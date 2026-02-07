Спасение "утопающего": как в Абхазии планируют бороться с наркозависимостью

https://sputnik-abkhazia.ru/20260207/spasenie-utopayuschego-kak-v-abkhazii-planiruyut-borotsya-s-narkozavisimostyu-1060903768.html
10:00 07.02.2026 (обновлено: 20:32 07.02.2026)
В эфире радио Sputnik депутат Парламента Дмитрий Маршания рассказал о том, как в Абхазии будут бороться с наркозависимостью, как будет проходить реабилитация больных.
В Абхазии начнут лечить наркозависимых по целевой программе, об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Дмитрий Маршания.
На эти цели в бюджете 2026 года заложено 20 миллионов рублей.
По словам Маршания, это пилотный проект, если программа покажет хорошие результаты, то в следующем году на ее реализацию планируют увеличить средства.
"Это будет ведомственная целевая программа, которая будет утверждена в Кабинете министров. Лечение будет проходить на базе Гудаутской ЦРБ. Этот вопрос уже обсуждался с привлечением всех врачей этого профиля нашей страны, наркологического диспансера", — отметил Маршания.
По мнению депутата, в решении проблемы наркомании в Абхазии нужен комплексный подход — после лечения граждан их нужно социализировать в обществе.
Об этом и других темах, смотрите подробнее в интервью Sputnik.