Made in Russia на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рышьақәырӷәӷәара азакәантә ҵаҵӷәы: азиндырҩы иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Демография в цифрах: анализ данных Госстата Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
18:04
10 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Дом-музей Лакоба и Музей современной истории России создадут совместную экспозицию
18:34
8 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
21:04
10 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Дом-музей Лакоба и Музей современной истории России создадут совместную экспозицию
21:34
8 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/1060969736.html
Made in Russia на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии
Made in Russia на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии
Sputnik Абхазия
Российские предприятия представляют свои разработки на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии. Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей... 11.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-11T13:00+0300
2026-02-11T13:00+0300
фото
мультимедиа
новости
россия
саудовская аравия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0b/1060969915_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_cb0a0a639222357296cf3666c46010d1.jpg
Российские предприятия представляют свои разработки на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии. Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей: от машиностроения и металлообработки до инновационных технологий и цифровых решений для промышленности.Особое внимание на выставке уделено продукции с маркировкой Made in Russia: отечественные компании демонстрируют современные промышленные образцы, оборудование, а также решения для автоматизации и повышения эффективности производственных процессов.В деловой программе форума обсуждаются вопросы технологического сотрудничества, внедрения инноваций и развития промышленного экспорта.Ключевые экспонаты и события международной выставки — в фотоленте Sputnik.
россия
саудовская аравия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0b/1060969915_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_a56923e9b81744bc817745a4eace8989.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, фото , мультимедиа, новости, россия, саудовская аравия
фото, фото , мультимедиа, новости, россия, саудовская аравия

Made in Russia на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии

13:00 11.02.2026
Подписаться
Российские предприятия представляют свои разработки на международной промышленной выставке в Саудовской Аравии. Экспозиция охватывает широкий спектр отраслей: от машиностроения и металлообработки до инновационных технологий и цифровых решений для промышленности.
Особое внимание на выставке уделено продукции с маркировкой Made in Russia: отечественные компании демонстрируют современные промышленные образцы, оборудование, а также решения для автоматизации и повышения эффективности производственных процессов.
В деловой программе форума обсуждаются вопросы технологического сотрудничества, внедрения инноваций и развития промышленного экспорта.
Ключевые экспонаты и события международной выставки — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде

Стенд &quot;Сделано в России&quot; на международной промышленной выставке &quot;Иннопром&quot; в Эр-Рияде - Sputnik Абхазия
1/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Стенд "Сделано в России" на международной промышленной выставке "Иннопром" в Эр-Рияде

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Директор по развитию бизнеса Королевской комиссии Махмуд Аль-Шейх участвует в экспертной сессии

Директор по развитию бизнеса Королевской комиссии Махмуд Аль-Шейх участвует в экспертной сессии - Sputnik Абхазия
2/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Директор по развитию бизнеса Королевской комиссии Махмуд Аль-Шейх участвует в экспертной сессии

© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

В рамках выставки проходят деловые встречи, презентации и обсуждения сотрудничества между российскими и иностранными компаниями

В рамках выставки проходят деловые встречи, презентации и обсуждения сотрудничества между российскими и иностранными компаниями - Sputnik Абхазия
3/10
© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

В рамках выставки проходят деловые встречи, презентации и обсуждения сотрудничества между российскими и иностранными компаниями

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Стенд индустриального парка Тольятти

Стенд индустриального парка Тольятти - Sputnik Абхазия
4/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Стенд индустриального парка Тольятти

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Ковровая дорожка ведет к центральному павильону, где компании демонстрируют свои достижения

Ковровая дорожка ведет к центральному павильону, где компании демонстрируют свои достижения - Sputnik Абхазия
5/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Ковровая дорожка ведет к центральному павильону, где компании демонстрируют свои достижения

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Стенд госкорпорации "Ростех"

Стенд госкорпорации &quot;Ростех&quot; - Sputnik Абхазия
6/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Стенд госкорпорации "Ростех"

© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

Российское промышленное оборудование вызывает интерес посетителей выставки

Российское промышленное оборудование вызывает интерес посетителей выставки - Sputnik Абхазия
7/10
© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

Российское промышленное оборудование вызывает интерес посетителей выставки

© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

Посетители могут ощутить колорит страны-хозяйки и обсудить идеи в перерывах

Посетители могут ощутить колорит страны-хозяйки и обсудить идеи в перерывах - Sputnik Абхазия
8/10
© Foto / Alexander Utkin/INNOPROM. SAUDI ARABIA press service

Посетители могут ощутить колорит страны-хозяйки и обсудить идеи в перерывах

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

FPV-дрон "Буревестник"

FPV-дрон &quot;Буревестник&quot; - Sputnik Абхазия
9/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

FPV-дрон "Буревестник"

© Sputnik / Pelagiya Tikhonova / Перейти в фотобанк

Участники обсуждают внедрение новых технологий и совместные проекты в промышленной сфере

Участники обсуждают внедрение новых технологий и совместные проекты в промышленной сфере - Sputnik Абхазия
10/10
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
/
Перейти в фотобанк

Участники обсуждают внедрение новых технологий и совместные проекты в промышленной сфере

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0