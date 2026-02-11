Абхазия
Вечерний Сухум
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
Вопреки воле народа: Габелая о причинах вхождения ССР Абхазии в состав Грузии
Вопреки воле народа: Габелая о причинах вхождения ССР Абхазии в состав Грузии
Sputnik Абхазия
В беседе с ведущим радио Sputnik историк Аслан Габелая подчеркнул, что включение Абхазии в состав Грузинской ССР в качестве автономного государства в 1931 году... 11.02.2026, Sputnik Абхазия
Это политическое решение, Габелая также назвал продуктом деятельности советского механизма тоталитарной машины. Историк напомнил, что советская власть установилась в Абхазии 4 марта 1921 года, и чуть позже она получила статус советской социалистической республики. Тем самым, было бы нелогично и неправильно, если народ Абхазии по своей воле отказался бы от такого статуса.Все имеющие у абхазских ученых документы и данные говорят о том, что это решение было принято вопреки воле народа страны.
20:45 11.02.2026
В беседе с ведущим радио Sputnik историк Аслан Габелая подчеркнул, что включение Абхазии в состав Грузинской ССР в качестве автономного государства в 1931 году было проведено без согласования с многонациональным народом Абхазии и шло вразрез с его интересов.
Это политическое решение, Габелая также назвал продуктом деятельности советского механизма тоталитарной машины.

Историк напомнил, что советская власть установилась в Абхазии 4 марта 1921 года, и чуть позже она получила статус советской социалистической республики. Тем самым, было бы нелогично и неправильно, если народ Абхазии по своей воле отказался бы от такого статуса.

Все имеющие у абхазских ученых документы и данные говорят о том, что это решение было принято вопреки воле народа страны.
0