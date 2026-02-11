Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik
16:50 11.02.2026 (обновлено: 17:10 11.02.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукПресс-центр
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пресс-конференция проекта "Искусство без границ", социально-культурного проекта с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет 12 февраля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Он реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" совместно с РУСДРАМом при информационной поддержке Sputnik Абхазия и финансовой поддержке общественного движения "Абхазия будущего".
В рамках проекта состоится спектакль "Супергерои", в котором также играют актеры с ОВЗ.
Участники:
Мактина Джинджолия – государственный уполномоченный по правам ребенка, руководитель КБФ "Ашана"
Анна Савилова – автор проекта "Искусство без границ"
Джамбул Жордания – режиссер Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).