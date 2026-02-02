https://sputnik-abkhazia.ru/20260202/ostorozhno-spoyler-novinki-mirovogo-kinoprokata-1060685438.html

"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката

"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката

Sputnik Абхазия

Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". 02.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-02T11:37+0300

2026-02-02T11:37+0300

2026-02-02T11:37+0300

осторожно, спойлер!

абхазия

кино

литература

кинопрокат

подкасты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1c/1060685694_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5a4684ca1f56e9bf3b93bcc000b85b04.jpg

"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката

Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, кино, литература, кинопрокат, подкасты, аудио