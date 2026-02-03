Абхазия
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обильный снегопад пойдет в горах Сочи, сообщили в администрации Адлерского района.Лавиноопасная обстановка сохраняется на высотах выше 1000 метров до конца дня 3 февраля и на протяжении 4 февраля. На отметках выше 500 метров риск схода лавин оценивается как слабый.Жителям и гостям региона рекомендуют проявлять повышенную осторожность, по возможности ограничить поездки в горные районы на личном транспорте и отдавать предпочтение общественному.
Обильный снегопад пойдет в горах Сочи

14:48 03.02.2026 (обновлено: 16:46 03.02.2026)
Зимние курорты Сочи
Зимние курорты Сочи - Sputnik Абхазия, 1920, 03.02.2026
© Sputnik / Нина Зотина
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
До конца сегодняшнего дня и в течение следующего на высотах выше километра над уровнем моря сохранится лавиноопасная ситуация.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обильный снегопад пойдет в горах Сочи, сообщили в администрации Адлерского района.
Лавиноопасная обстановка сохраняется на высотах выше 1000 метров до конца дня 3 февраля и на протяжении 4 февраля. На отметках выше 500 метров риск схода лавин оценивается как слабый.
Жителям и гостям региона рекомендуют проявлять повышенную осторожность, по возможности ограничить поездки в горные районы на личном транспорте и отдавать предпочтение общественному.
