https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/obilnyy-snegopad-poydet-v-gorakh-sochi--1060805001.html
Обильный снегопад пойдет в горах Сочи
Sputnik Абхазия
2026-02-03T14:48+0300
2026-02-03T14:48+0300
2026-02-03T16:46+0300
сочи
снегопад
непогода
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102893/97/1028939722_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_484e7e9be2608288b8e5c5abfea35e23.jpg
https://sputnik-abkhazia.ru/20260202/1060795575.html
сочи
Обильный снегопад пойдет в горах Сочи
14:48 03.02.2026 (обновлено: 16:46 03.02.2026)
До конца сегодняшнего дня и в течение следующего на высотах выше километра над уровнем моря сохранится лавиноопасная ситуация.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обильный снегопад пойдет в горах Сочи, сообщили в администрации Адлерского района.
Лавиноопасная обстановка сохраняется на высотах выше 1000 метров до конца дня 3 февраля и на протяжении 4 февраля. На отметках выше 500 метров риск схода лавин оценивается как слабый.
Жителям и гостям региона рекомендуют проявлять повышенную осторожность, по возможности ограничить поездки в горные районы на личном транспорте и отдавать предпочтение общественному.