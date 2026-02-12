https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/ottenki-zheltogo-sbor-mimozy-v-abkhazii-1060976824.html
Оттенки желтого: сбор мимозы в Абхазии
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января. Но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору. 12.02.2026, Sputnik Абхазия
абхазия
мультимедиа, фото , фото, мимоза, абхазия
Оттенки желтого: сбор мимозы в Абхазии 11:56 12.02.2026 (обновлено: 12:15 12.02.2026)
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января. Но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору.
В селе Пшап уже несколько дней идет сбор урожая. Крестьянин Андрей Давтян более 30 лет выращивает мимозу.
Покупателей искать не пришлось — сами приехали.
Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает — в России любят мимозу.
Как проходит сбор акации серебристой — в фотоленте Sputnik.
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии начался сбор мимозы
В Абхазии начался сбор мимозы
© Sputnik / Томас Тхайцук
Местные предприниматели уже готовят партии желтого цветка к 8 Марта
Местные предприниматели уже готовят партии желтого цветка к 8 Марта
© Sputnik / Томас Тхайцук
Их через пару дней отправят в российские города
Их через пару дней отправят в российские города
© Sputnik / Томас Тхайцук
Покупателей крестьянам не приходится искать — сами приезжают в село
Покупателей крестьянам не приходится искать — сами приезжают в село
© Sputnik / Томас Тхайцук
В этом году мимозу оптом реализуют по 100 рублей за килограмм
В этом году мимозу оптом реализуют по 100 рублей за килограмм
© Sputnik / Томас Тхайцук
Акация серебристая — исключительно экспортный товар
Акация серебристая — исключительно экспортный товар
© Sputnik / Томас Тхайцук
Из Абхазии в Россию уже вывезли почти три тысячи тонн цветка
Из Абхазии в Россию уже вывезли почти три тысячи тонн цветка
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору
Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору