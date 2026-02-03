Программу "Сельский учитель" разработают в Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В Абхазии разрабатывается программа "Сельский учитель", направленная на поддержку педагогов и развитие сельских школ, сообщила министр просвещения республики Хана Гунба в эфире программы "Ҳара".По ее словам, инициатива связана с дефицитом педагогических кадров и реализуется в рамках объявленного Года села. Программа призвана создать условия, при которых учителя смогут оставаться работать в сельской местности.Министр планирует предложить президенту республики включить программу "Сельский учитель" в государственную целевую программу "Жилище", чтобы предоставить сельским педагогам возможность строительства или приобретения жилья по месту работы. Она также напомнила, что для сельских учителей уже действует льгота на оплату электроэнергии.Кроме того, планируется открыть портал для подачи заявок на гранты для сельских учителей, а также проводить конкурс "Учитель года" по различным номинациям.
17:21 03.02.2026
В декабре президент Бадра Гунба объявил 2026 год в Абхазии Годом села.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. В Абхазии разрабатывается программа "Сельский учитель", направленная на поддержку педагогов и развитие сельских школ, сообщила министр просвещения республики Хана Гунба в эфире программы "Ҳара".
По ее словам, инициатива связана с дефицитом педагогических кадров и реализуется в рамках объявленного Года села. Программа призвана создать условия, при которых учителя смогут оставаться работать в сельской местности.
"Мы не заинтересованы в закрытии сельских малокомплектных школ. Мы заинтересованы в их развитии", — сказала Гунба.
Министр планирует предложить президенту республики включить программу "Сельский учитель" в государственную целевую программу "Жилище", чтобы предоставить сельским педагогам возможность строительства или приобретения жилья по месту работы. Она также напомнила, что для сельских учителей уже действует льгота на оплату электроэнергии.
Кроме того, планируется открыть портал для подачи заявок на гранты для сельских учителей, а также проводить конкурс "Учитель года" по различным номинациям.
