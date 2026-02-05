https://sputnik-abkhazia.ru/20260205/sozidateli-abkhazii-kak-konkurs-realizuet-proektnye-initsiativy-1060846810.html

"Созидатели Абхазии": как конкурс реализует проектные инициативы

По итогам конкурса "Созидатели Абхазии" 32 проекта получили финансирование от российского Фонда президентских грантов.

Координатор проекта Марина Михайлова рассказала, что на конкурс было подано много достойных инициатив, которые касались творчества, образования, спорта и других направлений. "Самое важное, что это инициативы людей, которыми они живут, и мы уже видим по первым месяцам, как они активно начали реализацию", – подчеркнула она. По ее словам, первой задачей организаторов была поддержка инициативы людей, которые решали бы социальные проблемы. К примеру, поддержка проектов по созданию спортивных площадок, отметила Михайлова. Кроме того, продолжила она, при определении победителей эксперты обращали внимание на долгосрочность программ. На конкурс всего было подано 186 проектов, четыре из них не соответствовали условиям, сообщила Михайлова.

