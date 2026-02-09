История, угрозы и защита: Лобода о состоянии Пицундской сосновой рощи

Абхазия
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Акинематографиазы" азакәан апроект иазԥхьагәанаҭо ҳалацәажәоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьараз ахәқәа. Ишьақәзыргылода урҭ Аԥсны? Азҵаара ҭаҳҵаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Изучить и сохранить: о наследии Станислава Лакоба. Разговор с историком
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Гражданин и начальник
Защита прав ребенка: разговор с руководителем отдела опеки и попечительства Сухума
14:33
26 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
18:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
18:16
13 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью
18:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
21:05
11 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
21:16
13 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью
21:34
25 мин
Впервые на нее обратили внимание ботаники Российской империи 1885 году, которые исследовали территорию, написали монографии и научные труды об этом уникальном месте.Именно тогда ученые забили тревогу по поводу того, что пицундские сосны нуждаются в охране и бережном отношении. Для этих целей рощу передали монахам из Нового Афона, но вместо того чтобы оберегать лес, они стали рубить деревья, изготавливать из древесины доски для строительства кораблей, зданий, мебели, а также допускали пожары. Таким образом роща получала урон разной интенсивности и масштаба до 1926 года, пока территорию чуть больше 200 гектаров не объявили отдельной заповедной зоной. Период расцвета начался с 1966 года, когда был образован Пицунда-Мюссерский заповедник, куда включили и сосновую рощу. По примерным подсчетам, в то время там произрастало около 50 тысяч сосен, но их количество с тех пор сильно сократилось – примерно до 30 тысяч. Главные угрозы – вредители, вырубка, натиск моря и антропогенное влияние человека.
17:58 09.02.2026 (обновлено: 18:41 09.02.2026)
Пицундская сосновая роща стала заповедной зоной ровно век назад - 9 февраля 1926 года.
Впервые на нее обратили внимание ботаники Российской империи 1885 году, которые исследовали территорию, написали монографии и научные труды об этом уникальном месте.
Именно тогда ученые забили тревогу по поводу того, что пицундские сосны нуждаются в охране и бережном отношении. Для этих целей рощу передали монахам из Нового Афона, но вместо того чтобы оберегать лес, они стали рубить деревья, изготавливать из древесины доски для строительства кораблей, зданий, мебели, а также допускали пожары.

Таким образом роща получала урон разной интенсивности и масштаба до 1926 года, пока территорию чуть больше 200 гектаров не объявили отдельной заповедной зоной. Период расцвета начался с 1966 года, когда был образован Пицунда-Мюссерский заповедник, куда включили и сосновую рощу.

По примерным подсчетам, в то время там произрастало около 50 тысяч сосен, но их количество с тех пор сильно сократилось – примерно до 30 тысяч. Главные угрозы – вредители, вырубка, натиск моря и антропогенное влияние человека.
0