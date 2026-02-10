https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/pamyat-diplomata-dmitriya-visherneva-i-ego-suprugi-pochtili-v-sukhume-1060952689.html

Память дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги почтили в Сухуме

Память дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги почтили в Сухуме

Sputnik Абхазия

Первый секретарь Посольства России в Абхазии Дмитрий Вишернев и его супруга Ольга Вишернева трагически погибли в Сухуме в 2013 году. 10.02.2026, Sputnik Абхазия

2026-02-10T15:13+0300

2026-02-10T15:13+0300

2026-02-10T16:06+0300

в абхазии

абхазия

россия

дипломатия

память

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0a/1060952522_3:0:714:400_1920x0_80_0_0_ca24efc51e31daefafdccc4e4b9f3789.png

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Память российского дипломата Дмитрия Вишернева и его супруги Ольги почтили в Сухуме.Цветы к мемориальной доске в Посольстве России возложили министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и посол Михаил Шургалин."Сегодня мы отмечаем День дипломатического работника и по традиции вспоминаем наших друзей Дмитрия и Ольгу Вишерневых, которые трагически погибли. Эта боль всегда с нами, мы их помним и чтим", — отметил Шургалин.Олег Барциц подчеркнул, что в республике всегда будут чтить память о погибших дипломатах.Он отметил, что российская дипломатия играет важную роль в расширении международного признания Абхазии."Это подлинный пример стратегического союзничества, дружбы, очень внимательного отношения к процессам, которые протекают в нашей республике", — подчеркнул Барциц.Первый секретарь Посольства России в республике, вице-консул Дмитрий Вишернев, был убит выстрелом в голову у гаража своего дома в Сухуме 9 сентября 2013 года. Супруга дипломата Ольга Вишернева, получившая при нападении огнестрельные ранения, скончалась в Республиканской больнице 14 сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/1060947504.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, дипломатия, память, новости