https://sputnik-abkhazia.ru/20260206/rusofobam-evropy-uzhe-ne-smeshno-putin-na-poroge-istoricheskoy-pobedy-1060892587.html

Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"

Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"

Sputnik Абхазия

Европейские газеты на днях пережили не очень приятный для себя момент. 06.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-06T18:20+0300

2026-02-06T18:20+0300

2026-02-06T18:20+0300

мнение

аналитика

россия

украина

нато

колумнисты

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/06/1045676221_0:156:3089:1894_1920x0_80_0_0_b9ebf2097adc9f4ad8bb3fe264bdefdd.jpg

Поддавшись на провокационный призыв главы киевского режима Владимира Зеленского, многие из них вышли в этот день со статьями о том, как Россия якобы "нарушила" договоренности с Америкой о паузе в ударах по объектам украинской энергетики. Но их читатели получили газеты, уже когда сам президент США Дональд Трамп прямо опроверг эти заявления, пишет Владимир Корнилов для РИА Новости.Напомним: во вторник Зеленский, стоя подле активно поддакивавшего ему генсека НАТО Марка Рютте, рассказывал о том, что у русских теперь "четыре дня в неделе, а не семь". В ночь на среду просроченный лидер прямо обратился к Трампу с призывом отреагировать на то, что Россия "не держит своего слова". Рютте также поддержал этот призыв, пообещав украинским журналистам, что доложит "папочке" о действиях России.Соответственно, мейнстримные газеты Европы и вышли с этими посланиями. Британская The Guardian опубликовала огромный материал под заголовком: "Москву обвинили в нарушении сделки с Трампом". Датская Jyllands-Posten на первую полосу в качестве главного материала вынесла "новость": "81 ракета, Трамп унижен Путиным". Сославшись на слова Зеленского и Трампа, газета снабдила их соответствующей "аналитикой": "Украинцы делают все возможное, чтобы показать, что это идеальный случай, доказывающий, что препятствием на пути к мирному соглашению является Россия, а не Украина".Вот такого рода статьи появились практически в каждой мейнстримной газете Европы. Наверняка многие редакторы захотели отозвать свои тиражи из печати, когда глубокой ночью по европейскому времени Трамп, сидя в Овальном зале, подтвердил, что Россия выполнила абсолютно все договоренности, а Владимир Путин сдержал слово.Что ж, Зеленский просил Трампа отреагировать — тот и отреагировал. Можно только представить, как хохотали европейские бюргеры, которые с утра за чашечкой кофе услышали по телевизору слова Трампа, а затем, приобретя газету по дороге на работу, прочитали вышеупомянутые "новости" о коварстве России.Но данный случай показателен не только тем, что мейнстримная пресса Запада в очередной раз высекла себя. Мы наглядно убедились, что Россия и США ведут диалог напрямую, а Зеленский, Рютте и в целом вся Европа находятся в стороне от этого процесса. И на этом фоне совершенно по-иному звучит громкое заявление генсека НАТО с трибуны Верховной рады о том, что сразу после заключения мирного соглашения европейцы разместят контингенты на Украине: "Войска на земле, самолеты в воздухе, корабли в Черном море". Все бросились обсуждать эту "сенсацию". Однако, как подтвердили слова Трампа, Рютте просто ничего не знает! Ни о договоренностях президентов России и США, ни о содержании переговоров в Абу-Даби, ни о позиции самих европейцев, которые начали закулисные консультации с Москвой — пока еще на неофициальном уровне.Если уж даже лидеры Прибалтийских стран, одержимых русофобией, публично заговорили о необходимости восстановления прямого диалога Европы с Россией, то это свидетельствует о серьезных сдвигах в политике. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова моментально пояснила эту позицию: "Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело".О серьезных переменах в позиции европейцев наглядно свидетельствует и изменение тона публикаций ведущих западных "экспертов по России". К таковым, например, относят британского "кремленолога" Марка Галеотти. Еще до СВО он считал, что главным оружием против русских должен быть "смех над Россией". В 2022-2023 годах он был одним из самых громких в когорте тех, кто предрекали "скорое поражение Кремля" и постоянно заявляли, что "ракеты у России уже закончились". И вдруг на этой неделе появляется его статья в газете The i Paper, которая в печатной версии озаглавлена "Путин на пороге исторической победы". Неплохо для страны, у которой "вот-вот закончатся ракеты", не правда ли? И что-то автору уже явно не до смеха стало.Ясно, что европейцы и дальше будут делать все возможное для срыва мирного процесса в Абу-Даби и на любой другой площадке. Неслучайно спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев указал на индикатор успешности переговоров: "Разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть. И чем больше таких попыток происходит, тем больше мы видим, что, безусловно, прогресс есть".Соответственно, не стоит питать иллюзий относительно возжелавших вдруг "поговорить с Россией по душам" Макрона или эстонских деятелей. Они видят свою задачу в том, чтобы торпедировать мирный процесс, а если это не получится — обеспечить его срыв после заключения сделки. Именно поэтому Россия и ведет прямой диалог с руководством Соединенных Штатов, не давая возможности различным Макронам, Рютте, Стармерам и уж тем более эстонцам хоть как-то влиять на принятие решений. Мнение политических карликов, которые сами себя поставили в положение зависимости от американского "папочки", никого уже не интересует. Что лишний раз подтвердил на этой неделе Трамп.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260109/daniya--amerike-grenlandiya-ne-prodaetsya-kstati-a-skolko-zaplatite-1060290858.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251222/slaboumie-i-otvaga-ukraina-perenosit-boevye-deystviya-na-evropeyskiy-front-1059937309.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20251201/evropa-vklyuchila-antikriz-ermak-derzhal-zelenskogo-pod-gipnozom-1059418981.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102329/01/1023290198_30:0:180:150_100x100_80_0_0_43b648f5464f8c3ab8d21ff0f922d8e1.jpg

мнение, аналитика, россия, украина, нато, колумнисты