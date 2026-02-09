https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/zaderzhannye-po-delu-o-pokushenii-na-general-leytenanta-alekseeva-priznali-vinu-1060917787.html
Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину
Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину
Sputnik Абхазия
Покушение на российского офицера произошло в пятницу, 6 февраля. 09.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-09T12:54+0300
2026-02-09T12:54+0300
2026-02-09T12:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
спецоперация
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102912/01/1029120188_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_18b94ca7452fa83977a4fe30c3bbe92e.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в ФСБ. Непосредственный исполнитель нападения Корба и его пособник Васин, сторонник ФБК*, действовали по заданию СБУ. Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. Он прошел стрелковую подготовку в Киеве, после чего прибыл в Россию и вел наблюдение за военными, включая Алексеева. СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения. В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба.Виктор Васин принимал участие в подготовке по террористическим мотивам. Он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты.Соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет генерал-лейтенант. Незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.Розыск организаторов преступления продолжается.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://sputnik-abkhazia.ru/20260208/1060904956.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102912/01/1029120188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_703d3671e9c5f3f5ba5c0868a32dd180.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, спецоперация, новости
россия, украина, спецоперация, новости
Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину
Покушение на российского офицера произошло в пятницу, 6 февраля.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в ФСБ.
Непосредственный исполнитель нападения Корба и его пособник Васин, сторонник ФБК*, действовали по заданию СБУ.
Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. Он прошел стрелковую подготовку в Киеве, после чего прибыл в Россию и вел наблюдение за военными, включая Алексеева. СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения. В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба.
Виктор Васин принимал участие в подготовке по террористическим мотивам. Он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты.
Соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет генерал-лейтенант. Незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.
Розыск организаторов преступления продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России