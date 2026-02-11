Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Араионқәеи ақалақьқәеи рхадацәа рышьақәырӷәӷәара азакәантә ҵаҵӷәы: азиндырҩы иҿцәажәара
13:05
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
13:34
15 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Аҭҵаарадырра амҩала: академиа 7-ҩык аспирантцәа аднакылеит
13:49
11 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Демография в цифрах: анализ данных Госстата Абхазии
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
18:04
10 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
18:15
15 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Дом-музей Лакоба и Музей современной истории России создадут совместную экспозицию
18:34
8 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
18:42
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҳазалхра зқәым адәқьанқәа атәыла аекономика азы: абзиеи ацәгьеи реилыргара ҳҽазаҳшәеит
21:04
10 мин
Аиҿцәажәара
Азанааҭ алхра иазку аиԥыларақәа ашколқәа рҿы: лҵшәас ироур алшо ҳазааҭгылоит
21:15
15 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Дом-музей Лакоба и Музей современной истории России создадут совместную экспозицию
21:34
8 мин
Турбаза
Развитие сел через туризм: импульсы и приоритеты
21:42
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20260211/sotsiokulturnyy-proekt-s-uchastiem-detey-s-ovz-obsudyat-v-sputnik-1060990294.html
Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik
Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция проекта "Искусство без границ", социально-культурного проекта с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет 12 февраля в... 11.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-11T16:50+0300
2026-02-11T17:10+0300
пресс-центр
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102897/31/1028973121_0:317:6016:3701_1920x0_80_0_0_dc1169dd2bf63d140939d2fd64ce51d6.jpg
Пресс-конференция проекта "Искусство без границ", социально-культурного проекта с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет 12 февраля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.Он реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" совместно с РУСДРАМом при информационной поддержке Sputnik Абхазия и финансовой поддержке общественного движения "Абхазия будущего".В рамках проекта состоится спектакль "Супергерои", в котором также играют актеры с ОВЗ.Участники:
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102897/31/1028973121_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_6803a4d259425fbb12b8d4e4c7d0a357.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Социокультурный проект с участием детей с ОВЗ обсудят в Sputnik

16:50 11.02.2026 (обновлено: 17:10 11.02.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукПресс-центр
Пресс-центр - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Пресс-конференция проекта "Искусство без границ", социально-культурного проекта с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, пройдет 12 февраля в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия.
Он реализуется культурно-благотворительным фондом "Ашана" совместно с РУСДРАМом при информационной поддержке Sputnik Абхазия и финансовой поддержке общественного движения "Абхазия будущего".
В рамках проекта состоится спектакль "Супергерои", в котором также играют актеры с ОВЗ.
Участники:
Мактина Джинджолия – государственный уполномоченный по правам ребенка, руководитель КБФ "Ашана"
Анна Савилова – автор проекта "Искусство без границ"
Джамбул Жордания – режиссер Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера (РУСДРАМ).
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0