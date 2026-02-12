"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Афымцаԥхьаӡагақәа рықәыргылара аус шцац ицоит: аспециалист иҿцәажәара
13:11
19 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҿар аҭҵаарадырраҿы: аспирантцәа рыҿцәажәара
13:34
25 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Как Абхазия оказалась в составе Грузии в 1931 году? Историк о фактах и последствиях
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
18:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
18:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
18:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
18:41
18 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аиҭашьақәыргыларатә усурақәа аҳҭнықалақь аҿы: ахада ихаҭыԥуаҩ иҿцәажәара
21:04
25 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ҭҳәыбыни-Алашарбагеи ирыбжьалеит атроллеибус ҿыц: анхамҩа анџьныр хада ихҳәаа
21:30
6 мин
Актуальный комментарий
Цены на отдых в Абхазии 2026: интервью с экспертом
21:34
7 мин
Посредник
Госполитика в отношении репатриантов: эффект и целесообразность
21:41
18 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:07
10 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Абызшәеи аҵареи рырҿиаразы акомиссиа алкаақәа: алахәыла лцәажәара
13:17
2 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:32
10 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Аҟәа аполиклиникаҿы аусурақәа цоит: Агәабзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы лыҿцәажәара
13:43
3 мин
Аиҿцәажәара
Зылшара ԥку ахәыҷқәа злахәу аспектакль РУСДРАМ аҿы: арежиссиор ицәажәара
13:46
3 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:07
10 мин
Главный четверг
On air
14:17
2 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
10 мин
Такие обстоятельства
Экспорт абхазских фруктов в Россию: интервью
14:49
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260212/zolotaya-pora-v-abkhazii-nachalsya-sbor-mimozy-1060988545.html
"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы
"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы
Sputnik Абхазия
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды крестьяне не могли приступить к сбору. 12.02.2026, Sputnik Абхазия
2026-02-12T08:00+0300
2026-02-12T08:40+0300
в абхазии
абхазия
новости
мимоза
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0b/1060974021_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_8980f19fd9f6e4bb82af4c1d33e8db42.jpg
О том, как в селе Пшап собирают коробки цветов-символов Международного женского дня и с какими сложностями сталкиваются заготовители, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikНа живописном склоне в селе Пшап, на участке Андрея Давтяна раскинулся обширный сад. Зеленые цитрусовые пейзажи разбавляют 15 деревьев желтой мимозы.Хозяина сада застаем за сбором цветов. Андрей аккуратно срезает ветки секатором и кладет в специальные коробки.Деревья сельчанин начал сажать сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Мимоза помогла семье справиться с трудностями в послевоенный период.Сейчас мимоза, как признается Давтян, растет сама по себе – одни деревья высыхают, вместо них вырастают другие. Главное – щадящая обрезка во время сбора.В этом году с погодой не повезло. Из-за теплого начала зимы цветки рано раскрылись, но начало февраля выдалось дождливым, и сельчане не могли приступить к сбору.Сейчас, как только установились солнечные дни, жители сразу же начали собирать мимозу. Покупателей искать не пришлось – сами приехали.Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает – в России любят мимозу.Но что расстраивает сельчанина – цена. В этом году цветок оптом реализуют по 100 рублей за килограмм."Что такое 100 рублей? Две буханки хлеба. Больше ничего не купишь", – сетует Давтян.Работа на селеСергей Кеносян сам живет в Пшапе. Уже несколько лет он вместе с другом вывозит мимозу в Россию.В этом году, по его словам, из-за плохого урожая сложно найти сады с хорошей мимозой.Здесь же, в селе, он находит и рабочую силу – сборщиков и упаковщиков.Гаянэ уже более пяти лет подрабатывает в сезон цветения мимозы.По ее словам, здесь главное – ловкость рук и немного фантазии – каждую ветку сборщицы формируют так, чтобы у цветов был товарный вид и их хотелось купить.Сбор мимозы – неплохой способ заработать в сезон. В день группа из четырех человек может упаковать более 150 коробок по пять килограммов цветов в каждой. За одну коробку покупатели мимозы, которые и нанимают сборщиков, платят 500 рублей.Мимоза в Абхазии – исключительно экспортный товар. Местным женщинам не принято дарить этот цветок на праздник. Из республики в Россию в этом году уже вывезли почти три тысячи тонн мимозы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251230/1060161997.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/02/0b/1060974021_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_a6ed5a1b00b69d7c07fc27ef6959ad76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, мимоза
абхазия, новости, мимоза

