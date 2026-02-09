Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Амҽыша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
08:30
30 мин
Амҽыша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Воскресенье на Sputnik
13:30
30 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Амҽыша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Воскресенье вечер на Sputnik
21:30
31 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
30 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
"Акинематографиазы" азакәан апроект иазԥхьагәанаҭо ҳалацәажәоит
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аԥсшьараз ахәқәа. Ишьақәзыргылода урҭ Аԥсны? Азҵаара ҭаҳҵаауеит
13:34
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Пицундатәи аҳәырԥсарра 100 шықәса ахыҵит: абнахылаԥшҩы иҿцәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Изучить и сохранить: о наследии Станилава Локаба разговор с историком
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Гражданин и начальник
Защита прав ребенка: разговор с руководителем отдела опеки и попечительства Сухума
14:47
5 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20260209/zaderzhannye-po-delu-o-pokushenii-na-general-leytenanta-alekseeva-priznali-vinu-1060917787.html
Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину
Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину
Sputnik Абхазия
Покушение на российского офицера произошло в пятницу, 6 февраля. 09.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-09T12:54+0300
2026-02-09T12:54+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
спецоперация
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102912/01/1029120188_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_18b94ca7452fa83977a4fe30c3bbe92e.jpg
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в ФСБ. Непосредственный исполнитель нападения Корба и его пособник Васин, сторонник ФБК*, действовали по заданию СБУ. Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. Он прошел стрелковую подготовку в Киеве, после чего прибыл в Россию и вел наблюдение за военными, включая Алексеева. СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения. В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба.Виктор Васин принимал участие в подготовке по террористическим мотивам. Он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты.Соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет генерал-лейтенант. Незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.Розыск организаторов преступления продолжается.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://sputnik-abkhazia.ru/20260208/1060904956.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102912/01/1029120188_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_703d3671e9c5f3f5ba5c0868a32dd180.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, спецоперация, новости
россия, украина, спецоперация, новости

Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева признали вину

12:54 09.02.2026
© Sputnik / Макс Ветров / Перейти в фотобанкФСБ России
ФСБ России - Sputnik Абхазия, 1920, 09.02.2026
© Sputnik / Макс Ветров
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Покушение на российского офицера произошло в пятницу, 6 февраля.
СУХУМ, 9 фев – Sputnik. Задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в ФСБ.
Непосредственный исполнитель нападения Корба и его пособник Васин, сторонник ФБК*, действовали по заданию СБУ.
Корбу завербовали в августе 2025 года в Тернополе. Он прошел стрелковую подготовку в Киеве, после чего прибыл в Россию и вел наблюдение за военными, включая Алексеева. СБУ обещала выплатить ему 30 тысяч долларов в случае успешного покушения. В вербовке при содействии спецслужб Польши участвовал его сын Любош Корба.
Виктор Васин принимал участие в подготовке по террористическим мотивам. Он арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы и покупал ему проездные билеты.
Соучастница Зинаида Серебрицкая арендовала квартиру в доме на Волоколамском шоссе, где живет генерал-лейтенант. Незадолго до покушения, Серебрицкая вылетела из Внуково в Стамбул. Предположительно, она скрывается на территории, подконтрольной Киеву.
Розыск организаторов преступления продолжается.
*Террористическая организация, запрещенная в России
В Москве совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - Sputnik Абхазия, 1920, 08.02.2026
ФСБ России установила личность исполнителя покушения на убийство генерала Алексеева
Вчера, 10:00
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0