"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
31 мин
Амҽыша Sputnik
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Вечер воскресенья на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥснытәи адизаинерцәа I Атомтә амода амчыбжь аҿы: алахәыла лыҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аԥсны амедиа ҿыцқәа" ахԥатәи амодуль аҟынтә лкаақәак
13:33
27 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
В АГУ проложат экологическую тропу. Цели и маршрут
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Правовая культура абхазского общества: о чем говорят социологические исследования?
14:34
27 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Гражданин и начальник
Готовь телегу зимой: как обеспечивают сельхозтехникой районы?
18:49
27 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260202/ostorozhno-spoyler-novinki-mirovogo-kinoprokata-1060685438.html
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
Sputnik Абхазия
Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". 02.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-02T11:37+0300
2026-02-02T11:37+0300
осторожно, спойлер!
абхазия
кино
литература
кинопрокат
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1c/1060685694_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5a4684ca1f56e9bf3b93bcc000b85b04.jpg
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!". Слушайте подкаст."Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/01/1c/1060685694_61:0:1280:914_1920x0_80_0_0_e97f49603d0e07221fa4e035fa2bfca4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, кино, литература, кинопрокат, подкасты, аудио
абхазия, кино, литература, кинопрокат, подкасты, аудио

"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката

11:37 02.02.2026
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": новинки мирового кинопроката
Подписаться
Обсуждение и анализ новинок мирового кинопроката в очередном выпуске передачи "Осторожно, спойлер!".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0