Авиация и беспилотники на НАИС 2026

Крупнейшая за всю историю проведения Национального авиационного инфраструктурного салона выставка проходит в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. В экспозиции представлены существующие и перспективные разработки в области гражданской авиации, двигателестроения и авиационной инфраструктуры.Отдельным направлением НАИС 2026 стала беспилотная авиация: впервые в рамках выставки проводится специализированная экспозиция ДРОНТЕХ, объединяющая производителей и разработчиков гражданских беспилотных летательных аппаратов, робототехнических и автономных систем, средств связи и навигации, технологий мониторинга и защиты воздушного пространства. В деловой программе форума обсуждаются вопросы модернизации авиационной инфраструктуры, цифровизации отрасли, безопасности полетов и интеграции беспилотных авиационных систем в общее воздушное пространство. Ключевые экспонаты и события НАИС 2026 — в фотоленте Sputnik.
Ключевые экспонаты и события НАИС 2026 — в фотоленте Sputnik.