https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/vzaimnyy-interes-ob-initsiative-vosstanovleniya-parka-smetskogo-v-gulrypshe--1060916520.html

Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше

Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше

Sputnik Абхазия

Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце 19 века. Он создал в Гулрыпше, славившуюся на весь Кавказ и даже Европу... 09.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-09T10:31+0300

2026-02-09T10:31+0300

2026-02-09T10:31+0300

радио

подкасты

взаимный интерес

николай смецкой

гулрыпшский район

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/09/1060916355_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_b40d45c04bb19e7c7f4c43e26c75d8df.jpg

Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше Sputnik Абхазия Взаимный интерес: об инициативе восстановления парка Смецкого в Гулрыпше

Российский меценат и предприниматель Николай Смецкой переехал в Сухум в конце 19 века. Он создал в Гулрыпше, славившуюся на весь Кавказ и даже Европу, здравницу, и там же заложил свой знаменитый парк. Инициативная группа получила поддержку от фонда Созидателей Абхазии, который финансируется фондом президентских грантов России, для его восстановления.О том, какая судьба ждет теперь этот парк в эфире радио Sputnik рассказали члены команды Лиана Ганеева и Лали Жвания.Слушайте подкаст.

гулрыпшский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, взаимный интерес, николай смецкой, гулрыпшский район, аудио