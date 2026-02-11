https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/sotsiokulturnyy-proekt-s-uchastiem-detey-s-ovz-obsudyat-v-sputnik-1060990294.html

Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik

Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik

Sputnik Абхазия

11.02.2026

Пресс-конференция проекта "Искусство без границ", социально-культурного проекта с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет 12 февраля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.Он реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" совместно с РУСДРАМом при информационной поддержке Sputnik Абхазия и финансовой поддержке общественного движения "Абхазия будущего".В рамках проекта состоится спектакль "Супергерои", в котором также играют актеры с ОВЗ.Участники:

