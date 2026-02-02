https://sputnik-abkhazia.ru/20260202/ostorozhno-spoyler-novinki-mirovogo-kinoprokata-1060685438.html
Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". 02.02.2026, Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.