https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/istoriya-ugrozy-i-zaschita-loboda-rasskazala-o-sostoyanii-pitsundskoy-sosnovoy-roschi-1060918599.html

История, угрозы и защита: Лобода о состоянии Пицундской сосновой рощи

История, угрозы и защита: Лобода о состоянии Пицундской сосновой рощи

Sputnik Абхазия

Пицундская сосновая роща стала заповедной зоной ровно век назад - 9 февраля 1926 года. 09.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-09T17:58+0300

2026-02-09T17:58+0300

2026-02-09T18:41+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

пицунда

заповедники

экология

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060918419_19:0:1329:737_1920x0_80_0_0_7b3a287bdd945d55589192c8bf8991d4.png

Впервые на нее обратили внимание ботаники Российской империи 1885 году, которые исследовали территорию, написали монографии и научные труды об этом уникальном месте.Именно тогда ученые забили тревогу по поводу того, что пицундские сосны нуждаются в охране и бережном отношении. Для этих целей рощу передали монахам из Нового Афона, но вместо того чтобы оберегать лес, они стали рубить деревья, изготавливать из древесины доски для строительства кораблей, зданий, мебели, а также допускали пожары. Таким образом роща получала урон разной интенсивности и масштаба до 1926 года, пока территорию чуть больше 200 гектаров не объявили отдельной заповедной зоной. Период расцвета начался с 1966 года, когда был образован Пицунда-Мюссерский заповедник, куда включили и сосновую рощу. По примерным подсчетам, в то время там произрастало около 50 тысяч сосен, но их количество с тех пор сильно сократилось – примерно до 30 тысяч. Главные угрозы – вредители, вырубка, натиск моря и антропогенное влияние человека.

пицунда

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, пицунда, заповедники, видео, экология