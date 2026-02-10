https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/pamyat-diplomata-dmitriya-visherneva-i-ego-suprugi-pochtili-v-sukhume-1060952689.html
Память дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги почтили в Сухуме
Память дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги почтили в Сухуме
Первый секретарь Посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга Ольга Вишернева трагически погибли в Сухуме в 2013 году.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме.Цветы к мемориальной доске в Посольстве России возложили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и посол Михаил Шургалин."Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника и по традиции вспоминаем наших друзей Дмитрия и Ольгу Вишерневых, которые трагически погибли. Эта боль всегда с нами, мы их помним и чтим", — отметил Шургалин.Олег Барциц подчеркнул, что в республике всегда будут чтить память о погибших дипломатах."Это подлинный пример стратегического союзничества, дружбы, очень внимательного отношения к процессам, которые протекают в нашей республике", — подчеркнул Барциц.Первый секретарь Посольства России в республике, вице-консул Дмитрий Вишернев, был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября.
Память дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги почтили в Сухуме
15:13 10.02.2026
Первый секретарь Посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга Ольга Вишернева трагически погибли в Сухуме в 2013 году.
СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме.
Цветы к мемориальной доске в Посольстве России возложили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и посол Михаил Шургалин.
"Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника и по традиции вспоминаем наших друзей Дмитрия и Ольгу Вишерневых, которые трагически погибли. Эта боль всегда с нами, мы их помним и чтим", — отметил Шургалин.
Олег Барциц подчеркнул, что в республике всегда будут чтить память о погибших дипломатах.
"Мы традиционно отдаем дань памяти и уважения этой супружеской паре. Разумеется, память о них и о деятельности Дмитрия Вишернева как сотрудника дипломатической миссии дружественного и братского государства сохранится в сердцах народа Абхазии", — подчеркнул дипломат.
Он отметил, что российская дипломатия играет важную роль в расширении международного признания Абхазии.
"Это подлинный пример стратегического союзничества, дружбы, очень внимательного отношения к процессам, которые протекают в нашей республике", — подчеркнул Барциц.
Первый секретарь Посольства России в республике, вице-консул Дмитрий Вишернев, был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября.