https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/vzaimnyy-interes-ob-initsiative-vosstanovleniya-parka-smetskogo-v-gulrypshe--1060916520.html
Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше
Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце 19 века. Он создал в Гулрыпше, славившуюся на весь Кавказ и даже Европу... 09.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-09T10:31+0300
2026-02-09T10:31+0300
2026-02-09T10:31+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
николай смецкой
гулрыпшский район
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060916355_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_b40d45c04bb19e7c7f4c43e26c75d8df.jpg
Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше
Sputnik Абхазия
Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше
Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце 19 века. Он создал в Гулрыпше, славившуюся на весь Кавказ и даже Европу, здравницу, и там же заложил свой знаменитый парк. Инициативная группа получила поддержку от фонда Созидателей Абхазии, который финансируется фондом президентских грантов России, для его восстановления.О том, какая судьба ждет теперь этот парк в эфире радио Sputnik рассказали члены команды Лиана Ганеева и Лали Жвания.Слушайте подкаст.
гулрыпшский район
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060916355_28:0:561:400_1920x0_80_0_0_005f6b85521a70c11f5e45d2a2177c4a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
подкасты, взаимный интерес, николай смецкой, гулрыпшский район, аудио
подкасты, взаимный интерес, николай смецкой, гулрыпшский район, аудио
Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше
Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце 19 века. Он создал в Гулрыпше, славившуюся на весь Кавказ и даже Европу, здравницу, и там же заложил свой знаменитый парк. Инициативная группа получила поддержку от фонда Созидателей Абхазии, который финансируется фондом президентских грантов России, для его восстановления.
О том, какая судьба ждет теперь этот парк в эфире радио Sputnik рассказали члены команды Лиана Ганеева и Лали Жвания.