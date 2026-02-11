https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/1060969736.html

Made in Russia на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии

Sputnik Абхазия

Российские предприятия представляют свои разработки на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии. Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей... 11.02.2026, Sputnik Абхазия

Российские предприятия представляют свои разработки на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии. Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей: от машиностроения и металлообработки до инновационных технологий и цифровых решений для промышленности.Особое внимание на выставке уделено продукции с маркировкой Made in Russia: отечественные компании демонстрируют современные промышленные образцы, оборудование, а также решения для автоматизации и повышения эффективности производственных процессов.В деловой программе форума обсуждаются вопросы технологического сотрудничества, внедрения инноваций и развития промышленного экспорта.Ключевые экспонаты и события международной выставки — в фотоленте Sputnik.

