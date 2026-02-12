"Золотая" пора: в Абхазии начался сбор мимозы
08:00 12.02.2026 (обновлено: 08:40 12.02.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукСбор мимозы в с.Пшап
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сезон мимозы в Абхазии наступил достаточно рано. Первые деревья зацвели еще в конце января, но из-за дождливой погоды крестьяне не могли приступить к сбору.
О том, как в селе Пшап собирают коробки цветов-символов Международного женского дня и с какими сложностями сталкиваются заготовители, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
На живописном склоне в селе Пшап, на участке Андрея Давтяна раскинулся обширный сад. Зеленые цитрусовые пейзажи разбавляют 15 деревьев желтой мимозы.
Хозяина сада застаем за сбором цветов. Андрей аккуратно срезает ветки секатором и кладет в специальные коробки.
Деревья сельчанин начал сажать сразу после Отечественной войны народа Абхазии. Мимоза помогла семье справиться с трудностями в послевоенный период.
Сейчас мимоза, как признается Давтян, растет сама по себе – одни деревья высыхают, вместо них вырастают другие. Главное – щадящая обрезка во время сбора.
"Некоторые беспощадно пилят деревья сверху до низу. Так они быстро засыхают. Надо бережнее относиться к деревьям, тогда хороший урожай будет обеспечен каждый год, – отмечает Давтян и сразу же уточняет, – при благоприятных погодных условиях”.
В этом году с погодой не повезло. Из-за теплого начала зимы цветки рано раскрылись, но начало февраля выдалось дождливым, и сельчане не могли приступить к сбору.
Сейчас, как только установились солнечные дни, жители сразу же начали собирать мимозу. Покупателей искать не пришлось – сами приехали.
Спрос на душистый цветок, как отмечает Давтян, перед Международным женским днем возрастает – в России любят мимозу.
Но что расстраивает сельчанина – цена. В этом году цветок оптом реализуют по 100 рублей за килограмм.
"Что такое 100 рублей? Две буханки хлеба. Больше ничего не купишь", – сетует Давтян.
Сергей Кеносян сам живет в Пшапе. Уже несколько лет он вместе с другом вывозит мимозу в Россию.
В этом году, по его словам, из-за плохого урожая сложно найти сады с хорошей мимозой.
"Проблем особых нет. Но сложно найти невыгоревшую мимозу. Погода подвела", – отмечает Сергей.
Здесь же, в селе, он находит и рабочую силу – сборщиков и упаковщиков.
Гаянэ уже более пяти лет подрабатывает в сезон цветения мимозы.
По ее словам, здесь главное – ловкость рук и немного фантазии – каждую ветку сборщицы формируют так, чтобы у цветов был товарный вид и их хотелось купить.
"У веток нужно отщипывать лишние листочки, иногда поливать, чтобы влага была. В таком виде мимоза сохранится долго. Конечно, здесь также важно соблюдать определенную температуру при перевозке. Распустившиеся ветки нужно перевозить в холодильной камере. А если они еще не распущены – наоборот, просто в коробках", – поясняет Гаянэ и добавляет, что так цветок точно доедет до Москвы к 8 Марта.
Сбор мимозы – неплохой способ заработать в сезон. В день группа из четырех человек может упаковать более 150 коробок по пять килограммов цветов в каждой. За одну коробку покупатели мимозы, которые и нанимают сборщиков, платят 500 рублей.
Мимоза в Абхазии – исключительно экспортный товар. Местным женщинам не принято дарить этот цветок на праздник. Из республики в Россию в этом году уже вывезли почти три тысячи тонн мимозы.