"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы

08:00 12.02.2026 (обновлено: 08:40 12.02.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор мимозы в с.Пшап
Сбор мимозы в с.Пшап - Sputnik Абхазия, 1920, 12.02.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды крестьяне не могли приступить к сбору.
О том, как в селе Пшап собирают коробки цветов-символов Международного женского дня и с какими сложностями сталкиваются заготовители, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На живописном склоне в селе Пшап, на участке Андрея Давтяна раскинулся обширный сад. Зеленые цитрусовые пейзажи разбавляют 15 деревьев желтой мимозы.
Хозяина сада застаем за сбором цветов. Андрей аккуратно срезает ветки секатором и кладет в специальные коробки.
Деревья сельчанин начал сажать сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Мимоза помогла семье справиться с трудностями в послевоенный период.
Сейчас мимоза, как признается Давтян, растет сама по себе – одни деревья высыхают, вместо них вырастают другие. Главное – щадящая обрезка во время сбора.

"Некоторые беспощадно пилят деревья сверху до низу. Так они быстро засыхают. Надо бережнее относиться к деревьям, тогда хороший урожай будет обеспечен каждый год, – отмечает Давтян и сразу же уточняет, – при благоприятных погодных условиях”.

В этом году с погодой не повезло. Из-за теплого начала зимы цветки рано раскрылись, но начало февраля выдалось дождливым, и сельчане не могли приступить к сбору.
Сейчас, как только установились солнечные дни, жители сразу же начали собирать мимозу. Покупателей искать не пришлось – сами приехали.
Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает – в России любят мимозу.
Но что расстраивает сельчанина – цена. В этом году цветок оптом реализуют по 100 рублей за килограмм.
"Что такое 100 рублей? Две буханки хлеба. Больше ничего не купишь", – сетует Давтян.
Мимоза зацвела в середине января - Sputnik Абхазия, 1920, 30.12.2025
В Абхазии
Заморозки могут угрожать цветению мимозы в Абхазии
30 декабря 2025, 14:09

Работа на селе

Сергей Кеносян сам живет в Пшапе. Уже несколько лет он вместе с другом вывозит мимозу в Россию.
В этом году, по его словам, из-за плохого урожая сложно найти сады с хорошей мимозой.
"Проблем особых нет. Но сложно найти невыгоревшую мимозу. Погода подвела", – отмечает Сергей.
Здесь же, в селе, он находит и рабочую силу – сборщиков и упаковщиков.
Гаянэ уже более пяти лет подрабатывает в сезон цветения мимозы.
По ее словам, здесь главное – ловкость рук и немного фантазии – каждую ветку сборщицы формируют так, чтобы у цветов был товарный вид и их хотелось купить.
"У веток нужно отщипывать лишние листочки, иногда поливать, чтобы влага была. В таком виде мимоза сохранится долго. Конечно, здесь также важно соблюдать определенную температуру при перевозке. Распустившиеся ветки нужно перевозить в холодильной камере. А если они еще не распущены – наоборот, просто в коробках", – поясняет Гаянэ и добавляет, что так цветок точно доедет до Москвы к 8 Марта.
Сбор мимозы – неплохой способ заработать в сезон. В день группа из четырех человек может упаковать более 150 коробок по пять килограммов цветов в каждой. За одну коробку покупатели мимозы, которые и нанимают сборщиков, платят 500 рублей.
Мимоза в Абхазии – исключительно экспортный товар. Местным женщинам не принято дарить этот цветок на праздник. Из республики в Россию в этом году уже вывезли почти три тысячи тонн мимозы.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0