатели Абхазии".Проект, принадлежащий конному клубу "Бзоу", расположенному в селе Ачадара Сухумского района, победил в конкурсе и получил финансирование от российского Фонда президентских грантов. Итоги конкурса были подведены в ноябре прошлого года.Она рассказала, что на полученные средства приобрели четырех лошадей, которых будут использовать для лечения детей с ОВЗ. От обычных лошадей они отличаются тем, что они уже возрастные, у них спокойный нрав, кроме того они не столь рослые, что наиболее подходит для проведения терапевтических занятий. Также сейчас идет подготовка инструкторов."Для проекта мы отобрали четыре лошади местной абхазской породы. Это возрастные лошади, так как они должны быть с уравновешенным характером. Сейчас они проходят адаптацию, мы провели все ветеринарные обследования, с ними занимается тренер, чтобы дети с ОВЗ могли пройти полноценный курс лечения", — подчеркнула руководитель конного клуба.О лечебном эффекте верховой ездыМария Москалева рассказала, что лечебный эффект иппотерапии давно доказан — движения лошади укрепляют осанку детей и развивают их мышцы, улучшаются кровообращение и навыки управления телом.Кроме того, общение с лошадью помогает снизить тревожность и развить эмпатию и эмоциональную саморегуляцию.По словам руководителя конного клуба "Бзоу", полученный грант позволит проводить занятия с детьми бесплатно. Начать набор детей и иппотерапевтические занятия планируют уже этой весной. Проект будет проходить до конца сентября в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".Конкурс "Созидатели Абхазии" проводился в прошлом году. Из 186 заявок члены экспертного совета отобрали 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.Организатор конкурса — Центр социальных технологий "Гарант". Финансирование предоставлено Фондом президентских грантов в рамках проекта "Мост для будущего: сотрудничество НКО Абхазии и России".

