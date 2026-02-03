https://sputnik-abkhazia.ru/20260203/pvo-rossii-za-proshedshuyu-noch-sbili-10-ukrainskikh-bpla-nad-rossiyskimi-regionami-1060799544.html
Средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БпЛА над Россией
Средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БпЛА над Россией
Практически ежедневно украинские беспилотники атакуют российские регионы. 03.02.2026
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Средства ПВО России за прошедшую ночь сбили 10 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.Три БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и еще три — над Орловской областью. Два беспилотника уничтожены в Калужской области. По одному дрону ликвидировано над Курской и Ростовской областями.
Средства ПВО за ночь уничтожили 10 украинских БпЛА над Россией
10:30 03.02.2026 (обновлено: 10:45 03.02.2026)
Практически ежедневно украинские беспилотники атакуют российские регионы.
СУХУМ, 3 фев – Sputnik. Средства ПВО России за прошедшую ночь сбили 10 украинских БпЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
Три БПЛА были сбиты над территорией Белгородской области и еще три — над Орловской областью. Два беспилотника уничтожены в Калужской области. По одному дрону ликвидировано над Курской и Ростовской областями.