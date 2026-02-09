https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/zaderzhannye-po-delu-o-pokushenii-na-general-leytenanta-alekseeva-priznali-vinu-1060917787.html

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину

Sputnik Абхазия

Покушение на российского офицера произошло в пятницу, 6 февраля. 09.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-09T12:54+0300

2026-02-09T12:54+0300

2026-02-09T12:54+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

спецоперация

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102912/01/1029120188_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_18b94ca7452fa83977a4fe30c3bbe92e.jpg

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в ФСБ. Непосредственный исполнитель нападения Корба и его пособник Васин, сторонник ФБК*, действовали по заданию СБУ. Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. Он прошел стрелковую подготовку в Киеве, после чего прибыл в Россию и вел наблюдение за военными, включая Алексеева. СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения. В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба.Виктор Васин принимал участие в подготовке по террористическим мотивам. Он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты.Соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет генерал-лейтенант. Незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.Розыск организаторов преступления продолжается.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://sputnik-abkhazia.ru/20260208/1060904956.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, спецоперация, новости