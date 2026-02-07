https://sputnik-abkhazia.ru/20260207/sokhranit-nelzya-poteryat-kak-v-agudzere-vosstanavlivayut-park-smetskogo-1060904042.html

Сохранить нельзя потерять: как в Агудзере восстанавливают парк Смецкого

07.02.2026

Началась инвентаризация парка Смецкого в Агудзере, — об этом в эфире радио Sputnik рассказала участница инициативной группы по возрождению объекта историко-культурного наследия Лиана Ганеева.По ее словам, в последний раз такая работа в парке проводилась в 1989 году. С тех пор практически половина деревьев и растений погибла.Участники инициативной работы уже провели большую работу, связанную с изучением архивных данных. В дальнейшем планируется благоустройство парка и возрождение объекта.Проект реализуется при поддержке российского Фонда президентских грантов в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".Парк имени Смецкого – историческая парковая зона, расположенная в поселке Агудзера Гулрыпшского района. Парк известен своими реликтовыми деревьями. В 2025 году инициативная группа из жителей Агудзеры выиграла грант Фонда президентских грантов Российской Федерации в рамках конкурса "Созидатели Абхазии".

