"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы

Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды крестьяне не могли приступить к сбору. 12.02.2026, Sputnik Абхазия

О том, как в селе Пшап собирают коробки цветов-символов Международного женского дня и с какими сложностями сталкиваются заготовители, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikНа живописном склоне в селе Пшап, на участке Андрея Давтяна раскинулся обширный сад. Зеленые цитрусовые пейзажи разбавляют 15 деревьев желтой мимозы.Хозяина сада застаем за сбором цветов. Андрей аккуратно срезает ветки секатором и кладет в специальные коробки.Деревья сельчанин начал сажать сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Мимоза помогла семье справиться с трудностями в послевоенный период.Сейчас мимоза, как признается Давтян, растет сама по себе – одни деревья высыхают, вместо них вырастают другие. Главное – щадящая обрезка во время сбора.В этом году с погодой не повезло. Из-за теплого начала зимы цветки рано раскрылись, но начало февраля выдалось дождливым, и сельчане не могли приступить к сбору.Сейчас, как только установились солнечные дни, жители сразу же начали собирать мимозу. Покупателей искать не пришлось – сами приехали.Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает – в России любят мимозу.Но что расстраивает сельчанина – цена. В этом году цветок оптом реализуют по 100 рублей за килограмм."Что такое 100 рублей? Две буханки хлеба. Больше ничего не купишь", – сетует Давтян.Работа на селеСергей Кеносян сам живет в Пшапе. Уже несколько лет он вместе с другом вывозит мимозу в Россию.В этом году, по его словам, из-за плохого урожая сложно найти сады с хорошей мимозой.Здесь же, в селе, он находит и рабочую силу – сборщиков и упаковщиков.Гаянэ уже более пяти лет подрабатывает в сезон цветения мимозы.По ее словам, здесь главное – ловкость рук и немного фантазии – каждую ветку сборщицы формируют так, чтобы у цветов был товарный вид и их хотелось купить.Сбор мимозы – неплохой способ заработать в сезон. В день группа из четырех человек может упаковать более 150 коробок по пять килограммов цветов в каждой. За одну коробку покупатели мимозы, которые и нанимают сборщиков, платят 500 рублей.Мимоза в Абхазии – исключительно экспортный товар. Местным женщинам не принято дарить этот цветок на праздник. Из республики в Россию в этом году уже вывезли почти три тысячи тонн мимозы.

