Оттенки желтого: сбор мимозы в Абхазии

Подписаться
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января. Но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору.
В селе Пшап уже несколько дней идет сбор урожая. Крестьянин Андрей Давтян более 30 лет выращивает мимозу.
Покупателей искать не пришлось — сами приехали.
Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает — в России любят мимозу.
Как проходит сбор акации серебристой — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался сбор мимозы

В Абхазии начался сбор мимозы - Sputnik Абхазия
1/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В Абхазии начался сбор мимозы

© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные предприниматели уже готовят партии желтого цветка к 8 Марта

Местные предприниматели уже готовят партии желтого цветка к 8 Марта - Sputnik Абхазия
2/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Местные предприниматели уже готовят партии желтого цветка к 8 Марта

© Sputnik / Томас Тхайцук

Их через пару дней отправят в российские города

Их через пару дней отправят в российские города - Sputnik Абхазия
3/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Их через пару дней отправят в российские города

© Sputnik / Томас Тхайцук

Покупателей крестьянам не приходится искать — сами приезжают в село

Покупателей крестьянам не приходится искать — сами приезжают в село - Sputnik Абхазия
4/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Покупателей крестьянам не приходится искать — сами приезжают в село

© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году мимозу оптом реализуют по 100 рублей за килограмм

В этом году мимозу оптом реализуют по 100 рублей за килограмм - Sputnik Абхазия
5/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

В этом году мимозу оптом реализуют по 100 рублей за килограмм

© Sputnik / Томас Тхайцук

Акация серебристая — исключительно экспортный товар

Акация серебристая — исключительно экспортный товар - Sputnik Абхазия
6/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Акация серебристая — исключительно экспортный товар

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из Абхазии в Россию уже вывезли почти три тысячи тонн цветка

Из Абхазии в Россию уже вывезли почти три тысячи тонн цветка - Sputnik Абхазия
7/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из Абхазии в Россию уже вывезли почти три тысячи тонн цветка

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано - Sputnik Абхазия
8/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано

© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору

Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору - Sputnik Абхазия
9/9
© Sputnik / Томас Тхайцук

Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору

