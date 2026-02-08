https://sputnik-abkhazia.ru/20260208/sputnik-nedeli-priezd-andreya-nazarova-pokhischenie-rebenka-i-priostanovka-vydachi-pasportov-1060907780.html

Sputnik недели: приезд Андрея Назарова, похищение ребенка и приостановка выдачи паспортов

08.02.2026

О том, как прошел визит делегации из Башкортостана, как отреагировал президент Абхазии Бадра Гунба на заявление Ибрагима Яганова о Латской трагедии, почему в Абхазии приостановили выдачу внутренних российских паспортов и водительских удостоверений, кого утвердили на должности глав администраций и городов, читайте в материале Sputnik.SputnikПриезд делегации из БашкортостанаДелегация из Башкортостана во главе с премьер-министром Андреем Назаровым посетила с рабочим визитом Абхазию на минувшей неделе.Президент Абхазии Бара Гунба и Андрей Назаров осмотрели ход ремонтных работ участка Сухумской набережной, которая восстанавливается за счет средств Башкортостана.Назаров заявил, что реконструкция этой части набережной завершится в срок и добавил, что стороны и далее будут расширять взаимодействие, экономические связи, увеличивать товарооборот.Бадра Гунба отметил, что сотрудничество с Башкортостаном значимо для Абхазии и напомнил, что двусторонние отношения имеют глубокую историю — во времена голодомора в Башкирию из Абхазии отправляли продукты, а после Отечественной войны 1992-1993 годов российский регион поддерживал республику гуманитарными грузами, продуктами, топливом.Реконструкция набережной началась в прошлом году, она финансируется за счет средств Башкортостана, Татарстана, сухумского аэропорта и абхазских бизнесменов, работающих в России. Открытие намечено на 1 июня.Встреча с правозащитницейБадра Гунба встретился с правозащитницей, доцентом турецкого университета Аднана Мендереса Эльчин Адзинба 4 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.Президент отметил, значимость выступления Адзинба на сессии Форума ООН, в котором она отметила нарушения прав граждан республики."Мы признательны вам за то, что вы озвучиваете интересы Абхазии на международных площадках. Выражаю вам благодарность от лица руководства страны", – подчеркнул он.Адзинба заверила, что и впредь будет защищать интересы республики, выразила надежду на то, что голос Абхазии всегда будет звучать на международной арене.Юбилей Алана ГаглоеваПрезидент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил юбилей 6 февраля. Своего коллегу в телефонной беседе поздравил президент Абхазии Бадра Гунба, который подчеркнул важность деятельности Гаглоева в деле укрепления суверенитета своей страны, развития ее институтов и защиты интересов народа.Глава государства сказал, что между лидерами братских республик сложились искренние и доверительные отношения, и подчеркнул, что в Абхазии высоко ценят личный вклад президента Южной Осетии в упрочение дружбы, взаимопонимания и взаимодействия между двумя народами.Разговор с последствиямиГерой Абхазии Ибрагим Яганов* на прошлой неделе оправдал действия грузинских гвардейцев во время Латской трагедии, назвав сбитый 14 декабря 1992 года вертолет с мирным населением на борту военной целью.На эти высказывания отреагировал президент Абхазии Бадра Гунба, который назвал слова Яганова кощунством и бессердечием.Он также подчеркнул, что Латская трагедия — незаживающая рана в истории народа Абхазии.Бадра Гунба выразил поддержку родным и близким людей, погибших во время Латской трагедии, добавив, что народ Абхазии сохранит память о жертвах этого варварского преступления.В связи с заявлениями Яганова Генпрокуратура Абхазии начала проверку, по результатам которой будут приняты меры, предусмотренные законодательством Абхазии.*В 2023 году включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.Увековечение памяти Станислава ЛакобаКомиссия по увековечению памяти Станислава Лакоба создана в Абхазии, сообщает пресс-служба главы государства.Указ подписал президент Бадра Гунба. Главой комиссии назначен вице-премьер Джансух Нанба.В состав комиссии вошли представители АбИГИ, АГУ, общественные деятели, главы Минкульта и Минпросвещения, СМИ, ЦСИ, сын Станислава Лакоба Отто.Станислав Лакоба — выдающийся абхазский историк, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, автор Лыхненского обращения 1989 года и один из соавторов учебного пособия "История Абхазии".Он трагически погиб 20 сентября 2025 года на 73-м году жизни.Приостановка выдачи паспортов и ВУЧлены комитета Парламента по обороне и национальной безопасности в среду, 4 февраля обсудили выдачу российских паспортов и водительских прав на территории Абхазии.Как уточняет пресс-служба Народного собрания, в нем также приняли участие генпрокурор Адгур Агрба, вице-премьер, глава МВД Роберт Киут, представитель президента в Народном Собрании Дмитрий Шамба, представители МВД и МИД.На заседании состоялся обмен мнениями, никаких решений по обсуждаемым вопросам не принималось.Спустя два дня Посольство России в Абхазии сообщило, что приостановлена работа пунктов выдачи российских внутренних паспортов и водительских удостоверений гражданам республики."Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного Собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы", — отмечается в сообщении.Деятельность по выдаче гражданам Абхазии указанных документов будет перенесена на территорию Российской Федерации, уточнили в посольстве.