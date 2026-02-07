Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
On air
08:00
31 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
31 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260207/sokhranit-nelzya-poteryat-kak-v-agudzere-vosstanavlivayut-park-smetskogo-1060904042.html
Сохранить нельзя потерять: как в Агудзере восстанавливают парк Смецкого
Сохранить нельзя потерять: как в Агудзере восстанавливают парк Смецкого
Sputnik Абхазия
В эфире радио Sputnik жительница Агудзеры Лиана Ганеева и дизайнер Лали Жвания рассказали о восстановлении парка Смецкого. 07.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-07T19:30+0300
2026-02-07T20:41+0300
в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/07/1060903874_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_662d389d2e402aa6b4a9499e560d5c7c.jpg
Началась инвентаризация парка Смецкого в Агудзере, — об этом в эфире радио Sputnik рассказала участница инициативной группы по возрождению объекта историко-культурного наследия Лиана Ганеева.По ее словам, в последний раз такая работа в парке проводилась в 1989 году. С тех пор практически половина деревьев и растений погибла.Участники инициативной работы уже провели большую работу, связанную с изучением архивных данных. В дальнейшем планируется благоустройство парка и возрождение объекта.Проект реализуется при поддержке российского Фонда президентских грантов в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".Парк имени Смецкого – историческая парковая зона, расположенная в поселке Агудзера Гулрыпшского района. Парк известен своими реликтовыми деревьями. В 2025 году инициативная группа из жителей Агудзеры выиграла грант Фонда президентских грантов Российской Федерации в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/07/1060903874_29:0:562:400_1920x0_80_0_0_76c5e3daced1b77a4555776085b8d866.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, мультимедиа, видео
видео, мультимедиа, видео

Сохранить нельзя потерять: как в Агудзере восстанавливают парк Смецкого

19:30 07.02.2026 (обновлено: 20:41 07.02.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В эфире радио Sputnik жительница Агудзеры Лиана Ганеева и дизайнер Лали Жвания рассказали о восстановлении парка Смецкого.

Началась инвентаризация парка Смецкого в Агудзере, — об этом в эфире радио Sputnik рассказала участница инициативной группы по возрождению объекта историко-культурного наследия Лиана Ганеева.

По ее словам, в последний раз такая работа в парке проводилась в 1989 году. С тех пор практически половина деревьев и растений погибла.

Участники инициативной работы уже провели большую работу, связанную с изучением архивных данных. В дальнейшем планируется благоустройство парка и возрождение объекта.

Проект реализуется при поддержке российского Фонда президентских грантов в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".

Парк имени Смецкого – историческая парковая зона, расположенная в поселке Агудзера Гулрыпшского района.
Парк известен своими реликтовыми деревьями.

В 2025 году инициативная группа из жителей Агудзеры выиграла грант Фонда президентских грантов Российской Федерации в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0