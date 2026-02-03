https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/obilnyy-snegopad-poydet-v-gorakh-sochi--1060805001.html

Обильный снегопад пойдет в горах Сочи

До конца сегодняшнего дня и в течение следующего на высотах выше километра над уровнем моря сохранится лавиноопасная ситуация. 03.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-03T14:48+0300

2026-02-03T14:48+0300

2026-02-03T16:46+0300

сочи

снегопад

непогода

новости

СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Обильный снегопад пойдет в горах Сочи, сообщили в администрации Адлерского района.Лавиноопасная обстановка сохраняется на высотах выше 1000 метров до конца дня 3 февраля и на протяжении 4 февраля. На отметках выше 500 метров риск схода лавин оценивается как слабый.Жителям и гостям региона рекомендуют проявлять повышенную осторожность, по возможности ограничить поездки в горные районы на личном транспорте и отдавать предпочтение общественному.

сочи

