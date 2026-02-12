https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/ottenki-zheltogo-sbor-mimozy-v-abkhazii-1060976824.html

Оттенки желтого: сбор мимозы в Абхазии

Оттенки желтого: сбор мимозы в Абхазии

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января. Но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору. 12.02.2026, Sputnik Абхазия

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января. Но из-за дождливой погоды фермеры не могли приступить к сбору. В селе Пшап уже несколько дней идет сбор урожая. Крестьянин Андрей Давтян более 30 лет выращивает мимозу.Покупателей искать не пришлось — сами приехали. Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает — в России любят мимозу.Как проходит сбор акации серебристой — в фотоленте Sputnik.

