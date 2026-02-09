История, угрозы и защита: Лобода о состоянии Пицундской сосновой рощи
17:58 09.02.2026 (обновлено: 18:41 09.02.2026)
© Видео Sputnik
Пицундская сосновая роща стала заповедной зоной ровно век назад - 9 февраля 1926 года.
Впервые на нее обратили внимание ботаники Российской империи 1885 году, которые исследовали территорию, написали монографии и научные труды об этом уникальном месте.
Именно тогда ученые забили тревогу по поводу того, что пицундские сосны нуждаются в охране и бережном отношении. Для этих целей рощу передали монахам из Нового Афона, но вместо того чтобы оберегать лес, они стали рубить деревья, изготавливать из древесины доски для строительства кораблей, зданий, мебели, а также допускали пожары.
Таким образом роща получала урон разной интенсивности и масштаба до 1926 года, пока территорию чуть больше 200 гектаров не объявили отдельной заповедной зоной. Период расцвета начался с 1966 года, когда был образован Пицунда-Мюссерский заповедник, куда включили и сосновую рощу.
По примерным подсчетам, в то время там произрастало около 50 тысяч сосен, но их количество с тех пор сильно сократилось – примерно до 30 тысяч. Главные угрозы – вредители, вырубка, натиск моря и антропогенное влияние человека.
