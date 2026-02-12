Искусство без границ: каковы итоги социально-культурного проекта

Абхазия
Спектакль "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоится в РУСДРАМе.Показ пройдет 24 февраля в 19:00. Это событие станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ"."Был проделан большой путь, и начинался он с того, что мы с Мактиной Джинджолия поговорили и решили, что привлекать внимание к людям с ОВЗ — это важная задача в нашем обществе", — сказала в пресс-центре Sputnik автор проекта Анна Савилова.Директор фонда Мактина Джинджолия отметила, что для РУСДРАМа это первый инклюзивный спектакль. В нем примут участие артисты театра и дети с ОВЗ.Режиссером постановки стал Джамбул Жордания.
Вырученные средства от показа спектакля "Супергерои" пойдут на лечение подопечных фонда "Ашана".
Спектакль "Супергерои" с участием детей с ограниченными возможностями здоровья состоится в РУСДРАМе.
Показ пройдет 24 февраля в 19:00. Это событие станет завершающим в рамках проекта "Искусство без границ".
"Был проделан большой путь, и начинался он с того, что мы с Мактиной Джинджолия поговорили и решили, что привлекать внимание к людям с ОВЗ — это важная задача в нашем обществе", — сказала в пресс-центре Sputnik автор проекта Анна Савилова.
Директор фонда Мактина Джинджолия отметила, что для РУСДРАМа это первый инклюзивный спектакль. В нем примут участие артисты театра и дети с ОВЗ.
Режиссером постановки стал Джамбул Жордания.
