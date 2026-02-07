Абхазия
рус
Sputnik Абхазия
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Спасение "утопающего": как в Абхазии планируют бороться с наркозависимостью
Спасение "утопающего": как в Абхазии планируют бороться с наркозависимостью
Спасение "утопающего": как в Абхазии планируют бороться с наркозависимостью

10:00 07.02.2026 (обновлено: 20:32 07.02.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
В эфире радио Sputnik депутат Парламента Дмитрий Маршания рассказал о том, как в Абхазии будут бороться с наркозависимостью, как будет проходить реабилитация больных.

В Абхазии начнут лечить наркозависимых по целевой программе, об этом в эфире радио Sputnik рассказал депутат Парламента Дмитрий Маршания.
На эти цели в бюджете 2026 года заложено 20 миллионов рублей.

По словам Маршания, это пилотный проект, если программа покажет хорошие результаты, то в следующем году на ее реализацию планируют увеличить средства.

"Это будет ведомственная целевая программа, которая будет утверждена в Кабинете министров. Лечение будет проходить на базе Гудаутской ЦРБ. Этот вопрос уже обсуждался с привлечением всех врачей этого профиля нашей страны, наркологического диспансера", — отметил Маршания.

По мнению депутата, в решении проблемы наркомании в Абхазии нужен комплексный подход — после лечения граждан их нужно социализировать в обществе.

Об этом и других темах, смотрите подробнее в интервью Sputnik.
Android APK