Заявление послаВ тот же день посол России в Абхазии Михаил Шургалин прокомментировал это решение. В частности он отметил, что пункты выдачи внутренних российских паспортов, а также кабинеты оформления российских водительских удостоверений были открыты в Абхазии на основании решения президента России и по согласованию с президентом Абхазии и абхазскими властями.Процедура была организована по принципу "единого окна" — бесплатно и с привлечением российских специалистов — чтобы создать максимально комфортные условия для граждан Абхазии, имеющих гражданство РФ. Присутствие на территории Абхазии сотрудников МВД России не противоречит законодательству республики и соответствует международной практике.Однако 4 февраля на заседании парламентского комитета по обороне и национальной безопасности ряд депутатов, в частности Кан Кварчия, который позже прокомментировал это публично, поставили под сомнение правомерность пребывания в Абхазии специалистов Миграционной службы МВД России, представив это как вмешательство во внутренние дела суверенного государства.В результате руководство МВД России приняло решение отозвать сотрудников и прекратить выдачу документов на территории республики, добавил посол.Российское гражданство, по данным посольства, имеют около 190 тысяч жителей Абхазии. При этом у большинства из них нет внутренних паспортов РФ, что ограничивает их доступ к государственным услугам и социальным льготам. Теперь получение паспорта возможно только на территории России и потребует уплаты госпошлины в размере от 4 до 6 тысяч рублей.Встречи главы МИДОлег Барциц провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Венесуэлы в России и Абхазии Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, сообщает пресс-служба ведомства.Министр иностранных дел поблагодарил венесуэльскую сторону за постоянную поддержку и тесные рабочие контакты, а также выразил солидарность законному правительству дружественной страны в свете недавних внутриполитических событий."Мы чтим память солдат, павших, защищая Венесуэлу. Мы сделали все необходимые заявления в поддержку конституционного порядка и готовы приехать, когда это будет важно, чтобы лично выразить свою солидарность", — отметил Олег Барциц.Посол Хесус Рафаэль Саласар Веласкес выразил благодарность Абхазии за ее принципиальную и неизменную позицию солидарности и сказал, что Абхазия — не просто партнер, а братская нация, чей путь его народ понимает и уважает.На уходящей неделе Олег Барциц также встретился с министром правительства Москвы Сергеем Череминым в российской столице. Об этом Барциц сообщил в эфире радио Sputnik.По его словам, обсуждалось создание системы МФЦ в Абхазии. Барциц также назвал Москву флагманом применения и внедрения цифровых технологий.Глава МИД добавил, что Абхазия заинтересована в развитии креативных индустрий, и их внедрение может дать положительный эффект уже в краткосрочной перспективе.Закон о Общественной палатеДепутаты Парламента приняли Закон об Общественной палате в окончательном чтении в понедельник, 2 февраля.Теперь состав Палаты будет автоматически формироваться из избранных представителей городских и районных Собраний без утверждения другими органами.Также кандидатов могут предлагать только общественные организации. Политические организации и партии, согласно закону, этого права не имеют. Возрастной ценз членов Палаты — от 30 лет."Диалог. Согласие. Развитие"Члены Общественной палаты встретились с депутатами I созыва Парламента 3 февраля. Она была посвящена организации форума "Диалог. Согласие. Развитие", который пройдет 12 марта.Председатель палаты Гули Кичба назвала беседу с экс-депутатами очень конструктивной.Мероприятие необходимо для того, чтобы обсудить жизненно важные вопросы, оценить положение дел в обществе, узнать что беспокоит граждан. Это поможет решать существующие проблемы, пояснила она."Просим задержаться"В конце прошлой недели депутаты Собраний местного органа самоуправления приняли решения по утверждению глав администраций.Согласно ним, главой Сухума остается Тимур Агрба, главой администрации Сухумского района – Алхас Читанава, Очамчырского района – Алхас Кация, Галского района – Константин Пилия, Гулрыпшского района – Саид Харазия. Темур Отырба был утвержден главой Нового Афона.В тройке лидеровАбхазия стала третьей среди самых популярных зарубежных направлений для отдыха россиян в 2025 году, следует из исследования "Яндекс Путешествий".На нее приходится 7% от общего числа бронирований.Больше всего россияне предпочли отдохнуть в Турции — 17%. Вторую позицию заняла Белоруссия с 13%.Также заметен рост спроса на бронирования в Китае на фоне введения безвизового режима.Похищение несовершеннолетнейПроверку по факту похищения несовершеннолетней девушки начала прокуратура Сухума, сообщили в Генпрокуратуре. О преступлении заявил отец девочки, гражданин республики Энвер Узун-Якуб-оглы. Он рассказал, что 2 февраля 2026 года его 14-летняя дочь Н. Узун-Якуб-оглы вышла из школы в селе Джгярда. Ее ожидал 40-летний Мизан Джопуа, который посадил девушку в машину и отвез в свой дом в Сухуме, сообщив ее родственникам о намерении жениться.Правоохранители доставили Н. Узун-Якуб-оглы в прокуратуру, после проведения необходимых следственных действий ее передали отцу.Как уточнила на радио Sputnik детский омбудсмен Мактина Джинджолия, за последние пять лет в Абхазии зафиксировано 27 случаев вступления в отношения с несовершеннолетними девочками.Их зарегистрировала служба социальной поддержки детей и семей, в аппарат Уполномоченного по правам ребенка примерно такое же количество обращений, но в основном они анонимного характера, официальных заявлений нет, добавила она.

