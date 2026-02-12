Мигранты и рождение детей: демографические проблемы Абхазии

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абызшәеи аҵареи рырҿиаразы акомиссиа алкаақәа: аиԥылара алахәыла лцәажәара
13:05
17 мин
Аиҿцәажәара
Екатеринбург имҩаԥгахо Аҿар рфестиваль Аԥсны алахәхоит: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак лцәажәара
13:22
8 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аполиклиникаҿы аусурақәа цоит: Агәабзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:33
17 мин
Аиҿцәажәара
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы: арежиссиор ицәажәара
13:50
9 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Водоснабжение, утилизация бытовых отходов в Гагре: интервью с заместителем главы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью с бизнесменом
14:34
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
On air
18:05
3 мин
Аиҿцәажәара
Екатеринбург имҩаԥгахо Аҿар рфестиваль Аԥсны алахәхоит: Аҳәынҭеилакы ахаҭарнак лцәажәара
18:07
8 мин
Новости
Главные темы
18:37
15 мин
Такие обстоятельства
В Гулрыпшском районе проходит сбор мимозы: интервью замглавы
18:52
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/migranty-i-rozhdenie-detey-demograficheskie-problemy-abkhazii-1061007716.html
Мигранты и рождение детей: демографические проблемы Абхазии
Мигранты и рождение детей: демографические проблемы Абхазии
Sputnik Абхазия
Впервые за пять лет в республике наблюдается рост рождаемости, но показатели еще не приблизились к уровню десятилетней давности. Если в 2015 году родилось 1927... 12.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-12T13:53+0300
2026-02-12T13:53+0300
в абхазии
абхазия
демография
население
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0c/1061007155_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_ecb72e6396bb628a6002afa039c3eb0c.jpg
Численность населения Абхазии за последние десять лет увеличилась на 691 человека, — сказала в интервью радио Sputnik экономист Амра Цушба. Составляющие прироста - миграционный фактор и процессы естественного воспроизводства. За счет миграции население выросло на 1162 человека, тогда как по естественным причинам произошла убыль на 471 человека.Цушба уточнила, что впервые за последние пять лет в Абхазии зафиксирован рост числа новорожденных, и эта тенденция может сохраниться. При этом она уточнила, что пиковые показатели десятилетней давности еще не достигнуты - разница между 2015 и 2024 годом составляет более 660 детей.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0c/1061007155_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_facbd543c5beac9da3a4fd86ba2b9f1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, демография, население, видео, мультимедиа, видео
абхазия, демография, население, видео, мультимедиа, видео

Мигранты и рождение детей: демографические проблемы Абхазии

13:53 12.02.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Впервые за пять лет в республике наблюдается рост рождаемости, но показатели еще не приблизились к уровню десятилетней давности. Если в 2015 году родилось 1927 детей, то в 2024 году их было гораздо меньше, 1261.
Численность населения Абхазии за последние десять лет увеличилась на 691 человека, — сказала в интервью радио Sputnik экономист Амра Цушба.
Составляющие прироста - миграционный фактор и процессы естественного воспроизводства. За счет миграции население выросло на 1162 человека, тогда как по естественным причинам произошла убыль на 471 человека.
Цушба уточнила, что впервые за последние пять лет в Абхазии зафиксирован рост числа новорожденных, и эта тенденция может сохраниться. При этом она уточнила, что пиковые показатели десятилетней давности еще не достигнуты - разница между 2015 и 2024 годом составляет более 660 детей.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0