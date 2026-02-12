https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/migranty-i-rozhdenie-detey-demograficheskie-problemy-abkhazii-1061007716.html
Мигранты и рождение детей: демографические проблемы Абхазии
Впервые за пять лет в республике наблюдается рост рождаемости, но показатели еще не приблизились к уровню десятилетней давности. Если в 2015 году родилось 1927
Численность населения Абхазии за последние десять лет увеличилась на 691 человека, — сказала в интервью радио Sputnik экономист Амра Цушба. Составляющие прироста - миграционный фактор и процессы естественного воспроизводства. За счет миграции население выросло на 1162 человека, тогда как по естественным причинам произошла убыль на 471 человека.Цушба уточнила, что впервые за последние пять лет в Абхазии зафиксирован рост числа новорожденных, и эта тенденция может сохраниться. При этом она уточнила, что пиковые показатели десятилетней давности еще не достигнуты - разница между 2015 и 2024 годом составляет более 660 детей.
Впервые за пять лет в республике наблюдается рост рождаемости, но показатели еще не приблизились к уровню десятилетней давности. Если в 2015 году родилось 1927 детей, то в 2024 году их было гораздо меньше, 1261.
Численность населения Абхазии за последние десять лет увеличилась на 691 человека, — сказала в интервью радио Sputnik экономист Амра Цушба.
Составляющие прироста - миграционный фактор и процессы естественного воспроизводства. За счет миграции население выросло на 1162 человека, тогда как по естественным причинам произошла убыль на 471 человека.
Цушба уточнила, что впервые за последние пять лет в Абхазии зафиксирован рост числа новорожденных, и эта тенденция может сохраниться. При этом она уточнила, что пиковые показатели десятилетней давности еще не достигнуты - разница между 2015 и 2024 годом составляет более 660 детей.