Авиация и беспилотники на НАИС 2026

20:03 04.02.2026
Подписаться
Крупнейшая за всю историю проведения Национального авиационного инфраструктурного салона выставка проходит в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. В экспозиции представлены существующие и перспективные разработки в области гражданской авиации, двигателестроения и авиационной инфраструктуры.
Отдельным направлением НАИС 2026 стала беспилотная авиация: впервые в рамках выставки проводится специализированная экспозиция ДРОНТЕХ, объединяющая производителей и разработчиков гражданских беспилотных летательных аппаратов, робототехнических и автономных систем, средств связи и навигации, технологий мониторинга и защиты воздушного пространства.
В деловой программе форума обсуждаются вопросы модернизации авиационной инфраструктуры, цифровизации отрасли, безопасности полетов и интеграции беспилотных авиационных систем в общее воздушное пространство.
Ключевые экспонаты и события НАИС 2026 — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Легкий однодвигательный многоцелевой вертолет Ми-34М1

Легкий однодвигательный многоцелевой вертолет Ми-34М1 - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Легкий однодвигательный многоцелевой вертолет Ми-34М1

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Кабина экспозиционного образца

Кабина экспозиционного образца - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Кабина экспозиционного образца

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Комплекс противодействия БПЛА РАДАР IQ

Комплекс противодействия БПЛА РАДАР IQ - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Комплекс противодействия БПЛА РАДАР IQ

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Стенд концерна "Калашников"

Стенд концерна &quot;Калашников&quot; - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Стенд концерна "Калашников"

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Стенд "БелАЗа"

Стенд &quot;БелАЗа&quot; - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Стенд "БелАЗа"

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Посетитель держит квадрокоптер DJI н

Посетитель держит квадрокоптер DJI н - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Посетитель держит квадрокоптер DJI н

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Широкоформатный коллиматорный индикатор - индикатор на лобовом стекле

Широкоформатный коллиматорный индикатор - индикатор на лобовом стекле - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Широкоформатный коллиматорный индикатор - индикатор на лобовом стекле

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Дроны "Пиранья"

Дроны &quot;Пиранья&quot; - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Дроны "Пиранья"

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Противодроновое ружье

Противодроновое ружье - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Противодроновое ружье

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Плакат с изображением российского среднемагистрального самолёта Ту-214

Плакат с изображением российского среднемагистрального самолёта Ту-214 - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Плакат с изображением российского среднемагистрального самолёта Ту-214

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Авиасимулятор на выставке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона в МВЦ "Крокус Экспо"

Авиасимулятор на выставке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона в МВЦ &quot;Крокус Экспо&quot; - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Авиасимулятор на выставке 13-го Национального авиационного инфраструктурного салона в МВЦ "Крокус Экспо"

© Sputnik / Kirill Kallinikov / Перейти в фотобанк

Универсальный беспилотный электрический вертолет Альфа-Е с грузоподьемностью до 7 кг

Универсальный беспилотный электрический вертолет Альфа-Е с грузоподьемностью до 7 кг - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Kirill Kallinikov
/
Перейти в фотобанк

Универсальный беспилотный электрический вертолет Альфа-Е с грузоподьемностью до 7 кг

