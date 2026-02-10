https://sputnik-abkhazia.ru/20260210/sredstva-pvo-za-noch-sbili-6-ukrainskikh-bpla-nad-rossiey-1060944182.html

Средства ПВО за ночь сбили шесть украинских БпЛА над Россией

Средства ПВО за ночь сбили шесть украинских БпЛА над Россией

Практически ежедневно украинские беспилотники атакуют российские регионы. 10.02.2026, Sputnik Абхазия

СУХУМ, 10 фев – Sputnik. Средства ПВО за ночное время с 23:00 до 7:00 сбили шесть украинских БпЛА, сообщили в Минобороны России.Наибольшее число дронов было сбито в Белгородской области – три. Еще два БпЛА ликвидированы над над Астраханской областью и один — над Курской областью.

